Hurja sääennuste uhkaa Suomen kohtalonottelua – tämä on tilanne nyt Montenegrossa

Suomen ja Montenegron ottelu aiotaan pelata suunnitelman mukaisesti.

Suomen jalkapallomaajoukkue valmistautuu normaalisti illalla Montenegrossa pelattavaan Kansojen liigan päätösotteluunsa Podgorican rajuista sääoloista huolimatta.

Palloliiton julkaiseman tiedotteen mukaan Suomen joukkueen delegaatio kävi päivällä tarkastamassa kentän kunnon ja totesi sen olevan pelattavassa kunnossa. Stadionin henkilökunnan mukaan kenttä vetää vettä hyvin.

– Tällä hetkellä ei näyttäisi olevan mitään epäselvyyksiä, Suomen joukkueen tiedotuspäällikkö Timo Walden sanoi IS:lle puhelimitse.

– Jos ei nyt hirveän radikaalia muutosta tule, niin ei pitäisi olla mitään ongelmaa ottelun järjestämisestä.

IS:n Supersään ennusteen mukaan Podgoricassa sataa koko päivän rajusti vettä ja illalle on ennustettu myös ukkosta.

Ottelun on määrä alkaa Suomen aikaa kello 21.45. Forecan ennusteen mukaan kello 22 Podgoricassa sataa kaatamalla, 11,2 millimetriä tunnissa.

Kaupungissa on varoitus voimakkaasta sateesta ja ukkosmyrskystä. Hurjin arvio koko vuorokauden sademäärästä on 78,7 millimetriä.

Waldenin mukaan tilanne ei tällä hetkellä ole paikan päällä erityisen uhkaava.

– Normaali vesisade, ei mitenkään kovin rankka. Näillä näkymin näyttää ihan hyvältä.

Joukkueen valmistautumiseen epävarma säätilanne ei ole vaikuttanut.

– Toki on tiedostettu, että huonon sään uhka on, mutta on tuiki harvinaista että noita pelejä perutaan.