Vakio: Tottenham ja Sheffield U viikon varmat – Norwichilla edessä vaikea vierasottelu

Nottingham on valahtanut kovista satsauksista huolimatta Valioliigan huonoimmaksi joukkueeksi.

1 Tottenham–Everton (1)

Valioliiga: Tottenham haki lauantai-iltana 1–0-vierasvoiton Brightonista, vaikka peliesitys oli suurilta osin aikaisen johtoaseman puolustamista. Evertonin hyvä jakso tuli päätökseen, kun se hävisi kotikentällään Manchester Unitedille 1–2 jääden myös pelillisesti selvästi heikommaksi. Spursin palautumisaika jää Mestarien liigan matsin jälkeen lyhyeksi, mutta hieman yli 60 prosentin suosikkiasema on kotikentällä perusteltu.

2 Fulham–Bournemouth (1X)

Valioliiga: Fulham kärsi pelitapahtumiin nähden loogisen 1–3-tappion paikallisvastustaja West Hamin vieraana. Bournemouth jatkoi tappioitta jo viidennessä peräkkäisessä pelissä käännettyään varhaisen tappioaseman 2–1-voitoksi kotona Leicesteriä vastaan. Viime kaudelta toisilleen tutut kilpakumppanit vastakkain. Fulham on pelivoimassa edellä, mutta Bournemouth uhkuu itseluottamusta. Isännät ovat kerran kahdesta voittavia suosikkeja.

3 Wolverhampton–Nottingham (1)

Valioliiga: Vaikeista asetelmista poissaolojen sekä väliaikaisvalmennuksen takia vierasotteluun Chelseaa vastaan lähtenyt Wolves hävisi ansaitusti 0–3. Forest on valahtanut siirtomarkkinoilla tehdyistä kovista satsauksistaan huolimatta sarjan heikoimmaksi joukkueeksi, eikä suunnan äkillinen muuttuminen näytä todennäköiseltä. Wolves on kotikentällään lähes 60 prosentin suosikki.

4 Watford–Norwich (X2)

Championship: Watford kärsi selvästi heikomman Blackpoolin vieraana 1–3-tappion ja oli myös maalipaikkojen valossa heikompi osapuoli. Norwich kärsi kotikentällään vaiheikkaiden tapahtumien jälkeen 2–3-tappion, mutta olisi ansainnut peliesityksellään täyden pistesaaliin. Watford on pelivoimassa niukasti Norwichia perässä, mutta kotietu pitää sen niukkana 40 prosentin suosikkina.

5 Middlesbrough–Blackburn (1X)

Championship: Boron valmennusvaihdos ei kantanut yhtä ottelua pidemmälle. Lauantain peliesitys Millwallin vieraana oli yksi kauden heikoimmista, ja 0–2-tappio oli pelillisesti täysin ansaittu. Blackburnin peliesitys kotikentällä Rotherhamia vastaan oli vahva ja 3–0-lukemat olivat linjassa pelitapahtumien kanssa. Boro on perustasoltaan edellä ja kotikentällään kerran kahdesta voittava suosikki, mutta joukkueen henkinen tila on iso kysymysmerkki.

6 Sheffield U–Blackpool FC (1)

Championship: Sheffieldin peliesitys jäi selvästi odotuksista, kun se hävisi Stoken vieraana ansaitusti 1–3. Blackpool puolestaan ylitti kaikki odotukset kaadettuaan kotona ennakkosuosikki Watfordin pelitapahtumien valossa perustellusti 3–1. The Blades on sarjan piikkipaikalla, mutta pelissä riittää petrattavaa. Noin 65 prosentin suosikkiasema on kuitenkin kotikentällä perusteltu.

