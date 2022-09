Vakio: Roimasti alipelatut Newcastle ja Brentford nostetaan rohkeasti varmoiksi

Todennäköisyysarvioihin nähden ylipelatuista Sunderlandista, Burnleystä ja Blackburnistä otetaan ohipeli.

1 Liverpool–Brighton (1)

Valioliiga: Liverpoolin esitys edellisessä Valioliigan pelissä oli vaisu, kun paikallispelissä Evertonia vastaan pisteet jaettiin 0–0. Myös alkukausi kokonaisuudessaan on ollut Liverpoolilta selvästi odotettua heikompaa, vaikka viimeisin Mestarien liiga ottelussa napattu 2–1-kotivoitto Ajaxin kustannuksella oli jo pelillisesti pirteämpi esitys.

Brighton valmistautuu uuteen aikakauteen italialaisvalmentaja Roberto De Zerbin johdolla. Edelläkävijä organisaatio oli kuitenkin varmasti varautunut Graham Potterin mahdolliseen lähtöön ja tilalle hankittua De Zerbiä parempaa vaihtoehtoa tuskin markkinoilta olisi voinut löytää. Brightonin pelaajatyyppien pitäisi sopia hyvin De Zerbin käyttämiin pelijärjestelmiin, enkä odota Brightonin suoritustasoon merkittävää notkahdusta, vaikka loppusyksyn otteluohjelma on haastava.

Joukkueiden välinen tasoero puhuu Liverpoolin puolesta ja isännät ansaitsevat selkeän 66 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa kotivoitto on kerännyt hieman todennäköisyysarviota runsaamman kannatuksen, mutta selkeän tasoeron ottelussa Liverpool merkitään varmaksi hieman ylipelattunakin.

2 Crystal Palace–Chelsea (1X)

Valioliiga: Palacen edellisestä matsista on ehtinyt kulua ottelusiirtojen ja maajoukkuetauon kuukauden päivät. Tuolloin se tasasi pisteet Newcastlea vastaan isäntien hallinnasta huolimatta 0–0. Kokonaisuutena Palacen alkukausi on sujunut tarkasti odotusten mukaan ja pisteitä olisi voinut karttua hieman runsaamminkin.

Chelsean ja Graham Potterin yhteinen projekti ei alkanut täysin suunnitellusti, kun joukkue jäi Mestarien liigan kotiottelussa Salzburgia vastaan 1–1-tasapeliin. Alkukauden heikkoon suoritustasoon on silti syytä odottaa kohennusta, mutta itse en tee valmennusmuutoksesta suoraan manuaalista korjausta, vaan odotan Chelsean esitysten parantuvan. Chelsean kokoonpanotilannekaan ei ole täysin optimaalinen, sillä ykkösmaalivahti Eduard Mendyn pelaaminen on epävarmaa ja kesän siirtoikkunassa hankittu laitapelaaja Marc Cucurella on sairauden takia sivussa.

Ottelussa on pientä paikallispeliefektiä, mikä parantaa ohuesti altavastaajana matsiin lähtevän Palacen mahdollisuuksia. Selkeä ero perustasossa tekee Chelseasta noin 47 prosentin todennäköisyydellä voittavan ennakkosuosikin. Vakiossa Chelsea on keräämässä selvästi tätä isompaa kannatusta. Vaikka uusi valmennustiimi antaa syyn odottaa Chelsealta parempia otteita, otetaan pelivalinnaksi yllätysvalmiin Palacen menestys.

3 Fulham–Newcastle U (2)

Valioliiga: Fulham jatkoi vahvoja otteitaan, kun se kaatoi ennen taukoa Forestin vieraissa pelitapahtumiin nähden ansaitusti 3–2. Yksi Fulhamin alkukauden menestyksen takuumiehistä on ollut keskikentän työjuhta Joao Palhinha, joka kärsii lauantaina pelikieltoa korttitilin täyttymisen takia.

Newcastlen peliesitys jäi odotuksista joukkueen tasattua pisteet kotikentällä Bournemouthia vastaan 1–1. Newcastle on kärsinyt alkukaudesta jonkin verran loukkaantumisista ja avainpelaajista sivussa ovat todennäköisesti edelleen Allan Saint-Maximin sekä tuoreimpana maajoukkuetehtävissä pienen vamman saanut Alexander Isak. Isakin poissaolo ei ole niin merkittävä, sillä Callum Wilson on jälleen käytettävissä.

