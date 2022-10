HJK:lla karmea alku! Ludogorets iski heti ensimmäisestä paikastaan

Euroopan liigan lohkovaiheen ottelu alkaa Töölössä kello 19.45.

Helsingin jalkapalloklubi isännöi bulgarialaista Ludogoretsia torstaina Euroopan liigan alkulohko-ottelussa.

Torstain kamppailu on HJK:n jatkohaaveiden kannalta kriittinen. Kolmen pisteen Ludogorets on C-lohkossa toisena ja nollakerholainen HJK viimeisenä. Lohkon kärjessä paahtava Real Betis on kerännyt kuusi ja lohkokolmonen AS Roma kolme pistettä.

Lohkon kaksi parasta etenee talvella pelattaviin Euroopan liigan jatkopeleihin. Lohkon kolmanneksi sijoittuva saa paikan Konferenssiliigan jatkokierrokselle.

Mittelö alkaa kello 19.45. Seuranta aukeaa alle.