7 Burnley–Swansea (1)

Championship: Burnleyn esitys Coventryn vieraana toi mieleen aikaisemmilta vuosilta tutun prosenttipallon, kun joukkue voitti selvästi odotettua vähemmän maalipaikkoja sisältäneen vierasottelun 1–0. Swansea liitää neljän matsin voittoputkessa hoidettuaan kotiottelun Sunderlandia vastaan ansaitusti 2–1. Tasoero puhuu Burnleyn puolesta, joka on kotikentällä hieman useammin kuin kerran kahdesta voittava suosikki.

8 Sunderland–Wigan (1)

Championship: Sunderland jäi Swansean vieraana heti alkuminuuteilla alakynteen ja hävisi ansaitusti 1–2. Wigan kärsi kotikentällä 1–3-tappion Cardiffille jääden myös pelillisesti vierasjoukkuetta jälkeen. Sunderland hamuaa takaisin voittokantaan muutaman viikon tauon jälkeen ja kotiyleisön edessä siihen tarjoutuu lähes 50 prosentin todennäköisyydellä toteutuva tilaisuus.

9 Reading FC–West Bromwich (X2)

Championship: Reading kärsi QPR:n vieraana 1–2-tappion, vaikka peli eteni odotettua tasaväkisemmissä merkeissä. WBA tarpoo yhä ilman voittoa, kun kotiottelussa Lutonia vastaan pisteet jaettiin pelitapahtumiin nähden reilusti 0–0. Albionin valmennustiimin vaihtumista pidetään todennäköisenä. Reading on ylisuorittanut tuloksellisesti, kun taas. WBA:n tilanne on rajusti päinvastainen. WBA:n itseluottamus on ryvettynyt, mutta ero perustasossa nostaa sen kuitenkin vieraskentälläkin suosikiksi.

10 Preston–Stoke (1)

Championship: Preston vastasi yhdestä viime kierroksen yllätyksistä kaadettuaan Norwichin vieraskentällä 3–2. Voitto tuli kuitenkin melko selvästi vastoin pelitapahtumien kulkua. Stoke otti luulot pois Sheffieldiltä, kun se voitti kotiottelunsa altavastaaja-asemastaan huolimatta ansaitusti 3–1. Ero perustasossa menee Prestonin eduksi ja noin 45 prosentin suosikkiasema on kotikentällä perusteltu.

11 Cardiff C–Coventry C (12)

Championship: Cardiff jatkoi voitokkaana napattuaan vieraskentällä Wigania vastaan komean 3–1-voiton. Coventry joutui taipumaan kotikentällään niukkaan, mutta maalipaikkojen valossa ansaittuun 0–1-tappioon Burnleyä vastaan. Cardiffin pelivoima on pysynyt läpi syksyn lähes muuttumattomana, kun taas Coventryn kohdalla laskua on tapahtunut tuntuvasti – juuri isäntien kanssa samalle tasolle. Cardiff on kotikentällä noin 45 prosentin suosikki.

12 Bristol C–Millwall (12)

Championship: Bristol kärsi Birminghamin vieraana tylyn 0–3-tappion jääden kaikilla osa-alueilla kotijoukkuetta jälkeen. Millwall pelasi yhden kauden parhaimmista otteluistaan kaadettuaan kotikentällä Middlesbrough’n maalipaikkoihinkin nähden ansaitusti 2–0. Bristolin itseluottamus on koetuksella ja toisin kuin Millwallilla, on sillä edessä arkena rästiottelu. Kotietu pitää isännät silti niukkana suosikkina.

13 Cambridge U–Sheffield W (2)

Ykkösliiga: Cambridge jäi kolmannessa ottelussa peräkkäin ilman pisteitä hävittyään Bristol Roversin vieraana ennakko-odotuksiin sekä pelitapahtumiin nähden loogisesti 1–2. Sheffield palasi voittokantaan tyylikkäästi, kun kotiottelu Cheltenhamia vastaan hoitui 3–0. Ero perustasossa on nousua tavoittelevan Sheffieldin hyväksi suuri ja kärkijoukkue on vieraskentälläkin useammin kuin kerran kahdesta voittava suosikki.