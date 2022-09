Lehtiväite: Lionel Messiltä kova päätös uran jatkosta

Lionel Messin huhutaan siirtyvän yllättävään sarjaan PSG-ajan jälkeen.

Kaikkien aikojen parhaaksi jalkapalloilijaksi tituleeratun Lionel Messin, 35, tulevaisuus puhuttaa.

Katalonialaislehti Beteve esittää Argentiinan maajoukkueen supertähdestä kaksi kovaa väittämää.

Ensin lehti linjaa, että Messi ei jatka Paris Saint-Germainin riveissä kuluvan kauden jälkeen. Beteve pitää tietoa varmana ja toteaa, ettei ”Kirppu” itse halua jatkaa pariisilaisseurassa.

Toiseksi katalonialaismedia kertoo, että Messin matka jatkuisi Pariisista Yhdysvaltoihin ja MLS:ään, jossa hyökkääjä jäähdyttelisi viimeiset pelivuotensa.

Espanjassa on elätelty toiveita, että Messi palaisi La Ligaan ja FC Barcelonaan. Argentiinalaisen tilanne on vielä auki, mutta Beteven mukaan taitava hyökkääjä on sanonut, ettei palaa Barcelonaan, mikäli Gerard Piqué, 35, yhä edustaa seuraa.

Piqué ja Messi olivat 13 vuotta joukkuetovereita Barcelonassa. Huhujen mukaan espanjalaispuolustaja oli kuitenkin yksi tekijöistä, joka torppasi Messin jatkosopimuksen synnyn Barcelonan kanssa.

Huhut kertovat Piquén vihjanneen seuran johdolle, että paras tapa pitää talous tukevalla pohjalla on olla tekemättä sopimusta Messin kanssa.

Kaksikon huonoista väleistä kieli myös se, ettei Piqué osallistunut Messin läksiäisiin ennen PSG-siirtoa.