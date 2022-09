Vakio: Sarjajohtaja Sheffield United jatkaa voittoputkessa

Norwich on ylisuorittanut, mutta lähtee selkeänä suosikkina vierasotteluun Blackpoolia vastaan.

1 Liverpool–Brighton (1)

Valioliiga: Liverpoolin esitys edellisessä Valioliigan pelissä oli vaisu, kun paikallispelissä Evertonia vastaan pisteet jaettiin 0–0. Brighton valmistautuu uuteen aikakauteen italialaisvalmentaja Roberto De Zerbin johdolla, eikä peliesityksiin ole syytä odottaa merkittävää notkahdusta valmentajavaihdoksesta huolimatta. Joukkueiden välinen tasoero puhuu Liverpoolin puolesta ja isännät ansaitsevat selkeän 65 prosentin suosikkiaseman.

2 Crystal Palace–Chelsea (2)

Valioliiga: Ottelusiirtojen takia Palacen edellinen matsi on kuukauden takaa, jolloin se tasasi pisteet Newcastlea vastaan isäntien hallinnasta huolimatta 0–0. Chelsean ja Graham Potterin projekti ei alkanut täysin suunnitellusti, kun joukkue jäi Mestarien liigan kotiottelussa Salzburgia vastaan 1–1-tasapeliin. Ottelussa on pientä paikallispeliefektiä, mutta selkeä tasoero tekee Chelseasta noin kerran kahdesta voittavan suosikin.

3 Fulham–Newcastle U (12)

Valioliiga: Fulham jatkoi vahvoja otteitaan kaadettuaan ennen taukoa Forestin vieraissa 3–2. Newcastlen peliesitys jäi odotuksista joukkueen tasattua pisteet kotikentällä Bournemouthia vastaan 1–1. Kummankin otteet ovat olleet alkukaudesta laadukkaita, eikä sarjasijoituksia kymmenen parhaan sakissa voi pitää vääryytenä. Ero perustasossa puoltaa Newcastlea siinä määrin, että marginaalinen 38 prosentin suosikkiasema on perusteltu.

4 Southampton–Everton (1X)

Valioliiga: Soton kärsi toisen peräkkäisen 0–1-tappion, kun tällä kertaa niukasti maalipaikkoja sisältäneessä vierasottelussa Aston Villaa vastaan isännät veivät ansaitusti täyden pistesaaliin. Everton nappasi kauden ensimmäisen voittonsa, kun kotiottelu West Hamia vastaan hoitui tasaisesti jakautuneista maalipaikoista huolimatta 1–0. Soton on rankingissa hieman perässä, mutta kotiedun turvin niukka 40 prosentin suosikki.

5 Bournemouth–Brentford (2)

Valioliiga: Bournemouth esiintyi selvästi odotettua laadukkaammin tasattuaan pisteet Newcastlen vieraana 1–1. Brentford taas oli suurissa vaikeuksissa kotikentällään paikallisvastustaja Arsenalia vastaan ja hävisi ansaitusti 0–3. Ero perustasossa on Brentfordin eduksi selkeä ja vierasjoukkue on lähes 50 prosentin todennäköisyydellä voittava suosikki.

6 West Ham–Wolverhampton (1)

Valioliiga: Hammers kärsi kauden viidennen tappionsa hävittyään vierasottelun Evertonia vastaan tasaisista pelitapahtumista huolimatta 0–1. Wolves joutui taipumaan ennen maajoukkuetaukoa 0–3-tappioon kotikentällä Cityä vastaan. Kumpikin joukkue on kärsinyt jonkin verran epäonnesta alkukaudella. Kotijoukkue on lähes luokkaa laadukkaampi ja noin 47 prosentin todennäköisyydellä voittava suosikki.

