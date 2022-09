Jonatan Johansson sai lähtöpassit TPS:sta

Ex-huippupelaajan aika TPS:n päävalmentajana päättyi

Jalkapallon miesten Ykkösessä pelaava TPS on vapauttanut päävalmentaja Jonatan Johanssonin tehtävästään kauden lopun lähestyessä, seura ilmoitti sunnuntai-iltana. TPS tiedottaa uudesta päävalmentajastaan maanantaina.

TPS on Ykkösen ylemmässä jatkosarjassa toisena, kun sarjaa on jäljellä vielä kaksi kierrosta. Lauantaina joukkue kärsi toisen peräkkäisen tappionsa hävittyään kotipelin Jarolle, ja kun KTP voitti perjantaina, TPS on neljä pistettä perässä suoran nousijan paikassa kiinni olevasta KTP:stä.

Ykkösen voittaja nousee suoraan, sijoille 2–4 sijoittuneilla joukkueilla on mahdollisuus nousta liigaan karsintojen kautta.

Ex-huippupelaaja Johansson, 47, tuli TPS:n päävalmentajaksi heinäkuussa 2020. Johanssonin valmentama TPS sijoittui liigan kaudella 2020 sijalle 11 ja putosi karsintojen kautta pääsarjasta. Viime vuonna TPS sijoittui Johanssonin johdolla Ykkösessä kolmannelle sijalle.