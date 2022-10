Vakio: Hännille vajonneen Nottinghamin tuska ei helpota – Norwichilla vaikea vieraspeli

Rajusti alipelattu Middlesbrough nousee varmaksi, huimasti liikaa kannatusta saaneesta Cardiffista otetaan ohipeli.

1 Tottenham–Everton (1X)

Valioliiga: Tottenham haki otteluruuhkan keskellä 1–0-vierasvoiton Brightonin kustannuksella. Peliesitys oli pragmaattista tulosfutista ja suurimman osan peliajasta Tottenham tyytyi puolustamaan aikaista johtoasemaansa. Tämä on toki kovassa ottelutahdissa ymmärrettävää. Viikolla Tottenham kaatoi Mestarien liigassa Frankfurtin 3–2.

Evertonin muutaman viikon vahva jakso tuli päätökseen, kun se hävisi kotikentällään Manchester Unitedille 1–2. Myös peliesitys jäi selvästi odotuksista ja tappio oli kaikilla mittareilla mitattuna ansaittu. Evertonin optimiavauksesta sivussa on nuori keskikenttäpelaaja Anthony Gordon, jonka korttitili täyttyi Unitedia vastaan.

Spursin palautumisaika jää Mestarien liiga matsin jäljiltä lyhyeksi, mutta joukkue on silti kotikentällä noin 65 prosentin suosikki. Kotivoitto on keräämässä vakiossa kymmenisen prosenttiyksikköä liikaa peliä, joten vaihtomerkkiä on syytä harkita kotisuosikin rinnalle.

2 Fulham–Bournemouth (12)

Valioliiga: Fulham kärsi pelitapahtumiin nähden ansaitun 1–3-tappion paikallisvastustaja West Hamin vieraana. Peliesitys oli vaatimaton, mutta Fulham kärsi ottelussa myös runsaasti poissaoloista. On mahdollista, että kolmikko Aleksandr Mitrovic, Kenny Tete ja Willian ovat kaikki edelleen sivussa lauantaina ainakin avauskokoonpanosta.

Bournemouth jatkoi tappioitta jo viidennessä peräkkäisessä pelissä, kun se käänsi varhaisen tappioaseman 2–1-voitoksi kotona Leicesteriä vastaan. Voitto oli myös pelitapahtumien valossa ansaittu. Bournemouthin otteluohjelma oli kauden ensimmäisillä viikoilla erittäin haastava, mutta peliesitykset sarjan keskiviivan alapuolen joukkueita vastaan ovat olleet tappiottoman jakson aikana kelvollisia.

Viime kaudelta toisilleen tutut kilpakumppanit vastakkain. Fulham on pelivoimassa edellä, mutta Bournemouth uhkuu itseluottamusta ja isäntien poissaolot voivat rokottaa tuntuvastikin iskukykyä. Keskimääräisellä kokoonpanokorjauksella Fulham on kotikentällä kerran kahdesta voittava suosikki. Vakion peliprosenteissa ei ole suurta vääristymää suuntaan taikka toiseen ja runsas rastitus on kohteessa paikallaan.

3 Wolverhampton–Nottingham (1)

Valioliiga: Vaikeista asetelmista poissaolojen sekä väliaikaisvalmennuksen takia vierasotteluun Chelseaa vastaan lähtenyt Wolves hävisi ansaitusti 0–3. Peliesitys ei kuitenkaan ollut aivan niin heikko kuin selkeät loppulukemat antavat ymmärtää. Avauskokoonpanon laatu kohenee lauantain kotiotteluun merkittävästi, kun sekä Nathan Collins että Ruben Neves ovat kärsineet pelikieltonsa.

Forest on valahtanut siirtomarkkinoilla tehdyistä kovista satsauksistaan huolimatta sarjan heikoimmaksi joukkueeksi, eikä suunnan äkillinen muuttuminen näytä todennäköiseltä. Maanantaina kotiottelussa Aston Villaa vastaan joukkue onnistui kuitenkin välttämään tappio, kun pisteet jaettiin tasaisena edenneiden pelitapahtumien päätteeksi 1–1.

Ero perustasossa on Wolvesin eduksi selkeä ja paluu voittokantaan kotiyleisön edessä toteutuu noin 58 prosentin todennäköisyydellä. Vakion pelijakauma on linjassa todennäköisyysarvion kanssa ja lähes kuusi kertaa kymmenestä toteutuva kotivoitto on kelpo valinta varmaksi.

