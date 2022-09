Ruotsi romahti ja auttoi Huuhkajia – nyt länsinaapurissa alkoi armoton ryöpytys

Pohjoismaiden jalkapallomahti mittelee seuraavaksi voimiaan Färsaarten kanssa.

Ruotsissa on käsillä jalkapallokatastrofi.

Miesten maajoukkue jäi myöhään tiistai-iltana Tukholmassa 1–1-tasapeliin Sloveniaa vastaan, mikä sinetöi Ruotsin putoamisen Kansojen liigassa C-liigaan. Jatkossa Ruotsi potkii palloa samalla tasolla muun muassa Pohjois-Makedonian, Viron ja Färsaarten kanssa.

C-liiga on Kansojen liigassa eurooppalaisen maajoukkuejalkapalloilun toiseksi alin taso.

– Fiasko on valmis. Eikö jonkun pitäisi olla vastuussa tästä? ruotsalaislehti Expressenin jalkapallotoimittaja Noa Bachner kysyi näkökulmakirjoituksessaan.

Ruotsi on ollut kestokävijä – jopa kestomenestyjä – arvokisoissa. Talven MM-kisoissa Ruotsia ei nähdä ja nyt tie Saksan EM-kisoihin 2024 mutkistui huomattavasti. Ruotsi on karsinnoissa Suomea alemmassa arvontakorissa.

Bachner listasi kirjoituksessaan tiistai-illan farssin seuraukset.

– Viidenneksi huonoin maaottelun katsojamäärä (22 895) Friends-areenalla oli naula arkkuun Ruotsin jalkapallomaajoukkueen huonoimmalle vuodelle ties milloin. Ei ole MM-kisoja. Olemme EM-arvonnoissa kolmoskorissa. Seuraavassa Kansojen liigassa vastassa on Liettuan ja Färsaarten tapaisia yleisömagneetteja, Bachner summasi.

Bachner vaatii Ruotsin jalkapalloliitolta vastuunkantoa. Hänen mielestään kulisseissa pitäisi kuhista jo enemmän, ja kirjoituksessa täyslaidallisen saa maan jalkapalloliiton pääsihteeri Håkan Sjöstrandin puheenvuoro tv-lähetyksessä, jossa hän puolusti päävalmentaja Janne Anderssonin asemaa.

Fanien ja toimittajien mielestä Janne Anderssonin pitäisi erota. Päävalmentaja itse oli eri mieltä.

Bachnerin mukaan päätöksen Anderssonin jatkosta tekee laajempi ryhmä, johon kuuluu Anderssonille läheisiä henkilöitä.

– Minusta on kyseenalaista, että Janne Anderssonin läheisin kaveri Petter Wettergren on työryhmässä, joka arvioi Anderssonin työtä. Romahdus on pitkä ja todellinen, ja on esitettävä vakavia kysymyksiä, miksi näin kävi. Kysymykset pitää käsitellä vakavasti. Putoaminen C-liigaan on fiasko, joka satuttaa ruotsalaista jalkapalloa vielä jonkin aikaa, Bachner sivaltaa.

Kansojen liigassa Ruotsi jäi Norjan, Serbian ja Slovenian taakse. Edellisistä kymmenestä ottelustaan Ruotsi on voittanut kaksi ja hävinnyt seitsemän. Andersson ei ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa ollut valmis eroamaan.

– Tunnen oloni turvalliseksi. En ole huonompi valmentaja kuin kaksi tai kolme vuotta sitten. Olen saanut tänä iltana 50 tekstiviestiä. Kävin ne läpi, ja kaikki olivat positiivisia, Andersson sanaili Aftonbladetin mukaan.