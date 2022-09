Vakio: Espanja ei kaipaa vaihtomerkkiä kotiottelussa

Maaottelutauolla kupongilla on Englannin Ykkösliigan ja Kansojen liigan otteluja.

1 Shrewsbury–Burton Albion (X2)

Ykkösliiga: Shrewsburyn alkukausi on sujunut melko tarkasti odotusten mukaan, vaikka joukkue onkin kerännyt hieman peliesitystensä oikeuttamaa runsaammin pisteitä. Viime kaudella Shrewsbury vältti putoamisen turvallisella marginaalilla, eikä kuluva kausikaan ole toistaiseksi tarjonnut syytä odottaa edelliskautta parempaa sijoitusta.

Burtonin alkukausi on ollut synkkä. Viime kierroksen 2–0-voitto vieraissa Exeteristä oli kauden ensimmäinen ja positiivista tuloksen lisäksi oli myös odotukset ylittänyt peliesitys. Burtonin rahkeiden pitäisi riittää putoamisen välttämiseen, mutta suoritustason on kohennuttava siitä mitä se toistaiseksi alkukaudesta on keskimäärin ollut.

Shrewsburyn alkukauden suoritustaso on ollut vieraita laadukkaampaa, mutta merkittävästä tasoerosta joukkueiden välillä ei voida puhua. Kotietu tekee isännistä noin 47 prosentin todennäköisyydellä voittavia ennakkosuosikkeja. Vakiossa kotijoukkueen kannatus on lähtenyt pahasti laukalle, kun alustavassa pelijakaumassa lähes 70 prosenttia rahoista on mennyt isäntien laitaan. Rajusti ylipelattu kotivoitto on syytä jättää ulos riveistä.

2 Sheffield W–Wycombe (1)

Ykkösliiga: Sheffield joutui hakemaan vauhtia Ykkösliigasta ainakin toisen kauden ajan, kun tie nousi pystyyn nousukarsinnoissa. Alkukauden otteet ovat olleet kelvollisia ja nousun tavoittelu näyttää realistiselta tavoitteelta. Viime kierroksella Sheffield tasasi pisteet kotona kärkijoukkueiden välisessä kamppailussa Ipswichiä vastaan 2–2.

Myös Wycomben nousuhaaveet kariutuivat viime kaudella karsinnoissa, mutta alkanut kausi on ollut sille selvästi edeltävää haasteellisempi. Viimeksi Wycombe joutui taipumaan Derbyn vieraana odotettuun ja maalipaikkojenkin valossa ansaittuun 1–2-tappioon.

Sheffield on selkeästi laadukkaampi ja noin 60 prosentin suosikki. Vakiossa kotivoitto on keräämässä kymmenen prosenttiyksikköä liikaa kannatusta, mutta pienissä järjestelmissä selkeään kotisuosikkiin on tyydyttävä varman muodossa ylipelattunakin.

3 Peterborough–Port Vale (1)

Ykkösliiga: Peterborough palasi välittömästi yhden kauden jälkeen takaisin Ykkösliigaan. Alla on neljä peräkkäistä niukkaa tappiota sarjan laatujoukkueita vastaan. Vaikka Peterborough on luonnollisesti heikentynyt vaihdettuaan sarjaporrasta alaspäin, ei viimeaikaisista tuloksista ole syytä vetää liian suuria johtopäätöksiä. Laatua joukkueessa on tälle sarjatasolle riittävästi.

Sarjanousija Port Vale on suorittanut alkukaudesta selvästi odotettua vahvemmin ja paikka keskikastissa on myös peliesitysten valossa ansaittu. On kuitenkin vaikea nähdä, että Port Valen suoritustaso nousisi kauden edetessäkään sarjan keskimääräistä korkeammalle.

Peterborough on heikoista viime tuloksistaan huolimatta selvästi vieraitaan laadukkaampi joukkue ja voittaa kotikentällä noin 53 prosentin todennäköisyydellä. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja hieman useammin kuin kerran kahdesta toteutuva kotivoitto kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

4 Morecambe–Cambridge U (X2)

Ykkösliiga: Morecamben kaudesta kertoo paljon se, että viime kierroksen 2–1-vierasvoitto Forest Greenin kustannuksella oli sille kauden ensimmäinen. Toki odotuksetkaan eivät Morecamben kohdalla päätä huimaa. Viime kaudella Ykkösliigaan noussut joukkue vältti keväällä putoamisen täpärästi.

