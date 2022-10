Vakio: Rajusti alipelatut WBA ja Middlesbrough rohkeasti varmoiksi

Chelsea sai maalihanansa auki Milania vastaan. Leicesterin kurssi kääntynyt vaikean alun jälkeen.

1 Manchester C–Southampton (1)

Valioliiga: City oli Unitedia vastaan tyly isäntä murskattuaan paikallisvastustajansa 6–3. Viikolla Mestarien liigassa City teki FC Kööpenhaminasta selvää jälkeä 5–0-kotivoitossa ja jopa pystyi säästelemään avainpelaajiaan, kuten Erling Haalandia ja Kevin De Bryunea.

Southampton menetti kotiottelussa Evertonia vastaan johtoasemansa ja hävisi 1–2, mutta olisi ansainnut peliesityksellään pisteen. Alkukauden heikot tulokset ovat huhujen mukaan uhkaamassa Ralph Hassenhüttlin asemaa päävalmentajana, mutta pitkäjänteistä työtä tekevän organisaation on vaikea nähdä hätiköivän hyvää työtä tehneen itävaltalaisvalmentajan kohdalla.

Ero perustasossa on Cityn hyväksi merkittävä ja sen lepuutettua viikolla osaa avainpelaajistaan nähdään lauantaina Southamptonia vastaan varmasti optimaalinen avauskokoonpano. Isännät ansaitsevat lähes 90 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman, eikä vakiossa ole syytä uhrata kohteeseen vaihtomerkkejä.

2 Chelsea–Wolverhampton (1)

Valioliiga: Chelsean kone yski vielä edelliskierroksella, vaikka joukkue voittikin paikallisottelun Crystal Palacen vieraana onnekkaasti 2–1. Mestarien liigassa sen sijaan Graham Potterin suojatit saivat maalihanansa kunnolla auki, kun AC Milan kaatui kotikentällä pelitapahtumiin nähden täysin ansaitusti 4–0. Ottelun peliesitys oli lupauksia herättävä, mutta tehtävää helpotti huomattavasti Milanin runsaat avainpelaajien poissaolot.

Wolves kärsi sunnuntaina West Hamin vieraana 0–2-tappion ja tämä tiesi myös päävalmentaja Bruno Lagen potkuja. Viikonlopun Chelsea kamppailu mennään väliaikaisvalmennuksessa, mutta tällä viikolla potkut Sevillasta saanut Julian Lopetegui on huhujen mukaan ykkösvaihtoehto Lagen korvaajaksi. Wolvesin tilanne on valmentajavaihdoksen lisäksi haastava myös poissaolojen takia. Puolustuksen kivijalka Nathan Collins kärsii edelleen pelikieltoa kuten myös tärkeä Ruben Neves. Ennestään pitkään loukkaantuneiden listaan lisättiin West Hamia vastaan loukkaantunut Pedro Neto.

Tasoero on luonnollisesti Chelsean hyväksi merkittävä. Wolvesin tilanne on kaikkinensa haastava ja merkittävät poissaolot ison tasoeron ottelussa voivat näkyä karulla tavalla tulostaululla. Chelsea on näistä asetelmista lähdettäessä yli 70 prosentin suosikki, eikä vakiossa ole syytä ottaa pelivalinnaksi muita merkkejä kuin kotivoitto.

3 Newcastle U–Brentford (1X)

Valioliiga: Newcastle teki viime kierroksella varhaisen ulosajon kärsineestä Fulhamista selvää jälkeä napattuaan ansaitun 4–1-vierasvoiton. Eddie Howen miehistön otteet ovat olleet alkukaudesta odotetun laadukkaita sarjasijoitus seitsemäntenä on pelillisesti ansaittu. Loukkaantumiset ovat vaivanneet joukkuetta viimeisen kuukauden aikana. Avauskokoonpanon pelaajista sivussa jatkaa Alexander Isak sekä mahdollisesti myös Allan Saint-Maximin.

Brentfordin esitys jäi selkeää suosikkiasemaa puoltaneista odotuksista joukkueen jäätyä Bournemouthin vieraana maalittomaan tasapeliin. Isossa kuvassa Bees on esiintynyt alkukaudesta kelvollisesti ja potentiaalia korkeampaankin suoritustasoon pitäisi riittää.

Newcastle on joukkueista selkeästi laadukkaampi ja kotikentällä noin 55 prosentin suosikki. Vakiossa kotivoitto on hivenen ylipelattu ja vaihtomerkki on syytä asettaa kotisuosikin rinnalle.

