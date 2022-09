Mitä ihmettä? Jose Mourinho, 59, elvistelee maailmankuulun raptähden videolla

Jose Mourinho tekee itselleen nimeä myös musiikin saralla.

Jalkapallovalmentaja Jose Mourinho esiintyy raptähti Stormzyn keskiviikkona julkaistulla Mel Made Me Do It -kappaleen musiikkivideolla.

Mourinho, 59, ilmestyy kuviin kohdassa, jossa Stormzy lurittaa sanat: ”Olen mieluummin hiljaa, olen kuin Jose”.

Videolla sekä Mourinho että tähtiartisti pitävät provosoivasti etusormeaan suunsa edessä.

Portugalilaisvalmentajan yksi tunnetuimmista tokaisuista on ”Mieluummin en sano mitään. Jos puhun, olen pahoissa vaikeuksissa”.

Mourinho oli mieluummin hiljaa maaliskuussa 2014, kun hänen luotsaamansa Chelsea kärsi 0–1-tappion Aston Villan vieraana. Ottelussa kaksi Chelsean pelaajaa, Willian ja Ramirez, ajettiin ulos.

Mourinho kommentoi yllättävää cameo-rooliaan Instagramissa perjantaina.

– Oli oikein lystiä tehdä cameo Stormzyn videolla. Meillä oli mukavaa, hän kirjoitti kaksikon yhteiskuvan saatesanoiksi.

Mel Made Me Do It -kappaleen musiikkivideolla esiintyy Mourinhon lisäksi muitakin urheilukuuluisuuksia: pikajuoksija Dina Asher-Smith, 100 ja 200 metrin ME-mies Usain Bolt sekä entinen jalkapalloilija Ian Wright.

Stormzy on voittanut on voittanut parhaan brittiläisen miesartistin palkinnon Brit Awards -gaalassa vuosina 2018 ja 2020. Hän on intohimoinen Manchester Unitedin kannattaja.

Lue lisää: 25-vuotiaan räppärin uskomaton tie huumekauppiaasta maailmantähdeksi – ”En ole köyhä enkä nälkäinen enää”

Mourinho valmensi ManUa 2016–2018.