Cambridgen viime kauden tarina oli hyvin erilainen, sillä se onnistui ylittämään sarjanousijalle asetetut odotukset reilusti. Sama näyttäisi jatkuvan tälläkin kaudella, sillä joukkue on ansaitusti keskikastissa, vaikka kaksi viime peliä ovat tuottaneet tappiot.

Tasoero menee vieraiden hyväksi siinä määrin, että niukka 40 prosentin vierassuosikkiasema on perusteltu. Vakiossa Cambridgen kannatus on menossa hieman yli todennäköisyysarvion, mutta kotijoukkueen otteet ovat olleet niin vaisuja, ettei vierasvoittoa parane jättää niukasti ylipelattunakaan ulos riveistä.

5 Bristol R–Accrington S (X2)

Ykkösliiga: Bristol nappasi viime kauden päätteeksi huikean nousun Ykkösliigaan, mutta kausi ylhäällä on sujunut odotettuakin haasteellisemmin. Rovers avasi kauden komeasti kahdella peräkkäisellä voitolla, mutta tämän jälkeen niin tulokset kuin kelvolliset peliesitykset ovat olleet kortilla.

Accrington on jatkanut viime kausilta tutulla sapluunalla ja myös peliesitykset ovat vastanneet melko tarkasti keskikastin joukkueelle tyypillistä suoritustasoa. Viimeisin 1–0-kotivoitto Cheltenhamista tuli myös maalipaikkoihin nähden ansaitusti.

Vieraat ovat rankingissa reilun luokan verran edellä, mutta kotietu tasoittaa puntteja kotijoukkueen suuntaan. Todennäköisyyskenttä jakautuu joukkueiden välille tasaisesti. Vakiossa ympäripyöreä kohde on kallistunut hivenen liikaa kotijoukkueen suuntaan ja vieraiden menestykseen nojaava peli-idea tarjoaa ohuesti etua.

6 Barnsley–Charlton (1)

Ykkösliiga: Täksi kaudeksi Ykkösliigaan pudonnut Barnsley kamppailee odotetusti paikasta nousukarsintoihin. Edellisestä tappiosta on ehtinyt kulua kuukauden päivät, eikä otteluohjelmakaan ole ollut helpoimmasta päästä. Mukaan mahtuu muun muassa 2–0-vierasvoitto Sheffieldistä sekä 2–2-tasapeli sarjakärki Ipswichin vieraana, joissa kummassakin Barnsley esiintyi laadukkaasti.

Kuluva kausi on Charltonille kolmas peräkkäinen Ykkösliigassa. Viime kaudella Charltonin suoritustaso vastasi hyvin tarkasti sarjan keskimääräistä joukkuetta, eikä alkukausi ole tuonut tähän tilastojen valossa merkittävää muutosta.

Joukkueiden välinen tasoero on hieman sarjataulukon osoittamaa kapeampi, mutta ero perustasossa menee silti melko selvästi Barnsleyn eduksi. Barnsley on kotikentällään hieman alle 50 prosentin todennäköisyydellä voittava suosikki. Kotivoitto on vakiossa hieman ylipelattu, mutta isäntien vahvat esitykset antavat kelpo syyn painottaa kotivoittoa haastavalla kierroksella.

7 Slovenia–Norja (X2)

Kansojen liiga: Slovenia on lohkon jumbosijalla voitoitta, mutta kesäkuussa se onnistui tasaamaan pisteet lohkon kärkijoukkueita Serbiaa ja Norjaa vastaan. Eroa edellä olevaan Ruotsiin on vain piste ja päätöskierroksella edessä on joukkueiden keskinäinen kohtaaminen Solnassa.

Norja on puolestaan tappioitta lohkon piikkipaikalla ja tällä hetkellä todennäköinen nousija A-liigaan. Norjan nuorten supertähtien Erling Haalandin ja Martin Odegaardin vahvat otteet eivät auttaneet Norjaa riittävästi MM-karsinoissa, kun joukkue jäi lohkossaan täpärästi kolmanneksi ja jatkokarsintojen ulkopuolelle, mutta lienee turvallista sanoa, että Norja nähdään supertähtiensä siivittämänä useissa tulevissa arvokisoissa.

