Douglas Luiz kiirehti puolustamaan Alisha Lehmannia.

Brasilialainen urheilutoimittaja Milton Neves sai kuulla kunniansa tehtyään sosiaalisessa mediassa tökerön julkaisun jalkapalloilija Alisha Lehmannista.

Neves julkaisi Twitter-tilillään videon naisten Superliigaa Aston Villassa pelaavan Lehmannin maalituuletuksesta, jossa hän hypähtää ilmassa selin päin kameraa kohti. Kamera kuvaa lähietäisyydeltä Lehmannia, kun hän astelee takaperin kameraa kohti.

– Kelaamatta videota, mikä numero hänen selässään oli? Nevesin julkaisemalla videolla sanotaan Daily Mailin mukaan.

– Katsokaa ja kommentoikaa, Neves kirjoitti videon saatteeksi.

Nevesillä on Twitter-tilillään hulppeat 2,2 miljoonaa seuraajaa.

Aston Villan miesten joukkueessa pelaava Lehmannin kumppani Douglas Luiz vastasi suositun toimittajan möläytykseen raivoisaan sävyyn.

– Olet vanha tyyppi, joka on ollut jalkapallon kanssa tekemisissä vuosikausia, ja julkaiset videon joka epäkunnioittaa naisten jalkapalloa ja myös itse pelaajaa, joka sattuu olemaan tyttöystäväni, Luiz kirjoitti vastaukseksi Nevesin sittemmin poistamaan twiittiin.

– Et ole oppinut, mitä kunnioitus on. Törkeää!

Lehmann ja Luiz kertoivat julkisesti seurustelustaan viime vuonna.

Sveitsiläinen Lehmann on edustanut Aston Villaa vuodesta 2021 eteenpäin. Luiz on viettänyt birminghamilaisseurassa jo pidemmän tovin. Hän on pelannut joukkueen paidassa jo 103 ottelua alkaen vuodesta 2019.