Erling Haalandin maalitahti ällistyttää – yksi tilasto osoittaa huiman faktan: ”Huijauskoodi”

Erling Haaland iski keskiviikkoiltana taas kahdesti.

Manchester Cityn hyökkääjätähti Erling Haaland järisytti jälleen jalkapallomaailmaa keskiviikkoiltana, kun norjalainen latoi Mestarien liigan ottelussa FC Kööpenhaminaa vastaan kaksi maalia.

Haaland nosti Cityn 5–0-voitossa maalimääränsä jo 28:een urallaan pelaamissaan 22 Mestarien liigan ottelussa. Huiman maalitahdin nosti esiin Twitterissä jalkapallotoimittaja Fabrizio Romano, joka ryyditti twiittiä Manchester Cityn päävalmentaja Pep Guardiolan reaktioilla.

Guardiolan reaktiot saivat Romanon seuraajat hullaantumaan ja twiitillä on noin 40 000 tykkäystä.

– Tässä Pep Guardiolan reaktio Haalandin toiseen maaliin, Romano twiittasi.

Hyvin menee Haaland, näytti Pep Guardiola.

Tilastopalvelu Optan tilastot asettavat Haalandin maalimäärät perspektiiviin. Red Bull Salzburgille, Borussia Dortmundille ja Manchester Citylle maaleja paukuttaneen Haalandin maali per peli -lukema Mestarien liigassa on 1,27.

– 98 joukkuetta Mestarien liigan historiassa on tehnyt vähemmän maaleja peliä kohden. Huijauskoodi, Opta twiittasi Haalandin kuvan.

Nipin napin Haalandia tehokkaampi oli kaudella 1998–1999 Mestarien liigassa pelannut HJK. Klubi onnistui kuudessa ottelussa kahdeksan kertaa (1,33 maalia per peli).

Tällä kaudella Haaland on tehnyt kolmessa Mestarien liigan ottelussa viisi maalia. Englannin Valioliigassa tahti on ollut vieläkin hurjempaa. Kahdeksassa ottelussa Haaland on osunut 14 kertaa ja syöttänyt kolme maalia.

Viikonloppuna kolme maalia paikallispelissä Manchester Unitedin verkkoon latonut Haaland murskasi Michael Owenin hattutemppuennätyksen. Owen oli aiempi nopeimmin kolme hattutemppua Valioliigassa tehnyt pelaaja. Owen teki kolme hattutemppua 48 ottelussa.

Haaland viimeisteli kolmannen hattutemppunsa uransa kahdeksannessa liigapelissä.

Valioliigan nykyajan yhden kauden ennätys on 32 maalia. Sen teki Liverpoolin supertähti Mohamed Salah kaudella 2017–18.

Haaland on tällä hetkellä käsittämättömässä 66 maalin tahdissa.