4 Bournemouth–Leicester (2)

Valioliiga: Bournemouth jatkoi kelvollisia otteita, kun se tasasi kotikentällään pisteet Brentfordia vastaan 0–0. Pistejako oli linjassa myös odotettua tasaväkisemmissä merkeissä edenneiden pelitapahtumien kanssa.

Leicester nappasi maanantai-iltana vapauttavan 4–0-kotivoiton Forestin kustannuksella. Voitto oli Leicesterille maalipaikkojen valossa ansaittu, vaikka neljän maalin marginaali olikin yläkanttiin pelitapahtumiin nähden. Leicesterin syyskausi on ollut murheellinen, mutta myös alkukauden otteluohjelma on ollut vaativa.

Kotijoukkue on petrannut otteitaan viimeisten kierrosten aikana ja onnistunut pitämään vastustajat pois laadukkailta maalipaikoilta odotettua paremmin. Ero perustasossa menee silti Leicesterin eduksi selvällä marginaalilla ja sen suosikkiasema kipuaa vieraskentälläkin lähes kerran kahdesta toteutuvaksi. Vakion peliprosenteissa ei ole suurta vääristymää suuntaan taikka toiseen ja kohde merkitään viimein itseluottamustaan takaisin saaneen Leicesterin voiton kautta.

5 Brighton–Tottenham (1X)

Valioliiga: Brightonin ja Roberto de Zerbin yhteinen projekti ei juuri näyttävämmin olisi voinut alkaa, kun ennakkoluuloton peliesitys toi 3–3-tasapelin Anfieldilla Liverpoolia vastaan. Brighton loi ottelussa selvästi enemmän maaliodottamaa ja olisi voinut paremmalla onnella napata kotiin viemisiksi jopa täydet pisteet.

Tottenham jäi Pohjois-Lontoon paikallisessa täysin kotijoukkue Arsenalin jalkoihin ja kärsi ansaitun 1–3-tappion. Tiistain vierasottelu Mestarien liigassa Frankfurtia vastaan päättyi maalittomana, mutta Tottenhamin peliesitys oli kelvollinen.

Tottenhamin rasittuminen Mestarien liigassa parantaa asetelmia Brightonin eduksi ja Brighton ansaitseekin kotikentällään marginaalisen suosikkiaseman. Vakion peliprosentit ovat linjassa todennäköisyysarvion kanssa ja kohde rastitetaan suotuisemmista asetelmista otteluun pääsevän kotijoukkueen menestystä mukaillen.

6 Norwich C–Preston (1X)

Championship: Norwich joutui viikolla tyytymään 1–1-tasapeliin Readingin vieraana, vaikka hallitsi pelitapahtumia voittoon oikeuttavalla tavalla. Edellisviikonloppuna Norwich haki ansaitun 1–0-vierasvoiton Blackpoolista Teemu Pukin viimeisteltyä kanarialintujen ainoaksi jääneen osuman.

Preston nappasi keskiviikkona 1–0-kotivoiton WBA:n kustannuksella, vaikka maalipaikat ja niiden odotusarvot jakautuivat joukkueiden välille lähes identtisellä tarkkuudella. Edelliskierroksella Preston tasasi pisteet Sunderlandin vieraana 0–0, mutta jäi pelillisesti selvästi kotijoukkuetta jälkeen, eikä tappio olisi ollut vääryys.

Tasoero on Norwichin eduksi selkeä ja isännät ovat noin 56 prosentin suosikkeja. Kotivoitto on vakiossa selkeästi ylipelattu, mutta Prestonin viime viikkojen otteet eivät herätä luottamusta varsinkaan, kun vastaan asettuu selkeästi laadukkaampi joukkue. Osuessaan tuntuvasti rivin arvoa kohottava tasapeli mahdutetaan kuitenkin mukaan riveihin.

7 Millwall–Middlesbrough (2)

Championship: Millwall joutui viikonloppuna taipumaan Blackburnin vieraana 1–2-tappioon, vaikka olisi maalipaikkojen valossa ansainnut pisteille. Sama toistui viikkokierroksella Rotherhamin vieraana, kun pisteet jaettiin vahvasti Millwallin komennossa edenneistä pelitapahtumista huolimatta 1–1.