4 Watford–Norwich (1X)

Championship: Watford kärsi selvästi heikomman Blackpoolin vieraana 1–3-tappion ja oli myös maalipaikkojen valossa heikompi. Slaven Bilic on Championshipin tasolle kokenut valmentaja ja pelaajamateriaalin laadun pitäisi riittää taistelemaan suorasta noususta Valioliigaan.

Norwich kärsi kotikentällään vaiheikkaiden tapahtumien jälkeen 2–3-tappion Prestonia vastaan, vaikka olisi ansainnut peliesityksellään täyden pistesaaliin. Norwichin suoritustaso ei ole yltänyt ennen kauden alkua asetettujen odotusten tasolle, mutta on säilynyt jo pitkään vakaana, joka vastaa myös muiden kärkijoukkueiden tasoa.

Watford on pelivoimassa marginaalisesti Norwichia perässä, mutta edelliskierroksen tappio selvästi heikompaa vastustajaa vastaan alleviivasi jälleen ongelmia, joita Herhiläisillä on ollut läpi syksyn. Kotietu pitää Watfordin niukkana 40 prosentin suosikkina. Vakiossa Norwich on merkattu päälle 40 pinnan vierassuosikiksi, joten kohteen paras etu löytyy kotijoukkueen menestyksestä.

5 Middlesbrough–Blackburn (1)

Championship: Boron valmennusvaihdos ei kantanut yhtä ottelua pidemmälle, kun lauantain peliesitys Millwallin vieraana oli yksi kauden heikoimmista. 0–2-tappio oli pelillisesti täysin ansaittu. Puikoissa on ollut ja on toki edelleen vain väliaikaismanagerin tittelillä Leo Percovich. Pelaajamateriaalissa piisaa laatua, eivätkä esitykset Chris Wilderin aikana olleet läheskään tulosten tasolla. Henkinen takalukko tuntuu kuitenkin estävän potentiaalin ulosmittaamisen.

Viikonloppuna Blackburnin peliesitys kotikentällä Rotherhamia vastaan oli vahva ja 3–0-lukemat linjassa pelitapahtumien kulun kanssa. Viikon rästiottelussa Wigania vastaan peliesitys jäi kuitenkin rajusti odotuksista ja 0–1-tappio oli pelitapahtumien valossa täysin ansaittu.

Boro on heikoista tuloksistaan huolimatta perustasoltaan kiistatta edellä. Vieraiden viikkopelin rasitus kallistaa vaakakuppia entisestään kotijoukkueen suuntaan ja isännät ansaitsevat noin 55 prosentin suosikkiaseman. Boro on jäämässä vakiossa ymmärrettävästi ilman riittävää kannatusta, mutta lähes 20 pinnaa alipelattu kotivoitto on pakko merkitä kohteessa varmaksi.

6 Sheffield U–Blackpool FC (1X)

Championship: Sheffieldin peliesitys jäi selvästi odotuksista, kun se hävisi Stoken vieraana maalipaikkoihin nähden loogisesti 1–3. The Blades on jäänyt voitoitta kolmella kierroksella peräkkäin ja myös peliesityksissä riittää petrattavaa. Alkusyksyn vahva tuloskunto on kuitenkin riittänyt toistaiseksi säilyttämään sarjan piikkipaikan.

Blackpool ylitti kaikki odotukset kaadettuaan viikonloppuna kotikentällä ennakkosuosikki Watfordin pelitapahtumien valossa ansaitusti 3–1. Tätä edelsi lähes kuukauden voitoton jakso ja myös peliesitykset ovat olleet linjassa tulosten kanssa.

Sheffield on sarjan piikkipaikalla, mutta peliesityksissä riittää petrattavaa. Noin 65 prosentin suosikkiasema on kuitenkin kotikentällä perusteltu. Vakiossa kotivoitto on noin kymmenen prosenttiyksikköä ylipelattu ja vaihtomerkki on syytä asettaa 21 prosentin todennäköisyydellä toteutuvalle tasapelille.

7 Burnley–Swansea (1)

Championship: Burnleyn esitys Coventryn vieraana toi mieleen aikaisemmilta vuosilta tutun prosenttipallon, kun selvästi odotettua vähemmän maalipaikkoja sisältänyt vierasottelu voitettiin 1–0. Vincent Kompanyn suojatit ovat kärsineet toistaiseksi vain yhden tappion ja myös pelivoiman puolesta Burnley kuuluu kärkijoukkueiden erittäin tasaiseen ryhmään.