Kummankin joukkueen otteet ovat olleet alkukaudesta odotuksiin nähden laadukkaita, eikä sarjasijoituksia kymmenen parhaan sakissa voi pitää vääryytenä. Ero perustasossa puoltaa Newcastlea siinä määrin, että niukka 39 prosentin suosikkiasema on perusteltu. Vakion pelijakauma on päin honkia, sillä isännät on merkitty päälle 40 pinnan suosikiksi. Alipelattu vierassuosikki merkitään rohkeasti varmaksi.

4 Southampton–Everton (12)

Valioliiga: Soton kärsi toisen peräkkäisen 0–1-tappion, kun Aston Villa vei kotona niukasti maalipaikkoja sisältäneessä ottelussa ansaitusti täyden pistesaaliin. Soton on saanut alkukaudesta tarkasti sen mitä on ansainnutkin, mutta pelivoimassa taakse jäävät vain kaksi selvästi muita heikommin esiintynyttä sarjanousijaa.

Everton onnistui nappaaman kauden ensimmäisen voittonsa, kun kotiottelu West Hamia vastaan hoitui tasaisesti jakautuneista maalipaikoista huolimatta 1–0. Alkukauteen on mahtunut myös epäonnea, joten isossa kuvassa Evertonin tulokset ovat linjassa peliesitysten kanssa. Evertonin onneksi viimeksi sivussa ollut ykköskassari Jordan Pickford on kunnossa ja myös alkukauden sivussa ollut Dominic Carter-Lewin saattaa palata kokoonpanoon.

Soton on rankingissa hieman Evertonia perässä, mutta kotietu pitää sen niukkana 40 prosentin suosikkina. Vakion peliprosenteissa arvioni mukaan 27 prosentin todennäköisyydellä toteutuvaa kotivoittoa on pelattu liikaa, joten kohde rastitetaan ykköskakkos-yhdistelmällä.

5 Bournemouth–Brentford (2)

Valioliiga: Bournemouth esiintyi selvästi odotettua laadukkaammin tasattuaan ennen taukoa pisteet Newcastlen vieraana 1–1. Kolmesta peräkkäisestä tappiottomasta ottelusta ei kuitenkaan ole vielä syytä innostua ja Bournemouth on pelivoimaltaan kiistatta sarjan heikoin joukkue.

Brentford oli viimeksi suurissa vaikeuksissa kotikentällään paikallisvastustaja Arsenalia vastaan ja hävisi pelitapahtumin nähden ansaitusti 0–3. Bees on esiintynyt alkukaudesta hyvin ja odotettua laadukkaampi suoritustaso on antanut aihetta nostaa pelivoimaa.

Ero perustasossa on Brentfordin eduksi selkeä ja vieraat ansaitsevatkin todennäköisyysarvioni mukaan peräti 52 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman. Niin vakiossa kuin vedonlyöntimarkkinoilla laajemmin uskotaan enemmän Bournemouthin mahdollisuuksiin ja lauantain pelit kulkevat Brentfordin kautta useassa pelimuodossa.

6 West Ham–Wolverhampton (1)

Valioliiga: Hammers kärsi kauden viidennen tappionsa hävittyään vierasottelun Evertonia vastaan tasaisista pelitapahtumista huolimatta 0–1. Alkukausi on ollut David Moyesin ryhmälle synkkä, mutta matkaan on mahtunut merkittävästi epäonnea. Pistetili on odottamaan nähden kuusi pistettä pakkasella, mikä on seitsemän kierroksen otannalla melkoinen saavutus.

Wolves joutui taipumaan ennen maajoukkuetaukoa ansaittuun 0–3-tappioon kotikentällä Cityä vastaan. Wolves joutuu tulemaan ottelussa toimeen ilman Nathan Collinsia, joka on pelikiellossa kärsittyään ulosajon Cityä vastaan. Sivussa ovat myös loukkaantuneet kärkimiehet Sasa Kalajdzic ja Raul Jimenez.

Kumpikin joukkue on kärsinyt epäonnesta alkukaudella. Isännät ovat lähes luokkaa laadukkaampi joukkue, ja vieraiden kärsiessä poissaloista toteutuu kotivoitto arvioni mukaan 50 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa kotivoitto on niukasti ylipelattu, mutta moni tekijä puoltaa tässä ottelun kallistumista kotijoukkueen eduksi. Niinpä ykkönen säilyy riveissä varmana.