Boron edellisviikonlopun 0–1-tappio Coventrya vieraana jäi Chris Wilderin päävalmentajan pestin viimeiseksi otteluksi. Viikkokierroksen kotiottelu Birminghamia vastaan toi väliaikaisvalmennustiimin alaisuudessa 1–0-voiton, mutta peliesitys ei yltänyt voitosta huolimatta vieläkään odotusten mukaiselle tasolle. Voitto välittömästi valmennusvaihdoksen jälkeen nostanee varmasti tunnelmaa joukkueen sisällä ja antaa itseluottamusta jatkoon.

Joukkueiden välinen tasoero menee Boron eduksi selkeällä marginaalilla, mutta Millwall on vaikea voitettava kotikentällään. Boro ansaitsee vieraissakin niukan 40 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa Millwall on merkitty vastaavaksi suosikiksi, joten rajusti alipelattu vierasvoitto on merkittävä rohkeasti varmaksi.

8 West Bromwich–Luton (1)

Championship: WBA:n ja päävalmentaja Steve Brucen tilanne vaikeutui entisestään, kun viikkokierroksen vierasottelu Prestonia vastaan hävittiin 0–1. Kuten usein aikaisemminkin tällä kaudella, WBA loi ottelussa riittävästi maalipaikkoja välttääkseen tappion, mutta viimeiset ratkaisut jättivät jälleen toivomisen varaa. Brucen asema päävalmentajana on enemmän kuin uhattuna.

Luton tasasi viikolla pisteet kotona Huddersfieldiä vastaan vauhdikkaan ottelun päätteeksi 3–3. Maalipaikkojen valossa Luton olisi kuitenkin ansainnut ottelusta täydet pisteet. Viikonlopun kierroksella se nappasi täydet pisteet Hullin kustannuksella 2–0-vierasvoitollaan, vaikka pelitapahtumat etenivätkin selvästi loppulukemia tasaväkisemmissä merkeissä.

Ero perustasossa menee WBA:n eduksi ja kotivoitto toteutuu hieman yli 50 prosentin todennäköisyydellä. Kotijoukkueen painetila on kuitenkin kova ja Luton pääsee otteluun henkisesti huomattavasti paremmista lähtökohdista. WBA on jäämässä kuitenkin vakiossa niin selkeästi alipelatuksi, että kotivoitto on pakko naulata kohteessa varmaksi.

9 Swansea–Sunderland (12)

Championship: Swansea on ryöstänyt täydet pisteet kahdelta pelivoimarankingin kärkijoukkueelta peräkkäin. Viime viikonloppuna Swansea lisäsi WBA:n ahdinkoa nappaamalla 3–2-voiton isäntien hallinnasta huolimatta. Viikkokierroksen vierasottelussa Watfordia vastaan joukkue nousi maalin tappioasemasta 2–1-voittoon iskien voittomaalin kahdeksannella lisäaikaminuutilla. Kumpikin voitoista oli pelitapahtumiin nähden onnekas, mutta isossa kuvassa Swansea on esiintynyt alkukauden odotuksiin nähden laadukkaasti.

Sunderland joutui tyytymään toiseen peräkkäiseen 0–0-tasapeliin viikkokierroksen kotiottelussa Rotherhamia vastaan. Viikolla pistejako oli myös pelitapahtumiin nähden reilu, mutta edeltävän kierroksen kotiottelussa Prestonia vastaan Sunderland olisi ansainnut peliesityksellään niukan voiton.

Swansea on rankingissa marginaalisesti Sunderlandin edellä ja suosikkiasema jää kotiedusta riippumatta maltilliseen 45 prosenttiin. Vakion peliprosentin ovat linjassa todennäköisyysarvion kanssa ja runsas rastitus on kohteessa paikallaan.

10 Blackpool FC–Watford (2)

Championship: Blackpool esiintyi viikkokierroksella Sunderlandin vieraana odotettua laadukkaammin, kun pisteet tasattiin pelitapahtumiin nähden reilusti 0–0. Tätä edelsi kolme peräkkäistä tappiota, joissa myös peliesitykset olivat jääneet jälkeen odotuksista.

Watford pestasi ennen viime viikonlopun kierrosta päävalmentajakseen kokeneen Slaven Bilicin ja pelasi kauden toistaiseksi parhaan ottelunsa kaadettuaan vieraskentällä Stoken ansaitusti 4–0. Viikkokierroksella Watford kärsi aivan ottelun loppuhetkien takaiskun myötä 1–2-tappion Swanseaa vastaan, mutta maalipaikkojen valossa Watford olisi ansainnut ottelusta täyden pistesaaliin.

Ero perustasossa on Watfordin eduksi merkittävä ja vieraat ansaitsevatkin lähes 50 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa Watford on keräämässä todennäköisyysarviota runsaampaa kannatusta, mutta selkeä ennakkosuosikki säilyy riveissä varmana ohuesti ylipelattunakin.