Swansea liitää neljän matsin voittoputkessa, kun viimeksi kotiottelu Sunderlandia vastaan hoitui maalipaikkoihin nähden ansaitusti 2–1. Walesilaisten pelivoima on noussut tasaisesti läpi syksyn, mutta takamatkaa terävimpään kärkeen on edelleen reilusti.

Ero perustasossa puhuu Burnleyn puolesta, joka on kotikentällä noin 52 prosentin suosikki. Vakiossa kotivoitto on muutaman prosenttiyksikön alipelattu ja pelivalinnaksi naulataan laadukkaamman kotijoukkueen menestys.

8 Sunderland–Wigan (1X)

Championship: Sunderland jäi Swansean vieraana heti alkuminuuteilla alakynteen ja hävisi ansaitusti 1–2. Sarjanousija on jäänyt voitoitta neljällä kierroksella peräkkäin, mutta isossa kuvassa esitykset ovat olleet selvästi odotettua laadukkaampia läpi syksyn. Elokuun lopussa joukkueen peräsimeen tullu Tony Mowbray on suoriutunut hyvin.

Wigan kärsi viikonloppuna kotikentällä 1–3-tappion Cardiffille ja jäi myös pelillisesti vierasjoukkuetta jälkeen. Viikon rästiottelu toi nopeaan mahdollisuuden kurssin kääntämiseen ja se myös hyödynnettiin, kun Wigan kaatoi kotikentällään korkeammalle rankatun Blackburnin maalipaikkoihin nähden reilusti 1–0.

Sunderland hamuaa takaisin voittokantaan parin viikon tauon jälkeen ja kotiyleisön edessä siihen tarjoutuu noin 48 prosentin todennäköisyydellä toteutuva tilaisuus. Vakiossa kotivoitto on niukasti ylipelattu ja vähintään vaihtomerkki on syytä nostaa kotisuosikin rinnalle.

9 Reading FC–West Bromwich (2)

Championship: Reading kärsi QPR:n vieraana 1–2-tappion, vaikka peli eteni odotettua tasaväkisemmissä merkeissä. Reading on vain kaksi pistettä jäljessä sarjakärkiä, mutta kerännyt peliesityksiinsä nähden noin viisi pistettä liikaa. Pelivoimaan perustuvassa rankingissa joukkue kuuluu tasaiseen alempaan keskikastiin.

WBA tarpoo edelleen ilman voittoa, kun kotiottelussa Lutonia vastaan pisteet jaettiin pelitapahtumiin nähden reilusti 0–0. Maanantaina WBA tuli ulos odotetun tiedotteen kanssa, joka piti sisällään odotetun tiedon päävalmentaja Steve Brucen ja seuran välisen yhteistyön päättymisestä. Myös Brucen alaisuudessa toiminut valmennustiimi sai lähteä ja lauantaina joukkuetta käskyttää U21-joukkueen valmennusryhmä.

Reading on ylisuorittanut tuloksellisesti. WBA:n tilanne on rajusti päinvastainen ja valmentajavaihdoksen on pakko herättää pelaajamateriaaliltaan sarjan kärkijoukkueisiin kuuluva Albionin. WBA:n itseluottamus on ryvettynyt, mutta ero perustasossa nostaa sen vieraskentälläkin kerran kahdesta voittavaksi suosikiksi. Vakiokansan usko WBA:ta kohtaa horjuu ymmärrettävästi ja isännät on merkitty lähes 60 prosentin suosikiksi. Järkipelaajan on pakko luottaa WBA:n saavan pian tuloksia ja rajusti alipelattu vierasvoitto merkitään varmaksi.

10 Preston–Stoke (2)

Championship: Preston vastasi yhdestä viikonlopun isoimmista yllätyksistä, kun se onnistui kaatamaan Norwichin vieraskentällä 3–2. Voitto tuli kuitenkin melko selvästi vastoin pelitapahtumien kulkua. Viikolla pelatussa rästiottelussa edessä oli paluu arkeen, kun joukkue hävisi vierasottelun luokkaa heikommalle Bristolille maalipaikkoihin nähden ansaitusti 1–2.

Stoke otti luulot pois Sheffieldiltä voitettuaan kotiottelunsa altavastaaja-asemasta huolimatta ansaitusti 3–1. Stoken otteissa on nähty aikaisemmilta kausilta tuttua ailahtelua. Pelivoiman trendi on ollut läpi syksyn tasaisesti laskussa, mutta aivan viimeisimpien viikkojen esitykset ovat tuoneet kevyttä nostetta.

