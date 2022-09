Kassavirta räjähti – näin hurjasti euroja Lionel Messi on tuottanut PSG:lle

Lionel Messi on ollut PSG:lle kuin pankkiautomaatti.

Maailman parhaana jalkapalloilijana pidetyn Lionel Messin saapuminen Ranskaan ja PSG:hen on ollut ranskalaisseuralla kuin lottovoitto.

Vaikka argentiinalaistähti tienaa PSG:ssä hurjia summia, hänen nimensä on tuonut mojovan kassavirran seuralle.

Ranskalaisen talouslehden El Economistan mukaan Messin kiinnittäminen toi seuralle yhteensä kymmenen uutta ja suurta yhteistyökumppania, kuten Diorin, Gorillasin ja Crypto.comin.

Pariisilaisseuran yhteistyökumppaneilta saadut tulot lähes tuplaantuivat. Koko kuvassa seuran tulot kasvoivat noin 13 prosentilla.

Messin tulo räjäytti myös ranskalaisten pelipaitamyynnin.

Tälle kaudelle seura myi yli miljoona paitaa, joista 60 prosentissa luki Messin nimi. Tämä tarkoittaa sitä, että Messin nimellä myytiin yli 600 000 paitaa.

Paitojen kysyntä on suurempaa kuin tarjonta, mikä jätti osan kannattajista nuolemaan näppejään ja ilman Messin paitaa.

– Kysyntä on kasvanut 30–40 prosentilla, ja mikä sen voi todella pysäyttää, on tarjonta. Kun tapahtuu tämän suuruinen siirto, on helppo ajatella, että hänen sopimuksensa maksetaan pelkällä paitamyynnillä. Näin ei kuitenkaan ole. Ei voida valmistaa paljon ylimääräisiä paitoja. Sopimus valmistajan kanssa asettaa sekä minimin että maksimin. Emme pysty vastaamaan Messi-paitojen kysyntään. Olemme saavuttaneet katon, PSG:n markkinointipäällikkö Marc Armstrong sanoi El Economistalle.

Messin saapuminen lisäsi myös ranskalaisseuran tunnettuutta sosiaalisessa mediassa, kun sen sometilit rikastuivat yli 15 miljoonalla seuraajalla ”Kirpun” saavuttua Ranskan maaperälle.

Messi tienaa arvioiden mukaan PSG:ssä kolmen kauden aikana hieman yli 110 miljoonaa euroa.

Ranskan ylivoimainen suurseura PSG on voittanut Ranskan pääsarja Ligue 1:n mestaruuden kahdeksan kertaa kymmenen vuoden sisään.