7 Blackpool FC–Norwich C (2)

Championship: Blackpool kärsi toisen peräkkäisen tappion hävittyään ennen maajoukkuetaukoa Millwallin vieraana 1–2. Norwich tasasi pisteet kotikentällä WBA:ta vastaan maalipaikkoihin nähden reilusti 1–1. Kumpikin joukkue on ylisuorittanut ohuesti peliesityksiinsä nähden. Ero perustasossa on Norwichin hyväksi merkittävä ja vieraat ovat noin 53 prosentin todennäköisyydellä voittavia suosikkeja.

8 Sunderland–Preston (X2)

Championship: Sunderland esiintyi kelvollisesti tasattuaan pisteet Watfordin vieraana 2–2. Preston joutui taipumaan kotikentällä pelitapahtumiin nähden ansaittuun 0–2-tappioon laadukkaampaa Sheffieldiä vastaan. Sunderlandin otteet ovat olleet läpi alkukauden nousujohteisia ja joukkue on kuronut rankingissa Prestonin selkeän etumatkan kiinni. Suosikkiasema jää kotiedusta huolimatta maltilliseen 40 prosenttiin.

9 Rotherham–Wigan (12)

Championship: Rotherham onnistui ryöstämään ennen maajoukkuetaukoa pisteen Borolta 0–0 päättyneessä vierasottelussa, vaikka olisi ansainnut hävitä. Wigan kärsi kotikentällä 0–1-tappion Readingille ja jäi myös maalipaikkojen valossa alakynteen. Kummankin sarjanousijan alkukausi on sujunut odotettua paremmin, eikä joukkueiden välillä ole merkittävää tasoeroa. Rotherham voittaa kotiedun turvin 41 kertaa sadasta.

10 Cardiff C–Burnley (12)

Championship: Cardiff joutui taipumaan Huddersfieldin vieraana tasaisina edenneistä pelitapahtumista huolimatta 0–1-tappioon. Burnley palasi kahden tasapelin jälkeen voittokantaan voitettuaan kotiottelun Bristolia vastaan 2–1. Maalipaikkojen valossa tasapeli olisi ollut Burnleyn voittoa perustellumpi lopputulos. Cardiff on vieraitaan heikompi, mutta ero perustasossa nostaa Burnleyn vain niukaksi 38 prosentin suosikiksi.

11 Blackburn–Millwall (X2)

Championship: Blackburn kärsi ansaitun 0–2-tappion Lutonin vieraana. Millwall onnistui jälleen nappaamaan täyden pistesaaliin kotikentällä, kun Blackpool kaatui niukasti 2–1. Blackburn hätyyttelee sarjataulukossa top-6 sijoituksia, mutta pisteitä on kertynyt liikaa peliesityksiin nähden. Myös Millwallin tuloksissa on ohuesti ilmaa, mutta pelivoiman osalta joukkueet ovat samalla viivalla. Blackburn on vain kotiedun turvin 41 prosentin ennakkosuosikki.

12 Sheffield U–Birmingham (1)

Championship: Sheffield nappasi jo neljännen peräkkäisen voiton, kun se kaatoi Prestonin vieraskentällä 2–0. Birmingham esiintyi hieman odotettua paremmin tasattuaan pisteet kotikentällä Coventrya vastaan 0–0. Sheffield on syystä sarjan piikkipaikalla ja myös Birminghamin tulokset ovat linjassa peliesitysten kanssa. Tasoero on isäntien eduksi selkeä ja Sheffield ansaitsee kotona 67 prosentin suosikkiaseman.

13 Coventry C–Middlesbrough (2)

Championship: Coventry on pelannut kahdesti peräkkäin tasan, mutta esitykset ovat olleet yhä vaisuja, kuten viimeksi 0–0 päättyneessä vierasottelussa Birminghamia vastaan. Boron pistetili on odottamaan nähden kahdeksan pistettä miinuksella. Kotiottelussa Rotherhamia vastaan joukkue olisi jälleen ansainnut täyden pistesaaliin maalittoman tasapelin sijaan. Tasoero on Boron eduksi selkeä ja se on vieraissakin 43 prosentin suosikki.