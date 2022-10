Oletko samaa mieltä? Futislehti julkaisi listan kaikkien aikojen parhaista pelaajista – nosti Messin Ronaldon edelle

Arvostettu jalkapallojulkaisu FourFourTwo listasi 100 parasta jalkapalloilijaa kautta aikojen.

Ainakin FFT:n listauksen perusteella ikuinen väittely siitä, onko Lionel Messi vai Cristiano Ronaldo modernin ajan paras jalkapalloilija voidaan lopettaa.

Messi on FFT:n listan kärkinimi.

Top 10 -listalta löytyy peräti kolme brasilialaista ja kaksi argentiinalaista pelaajaa.

Listalle on valittu pelaajia, jotka ovat FFT:n mukaan olleet aikakautensa vaikutusvaltaisimpia, ikimuistoisimpia sekä taidoillaan että saavutuksillaan hämmästyttäneitä.

Tämän hetken puhutuin jalkapalloilijaa Erling Haalandia ei listalla näy. Ainakin viime vuosien näyttöjen perusteella hänen aikansa legendojen listalla tulee varmasti myöhemmin.

FFT:n listan viisi parasta

1. Lionel Messi

FC Barcelonassa suurimman osan urastaan pelannut Messi on äänestetty kymmenen kertaa maailman kolmen parhaan pelaajan joukkoon. Palkintokaappiin on kertynyt lukuisten seurajoukkueissa voitettujen palkintojen lisäksi seitsemän FIFA:n kultaista palloa eli maailman parhaan jalkapalloilijan titteliä. Messi on pelannut seurajoukkueissa 857 ottelua ja tehnyt niissä 702 maalia

2. Diego Maradona

Vaikka Maradonan uraa värittivät monenlaiset kohut ja dopingrikkeistä johtuneet pelikiellot, on argentiinalainen ehdottomasti ansainnut paikkansa tällä listalla. Vuonna 1982 Maradona siirtyi FC Barcelonaan viidellä miljoonalla punnalla, joka oli silloinen ennätyssumma. Seitsemän Napolissa pelattua kautta tekivät Maradonasta legendan, joka ei unohdu kuolemansakaan jälkeen.

3. Cristiano Ronaldo

CR7 on rikkonut urallaan melkein kaikki mahdolliset maaliennätykset. Vuonna 2015 hän nousi Mestarien liigan kaikkien aikojen maalintekijäksi. Hän on voittanut Mestarien liigan maalikuninkuuden viisi kertaa. Ronaldo on myös ainoa pelaaja, joka on tehnyt maalin neljissä eri EM-kisoissa.

4. Pele

Kansainvälinen olympiakomitea nimesi Pelen 1900-luvun urheilijaksi. Tämä jalkapallolegenda on edelleen ainoa kolminkertainen maailmanmestari sekä yksi neljästä, jotka ovat onnistuneet tekemään maalin useammassa kuin yhdessä MM-finaalissa. Pele voitti pelaamissaan sarjoissa maalikuninkuuden 11 kertaa.

5. Zinedine Zidane

Maailmanmestari ja Euroopan mestari on myös kolminkertainen FIFA:n Kultainen pallo -voittaja. Vuoden 2006 MM-kisoissa Zidane valittiin kisojen parhaaksi pelaajaksi. Zidane muistetaan näistä kisoista myös finaalissa saadusta punaisesta kortista. Pelaajauran jälkeen Zidane on tehnyt menestyksekästä uraa valmentajana.

Sijat 6–10:

6. Johan Cruyff

7. George Best

8. Franz Beckenbauer

9. Ferenc Puskas

10. Ronaldo