7 Blackpool FC–Norwich C (2)

Championship: Blackpool kärsi toisen peräkkäisen tappion hävittyään ennen maajoukkuetaukoa Millwallin vieraana 1–2. Taukoa edeltäneillä kierroksilla Blackpoolin otteet ovat jääneet selvästi odotuksista ja joukkue on ajautunut rankingissa viimeiseksi.

Norwich tasasi ennen taukoa pisteet kotikentällä WBA:ta vastaan maalipaikkoihin nähden reilusti 1–1. Vakuuttavista tuloksista huolimatta Norwichin suoritustaso on jäänyt toistaiseksi melko selvästi siitä, mitä verrattain vähän viime kauteen nähden muuttuneelta joukkueelta ennen kauden alkua odotettiin.

Kumpikin joukkue on ylisuorittanut ohuesti peliesityksiinsä nähden. Ero perustasossa on Norwichin hyväksi merkittävä ja vieraat ansaitsevat noin 53 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa Norwich on kerännyt selvästi todennäköisyysarviota runsaamman kannatuksen, mutta pienissä järjestelmissä on luotettava selkeän tasoeron näkymiseen myös pelitapahtumissa.

8 Sunderland–Preston (X2)

Championship: Sunderland esiintyi kelvollisesti tasattuaan pisteet Watfordin vieraana 2–2. Täksi kaudeksi alasarjoista palanneen Sunderlandin osattiin olevan valmis Championshipin vaatimustasoon, mutta alkukauden suoritustaso on silti ylittänyt odotukset. Kymmenen kierroksen jälkeen kasassa on 15 pistettä, joka vastaa tarkasti peliesitysten oikeuttamaa määrää.

Preston joutui taipumaan viimeksi kotikentällä ansaittuun 0–2-tappioon laadukkaampaa Sheffieldiä vastaan. Prestonin suoritustaso on kääntynyt kauden vanhetessa laskusuuntaan, mutta rankingissa sijoitus löytyy edelleen kärkikymmeniköstä.

Sunderlandin otteet ovat olleet läpi alkukauden nousujohteisia ja se on onnistunut kuromaan rankingissa Prestonin selkeän etumatkan kiinni. Suosikkiasema jää kotiedusta huolimatta maltilliseen 40 prosenttiin. Vakiossa kotivoitto on kerännyt odotetusti todennäköisyysarviota runsaampaa kannatusta ja reilut kymmenisen pinnaa ylipelattu kotivoitto on syytä jättää ulos riveistä.

9 Rotherham–Wigan (12)

Championship: Rotherham onnistui ryöstämään ennen maajoukkuetaukoa pisteen Borolta 0–0 päättyneessä vierasottelussa, vaikka olisi ansainnut pelitapahtumien valossa hävitä. Kokonaisuutena alkukausi on sujunut Rotherhamilta kelvollisesti, eikä sarjanousijastatus ole näkynyt peliesitysten laadussa.

Wigan kärsi kotikentällä 0–1-tappion Readingia vastaan jääden myös maalipaikkojen valossa alakynteen. Wigan on ollut toistaiseksi yksi sarjan vaikeaselkoisimmista joukkueista, sillä sen peliesityksissä on nähty runsaasti hajontaa. Pelivoima on kuitenkin noussut tasaisesti läpi alkukauden.

Kummankin sarjanousijan alkukausi on sujunut toistaiseksi selvästi odotettua paremmin, eikä joukkueiden välillä ole merkittävää tasoeroa. Rotherham voittaa kotiedun turvin 41 kertaa sadasta. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja runsas rastitus enemmän kuin tarpeen.

10 Cardiff C–Burnley (1X)

Championship: Cardiff joutui taipumaan Huddersfieldin vieraana tasaisina edenneistä pelitapahtumista huolimatta 0–1-tappioon. Walesiläisten otteet ovat ailahdelleet läpi alkukauden, mutta joukkue ei myöskään ole ollut niin heikko mitä tulokset antavat ymmärtää.