11 Blackburn–Rotherham (1X)

Championship: Blackburn piti viikonloppuna pintansa kotikentällä ja nappasi 2–1-voiton Millwallista tasaisesti jakautuneista maalipaikoista huolimatta. Viikkokierroksella Rovers kärsi 0–1-tappion Cardiffin vieraana, vaikka tällä kertaa olisi itse ansainnut esityksellään voiton.

Rotherham joutui vaihtamaan yllättäen manageria ennen viime viikonlopun tärkeää Wigan ottelua ja kärsi lopulta maalipaikkojen valossakin selkeän 0–2-tappion. Viikkokierron kotiottelussa penkin takana nähtiin uusi päävalmentaja Matt Taylor, jonka debyyttiottelu Millwallia vastaan toi 1–1-tasapelin. Pelitapahtumien valossa Rotherhamin niukka tappio olisi ollut kuitenkin pistejakoa perustellumpi.

Blackburn on joukkueista kiistatta laadukkaampi. Nähtäväksi jää sotkeeko yllättäen tapahtunut valmentajavaihdos Rotherhamin hyvin sujuneen alkukauden. Blackburn on kotikentällään noin 50 prosentin suosikki. Kotivoitto on keräämässä vakiossa liikaa peliä puoleensa, mutta Rotherhamin valmentajavaihdos on iso epävarmuustekijä, jonka takia kotivoitto on syytä pitää mukana riveissä ylipelattunakin.

12 Birmingham–Bristol (X2)

Championship: Birmingham esiintyi jälleen kelvollisesti tasattuaan pisteet Sheffieldin vieraana selkeästä altavastaaja-asemasta huolimatta 1–1. Neljä peräkkäistä ottelua kestänyt tappioton sarja tuli viikolla päätökseen, kun Birmingham hävisi Boron vieraana niukasti 0–1.

Bristol ehti hävitä kolmesti peräkkäin ennen viikolla kotona Coventrya vastaan pelattua maalitonta tasapeliä. Maalipaikkojen valossa Bristol jäi kuitenkin selvästi vierasjoukkuetta heikommaksi ja olisi ansainnut hävitä ottelun. Bristolin viime viikkojen heikkojen tulosten kohdalla on syytä huomioida poikkeuksellisen vaativa otteluohjelma.

Isännät ovat petraamassa surkean alkukauden jälkeen, kun taas Bristol on suorittanut melko tarkasti odotusten mukaan läpi syksyn. Viimeaikaiset tappiot laadukkaita vastustajia vastaan eivät ole tulleet yllätyksenä. Bristol on rankingissa kotijoukkuetta korkeammalla ja todennäköisyyskenttä jakautuu joukkueiden välille tasaisesti. Kotivoitto on vakiossa selvästi ylipelattu ja vieraiden paluu voittokantaan on kohteen edullisin pelivalinta.

13 Stoke–Sheffield U (2)

Championship: Stoke kärsi sunnuntaina ruman 0–4-tappion kotikentällä Watfordia vastaan jääden myös pelillisesti loppulukemia vastaavalla tavalla heikommaksi. Otteluohjelma jatkui viikkokierroksella haastavana, kun Stoke onnistui puristamaan pisteen 1–1 päättyneestä vierasottelussa Burnleyä vastaan. Pelillisesti Stoke jäi kuitenkin selvästi kotijoukkuetta jälkeen, mikä alleviivaa entisestään Stoken takamatkaa sarjan kärkijoukkueisiin nähden.

Sheffield hyytyi viikonloppuna kotikentällä 1–1-tasapeliin Birminghamia vastaan ja myös peliesitys jäi selvästi odotettua heikommaksi. Viikolla se kärsi puolestaan 0–1-tappion kotikentällä QPR:ää vastaan. Peliesitys jäi jälkeen odotuksista, mutta tappio oli tasaisina edenneisiin pelitapahtumiin nähden ansaitsematon.

Kuten todettua, on Stoke pelivoimaltaan selvästi sarjan kärkijoukkueita jäljessä. Sheffieldin esitykset ovat olleet viime kierroksella vaisuja, mutta ero perustasossa sekä päivää pidempi palautumisaika nostavat sen noin 48 prosentin vierassuosikiksi. Vieraiden kannatus on vakiossa todennäköisyysarviota runsaampaa, mutta selkeä ennakkosuosikki on syytä pitää mukana riveissä.