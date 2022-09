Jalkapallovalmentaja Martti Kuuselan 40 vuoden valmennusura on nyt paketoitu kansien väliin.

Rovaniemellä varttunut Martti Kuusela (s. 1945) on suomalaisen jalkapallon suurlähettiläs, jonka ura on vihdoin saatu kansien väliin. Minämuotoon laaditun muistelmateoksen kirjurina on toiminut Erkko Meri. Hän on kirjailijasuvun jälkeläinen, juristi ja jalkapallon juniorivalmentaja, joten pätevyyttä Kuuselan elämänvaiheiden kartoittamiseen löytyy.

Pallopoikana maailmalla (ReadMe) erottuu syksyn muistelmateosten joukosta laajuudeltaan, sillä kirjassa on lähes 500 sivua. Käsittelytapa on perinteinen eli Kuuselan ura käydään läpi kronologisesti Lapin lapsuusvuosista seesteiseen isoisän elämään Pohjois-Helsingissä.

Kerronta on sujuvaa, mutta samoja asioita tulee vastaan useissa luvuissa. Futiksen ystäviä kertaus ei häiritse, mutta muut saattavat väsähtää kesken teoksen.

Kuusela tunnetaan herrasmiehenä, joka käyttäytyy korrektisti, vaikka pinnan alla kuohuisi.

Sama linja jatkuu myös muistelmissa: Kuusela ei hauku kirjassaan juuri ketään. Ainoat poikkeukset ovat ulkomaiset seurajohtajat, jotka eivät kirjaa koskaan näe, lukemisesta puhumattakaan. Suomalaiset vihamiehet jätetään rauhaan tai heitä ei edes mainita.

Pelaajauransa aikana Martti Kuusela oli välillä kantokunnossa. Kuva syyskuulta 1970, jolloin hän pelasi HIFK:ssa.

Elämänvaiheiden kertaamisen ohella Pallopoikana maailmalla on valmennuskirja. Kuusela esittelee ulkomaisissa joukkueissaan käyttämiään harjoitusohjelmia ja yhteistyötään fysiikkavalmentaja Gene Keurulaisen kanssa. Kovaa treenattiin joka paikassa, eivätkä pelaajat tahtoneet välttyä vammoilta.

Koska Kuusela on valmentanut Unkarin, Kreikan ja Kyproksen kaltaisissa maissa, tunteet ovat nousseet usein pintaan. Kuuselan periaatteena on ollut, että hän on lähempänä pelaajiaan kuin seurajohtoa. Siitä syystä moni pesti jäi lyhyeksi. Fanien silmissä suomalainen ”hiihtovalmentaja” oli voiton hetkellä sankari, mutta tappioiden jälkeen onneton tunari.

Etelä-Euroopassa kannattajat eivät tyytyneet vain verbaaliseen sättimiseen. Valmentaja joutui pelkäämään myös henkensä tai ainakin terveytensä puolesta. Kirjassa Kuusela kertoo esimerkin ajastaan Apollon Limassolin päävalmentaja Kyproksella kaudella 1995–96.

Hän asui vaimonsa kanssa alueella, jossa oli paljon Apollonin intohimoisia kannattajia.

– Useat ihmiset olivat varoitelleet minua, että varsinkaan hävittyjen pelien jälkeen ei kannattanut liikkua ulkosalla. Olisi varmaan pitänyt laittaa huppu päähän ja aurinkolasit silmille kaupassa käydessä.

Markku Kanervaa (vas.) ja Aki Hyryläistä Martti Kuusela valmensi sekä maajoukkueessa että HJK:ssa.

Myös asunnon omistaja oli ollut huolissaan Kuuselan tilanteesta.

– Vuokranantajamme oli pelännyt, että fanit räjäyttäisivät autoni ilmaan. Liikuin usein autolla, joka oli parkissa talon alla, Kuusela sanoo.

Paikalliset tiesivät, missä Apollonin päävalmentaja menopeliään säilytti.

– Auton räjähtäessä myös talo olisi vaurioitunut pahasti, joten reilu vuokranantajamme oli varmasti mielissään lähdöstämme.

Limassoliin Kuusela ei enää palannut, mutta valmensi tuon kauden jälkeen vielä kolme kertaa Kreikassa, jossa oli myös usein kuumat paikat.