Burnley palasi kahden tasapelin jälkeen voittokantaan, kun kotiottelu Bristolia vastaan hoitui 2–1. Maalipaikkojen valossa tasapeli olisi ollut kuitenkin oikeampi lopputulos. Vincent Kompanyn suojattien pistetili on karttunut hieman yli odottaman, mutta joukkue kuuluu ehdottomasti tasaiseen kärkijoukkueiden kastiin.

Cardiff on vieraitaan heikompi, mutta ero perustasossa nostaa Burnleyn vain niukaksi 38 prosentin vierassuosikiksi. Vakiossa Burnley on kerännyt selvästi todennäköisyysarviota runsaammin peliä ja ylipelattu vierasvoitto on syytä jättää pois riveistä.

11 Blackburn–Millwall (X2)

Championship: Blackburn kärsi ansaitun 0–2-tappion Lutonin vieraana. Alkukausi on ollut toistaiseksi tulosten valossa väkevä, mutta pisteodottama on ylitetty neljällä pisteellä. Rankingissa Blackburn majailee selvästi keskiviivan alapuolella.

Millwall onnistui jälleen nappaamaan täyden pistesaaliin kotikentällä, kun ennen maajoukkuetaukoa pelattu kotiottelu Blackpoolia vastaan voitettiin niukasti 2–1. Peliesitykset eivät kuitenkaan ole vastanneet täysin odotuksia. Muutamana aikaisempana kautena Millwall on ollut melko tarkasti sarjan kymmeneksi laadukkain ryhmä, mutta nyt tuosta ollaan jäämässä jälkeen.

Joukkueet ovat pelivoimansa puolesta samalla viivalla. Blackburn ansaitsee kotiedun turvin noin 41 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa isännät on merkitty käsittämättömään 57 prosentin suosikkiasemaan, eikä ohipeli tarvitse muita perusteita.

12 Sheffield U–Birmingham (1)

Championship: Sheffield nappasi jo neljännen peräkkäisen voiton kaadettuaan Prestonin vieraskentällä 2–0. Blades on ennen perjantaina käynnistyvää kierrosta piikkipaikalla niin sarjataulukossa kuin varsinaisessa pelivoimarankingissa, mutta maajoukkuetaukoa edeltäneeseen voittoputkeen on mahtunut myös suotuisaa onnea.

Birmingham esiintyi hieman odotettua paremmin tasattuaan pisteet kotikentällä Coventrya vastaan 0–0. Kokonaisuutena alkusyksy on sujunut Birminghamilta selvästi alle odotusten ja pelivoima on laskenut tuntuvasti. Toistaiseksi kasassa olevat 12 pistettä vastaavat tarkasti peliesitysten oikeuttamaa määrää.

Sheffield on monta luokkaa vieraitaan laadukkaampi joukkue. Isäntien suosikkiasema kipuaa kotiedun myötä Championshipin matsille epätyypillisen suureen 67 prosenttiin. Vakiossa selkeää ennakkosuosikkia on pelattu kymmenisen prosenttiyksikköä liikaa, mutta pienissä järjestelmissä usein osuvaa kotivoittoa täytyy painottaa varmana.

13 Coventry C–Middlesbrough (2)

Championship: Coventry on pelannut kahdesti peräkkäin tasan. Peliesitykset ovat olleet edelleen vaisuja, kuten viimeksi 0–0 päättyneessä vierasottelussa Birminghamia vastaan. Coventryn jumbosija ei kuitenkaan kerro läheskään koko totuutta. Kolmen siirretyn kotiottelun lisäksi se olisi ansainnut pelaamissaan seitsemässä matsissa neljä pistettä enemmän.

Boron pistetili on odottamaan nähden käsittämättömät kahdeksan pistettä miinuksella. Viimeksi kotiottelusta Rotherhamia vastaan joukkue olisi jälleen ansainnut täyden pistesaaliin 0–0-tasapelin sijaan. Täysin huonon onnen taakse Chris Wilderin ryhmä ei voi piiloutua, mutta peliesityksistä kertovat tunnusluvut eivät vielä ole missään nimessä huolestuttavalla tasolla.

Kumpikin joukkue tarvitsee kipeästi voittoa palauttaakseen kateissa olevan itseluottamuksen. Tasoero puhuu Boron puolesta ja 43 prosentin vierassuosikkiasema on perusteltu. Vierasvoitto on jäämässä vakiossa niukasti alipelatuksi ja päätöskohde naulataan rohkeasti vierasvarman kautta.