Ero perustasossa menee Prestonin eduksi, mutta vain kahden päivän palautumisaika viikkopelin jäljiltä kaventaa suosikkiasemaa noin viiden prosenttiyksikön verran. Rasitussäädön jälkeen kotijoukkueen suosikkiasema on niukka 41 prosenttia. Vakiossa Prestonin kannatus on menossa selvästi yli ja kohteen paras etu löytyy kymmenisen pinnaa alipelatun Stoken voitosta.

11 Cardiff C–Coventry C (X2)

Championship: Cardiff jatkoi voitokkaana napattuaan vieraskentällä Wigania vastaan komean 3–1-voiton. Selkeät loppulukemat imartelevat Cardiffin peliesitystä, vaikka se voittonsa ansaitsikin.

Coventry joutui taipumaan kotikentällä niukkaan, mutta maalipaikkojen valossa reiluun, 0–1-tappioon Burnleyä vastaan. Tätä edelsi neljä tappiotonta ottelua, joissa myös Coventryn peliesitykset olivat odotuksiin nähden kelvollisia.

Cardiffin pelivoima on pysynyt läpi syksyn lähes muuttumattomana, kun taas Coventryn kohdalla laskua on tapahtunut tuntuvasti – juuri isäntien kanssa samalle tasolle. Cardiff ansaitsee kotikentällä noin 42 prosentin suosikkiaseman. Vakiokansa on tehnyt joukkueiden toteutuneista tuloksista omat päätelmänsä ja kotivoitto on merkattu hurjaan 67 prosentin kannatukseen. Kierroksen ylipelatuin merkki on syytä jättää ulos riveistä.

12 Bristol C–Millwall (2)

Championship: Bristol kärsi Birminghamin vieraana tylyn 0–3-tappion jääden kaikilla osa-alueilla kotijoukkueen jälkeen. Viikolla Bristol palasi vihdoin voittokantaan, kun hoidettuaan kotikentällä pelatun rästiottelun Prestonia vastaan 2–1. Bristolin otteluohjelma oli voitottoman jakson aikana haastava ja laadukkaan Prestonin kaataminen nostaa varmasti joukkueen itseluottamusta.

Millwall pelasi yhden kauden parhaimmista otteluistaan kaadettuaan kotikentällä Middlesbrough’n maalipaikkoihinkin nähden ansaitusti 2–0. Millwallin kotitaiasta on tulossa hyvää vauhtia käsite, mutta kokonaisuutena kuluva kausi on jäänyt hieman odotuksista.

Bristol sai viikolla kaipaamansa täyden pistesaliin, mutta kahden päivän palautumisaika on iso miinus, kun vastassa on täysin levännyt Millwall. Rasitussäätö kääntää vaakakupin Millwallin suuntaan, eikä isäntiä voi pitää kotiedusta huolimatta ennakkosuosikkina. Vakion alustavassa pelijakaumassa Bristolin osuus on lähes 50 pinnaa, joten ylipelattu kotivoitto on syytä jättää pois riveistä.

13 Cambridge U–Sheffield W (2)

Ykkösliiga: Cambridge jäi kolmannessa ottelussa peräkkäin ilman pisteitä hävittyään Bristol Roversin vieraana ennakko-odotuksiin sekä pelitapahtumiin nähden loogisesti 1–2. Cambridge nousi viime kaudella Ykkösliigaan ja onnistui odotuksiin nähden erinomaisesti sijoituttuaan keskikastiin. Parhaillaan tuloskunto on vaatimaton, mutta isossa kuvassa kausi on sujunut odotetusti.

Sheffield palasi voittokantaan tyylikkäästi, kun kotiottelu Cheltenhamia vastaan hoitui 3–0. Pöllöt tavoittelee tälläkin kaudella nousua takaisiin Championshipiin. Viime keväänä tie nousi pystyyn nyt hyvää jälkeä sarjaporrasta ylempänä tekevää Sunderlandia vastaan.

Ero perustasossa on nousua tavoittelevan Sheffieldin hyväksi suuri. Kärkijoukkue on alemman keskikastin joukkueen vieraana noin 55 prosentin suosikki. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja pelivalinnassa luotetaan tasoeron näkyvän myös tulostaululla merkkaamalla Sheffield varmaksi.