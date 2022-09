Zlatanin tuore somepäivitys hämmästyttää – makasi pakarat paljaana ja sai sähköiskuja

Zlatan Ibrahimovic kuntouttaa polveaan ja hamuaa paluuta viheriölle.

AC Milanin tähtihyökkääjä Zlatan Ibrahimovic, 40, kuntouttaa kiivaasti polveaan ja tavoittelee paluuta pelikentille. Konkarin odotettiin päättävän uransa viime kevään Italian mestaruuteen, mutta mies solmikin hieman yllättäen jatkosopimuksen.

Ibrahimovic on pitänyt itsensä rautaisessa kunnossa ja on varmasti valmis hyppäämään nurmelle, kun polvi on taas pelikunnossa.

Nyt Ibrahimovic julkaisi Instagram-tarinassaan hämmentävän videon. Videolla hyökkääjä makaa mahallaan kankut paljaana ja saa sähköiskuja. Sähköhoidon voimasta ruotsalaisen lihakset värähtelevät näyttävästi.

Kyse on sähköakupunktiosta, jota käytetään osana polvivamman kuntoutusprosessia. Zlatanin pakaraan ja pohkeeseen on kiinnitetty neuloja, joiden kautta lihaksille annetaan sähköshokkeja.

Ibrahimovic on paluunsa suhteen tosissaan ja uskoo tulevansa kentälle kovassa iskussa, kun sen aika on.

– Siitä tulee brutaalia, hän kommentoi paluutaan taannoin Gazzetta dello Sportille.

Ibrahimovic ei ole ainoa pohjoismainen huippu-urheilija, joka on esitellyt hiljattain pakaroitaan Instagramissa. Suomalainen F1-kuski Valtteri Bottas nimittäin julkaisi toukokuussa suureksi hitiksi nousseen kuvan, jossa hän oli pulahtanut uimaan aatamin asussa.

Ibrahimovic on pelannut komean uran. Ruotsalainen on juhlinut kansallista mestaruutta peräti neljässä eri maassa: Hollannissa, Italiassa, Espanjassa ja Ranskassa. Viime kevään mestaruus oli miehen seitsemäs Italiassa. Tosin kaksi ensimmäistä on pyyhitty historian kirjoista Juventuksen tulosmanipulaatioskandaalin takia.

Viime kaudella ruotsalainen iski 23 Serie A:n ottelussa kahdeksan maalia ja syötti kolme.