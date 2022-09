Huuhkajat kovassa paikassa Romaniaa vastaan – Suomen hyökkääjältä tärkeä neuvo faneille

Huuhkajilla riittää uskoa voittoon.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue pelaa Kansojen liigan lohkonsa viimeisen kotipelinsä ja viimeistä edellisen ottelunsa, kun tänään myöhäisillassa Helsingin Olympiastadionilla vastaan asettuu Romania. Panosta peliin riittää molemmilla joukkueilla, jotka ovat lohkon kahdella pohjimmaisella sijalla.

Neljästä kesäkuun ottelustaan neljä pistettä koonnut Suomi on pisteen edellä Romaniaa, joka on saanut ainoat pisteensä kotivoitolla Suomesta. Lohkon viimeinen putoaa tasoa alemmas eli C-divisioonaan.

Putoamisen ohella Suomella on kuitenkin mahdollisuutensa, vaikkakin teoreettiset sellaiset, jopa lohkovoittoon eli nousuun liigan ylimmälle tasolle. Ja jotta panosta riittää, mukana kuviossa ovat myös mahdolliset EM-jatkokarsinnat sekä arvontakorisijoitus ensi kuun EM-karsintalohkoarvontaan.

Maajoukkueeseen lähes vuoden tauon jälkeen palaava saksalaisseura Augsburgin keskikenttämies Fredrik Jensen kuvailee, kuinka Huuhkajat tietävät haastetta piisaavan tänä iltana. Romania on, kolmen tappion kesäkuustaan huolimatta, hyvä joukkue.

– Sieltä löytyy taitoa, nopeutta ja kovuutta. Kaiken kaikkiaan se on hyvä futisjoukkue, Jensen tiivistää illan vastuksen Huuhkajien Twitter-tilin videohaastattelussa.

– Olemme kuitenkin luottavaisia, että saamme meidän pelimme rullaamaan ja loppujen lopuksi ne kolme pistettä jää meille, 25 A-maaottelun ja seitsemän maaottelumaalin mies vakuuttaa heti perään.

Romania raapi kesäkuussa Bukarestissa 1–0-voiton Suomesta, joka ei vain saanut viimeisteltyä vaikka paikkoja osumiin oli.

– Joskus voi (pelissä) olla, että meillä on pallonhallintaa enemmän, siinä pitää olla se kärsivällisyys, mutta kuitenkin se suoraviivaisuus, että lähdetään hakemaan maalipaikkoja. Viime pelissä kesäkuussa niitä paikkoja oli, nyt pitää vain pistää pallo maaliin. Nyt hoidetaan se voitto.

Ottelu Olympiastadionilla alkaa kello 21.45.

– Peli on myöhään, mutta se on mitä se on. Mitä voin sanoa, no pitkät kalsarit päälle vaan ja pipo päähän. Sinne vaan huutamaan, Jensen myhäilee ohjeet katsojille.