Ero perustasossa puhuu Norjan puolesta ja se ansaitsee vieraskentälläkin noin 47 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa nimivahva Norja on keräämässä todennäköisyyttään runsaampaa kannatusta ja noin kerran kahdesta kohdalleen napsahtava vierasvoitto on syytä varmistella ristillä.

8 P-Irlanti–Kosovo (1X)

Kansojen liiga: Pohjois-Irlannin suoritustason trendi on ollut jo useamman vuoden laskusuunnassa, eivätkä otteet meneillään olevassa Kansojen liigassa ole tuoneet tähän muutosta. Kesän 2016 EM-kisojen huikea neljännesvälieriin asti kantanut projekti on enää vain muisto ja tämänhetkinen suoritustaso merkittävästi vaatimattomampi.

Kosovo sen sijaan on noussut rankingeissa tasaisesti osallistuttuaan ensimmäisen kerran Uefan karsintoihin 2018 MM-karsinnoissa. Kosovolta löytyy usealle eri pelipaikalle top-5 sarjoissa merkittävissä rooleissa pelaavia Napolin keskuspuolustajan Amir Rrahmanin kaltaisia yksilöitä, joiden urakehitys on kulkenut käsi kädessä maajoukkueen kehityksen kanssa.

Isännät kaipaavat kipeämmin pisteitä pitääkseen Kyproksen sarjataulukossa takanaan. Merkittävää tasoeroa joukkueiden välillä ei ole, mutta kotietu pitää isäntäjoukkueen niukkana 40 prosentin suosikkina. Kotivoitto on vakiossa niukasti ylipelattu, mutta vieraiden motivaation ollessa isäntiä kyseenalaisempi, kannattaa kotivoitto säilyttää niukasti ylipelattunakin mukana riveissä.

9 Espanja–Sveitsi (1)

Kansojen liiga: Espanja on ennen viimeistä kierrosta lohkon piikkipaikalla pisteen turvin. Luis Enriquen luotsaama ryhmä haluaa varmasti käyttää viimeiset kilpailulliset pelit optimaalisen avauskokoonpanon löytämiseen. Edelliskesän EM-lopputurnauksessa Espanjalla oli haasteita pelaajavalintojen kanssa vielä lopputurnauksen aikanakin.

Sveitsi on lohkon jumbosijalla ja uhkana on putoaminen B-liigaan. Kesäkuussa napattu 1–0-kotivoitto Portugalista oli kuitenkin osoitus Sveitsin laadusta ja se lähtee päätöskierroksen Tshekkiä vastaan selkeänä ennakkosuosikkina kotiotteluun, jossa lohkon jumbosijan kohtalo todennäköisesti ratkaistaan.

Joukkueiden viimeisimmät kohtaamiset ovat olleet hyvin tasaväkisiä, kuten edellisten EM-kisojen rangaistuspotkukilpailun vaatineesta puolivälierästäkin muistetaan. Tasoero ja kotietu puoltavat Espanjaa, joka on kotikentällään noin 65 prosentin suosikki. Kotivoitto on kerännyt vakiossa kymmenisen prosenttiyksikköä liikaa peliä, mutta pienissä järjestelmissä selkeää kotisuosikkia on syytä painottaa varmana.

10 Tshekki–Portugali (2)

Kansojen liiga: Tshekki on operoinut haastavassa lohkossa melko odotetusti. Kesäkuussa se kärsi odotetut tappiot lohkon kärkijoukkueiden vieraana, mutta onnistui puristamaan 2–2-tasapelin kotikentällä Espanjaa vastaan. Tshekin otteet olivat vahvoja edelliskesän EM-kisoissa, mutta tällä hetkellä avainpelaajien, kuten Tomas Soucekin tai Antonio Barakin, suoritustaso ei tunnu olleen alkukaudesta seurajoukkueissa samalla tasolla.

Portugali puolestaan joutui taipumaan kesäkuussa ainoaan tappioonsa Sveitsin vieraana 0–1, mikä teki lohkon tilanteesta entistä kimurantimman. Portugalilla riittää laatua ja leveyttä lähes kaikille pelipaikoille ja sekin käyttää viimeisiä kilpailullisia otteluita ennen MM-kisoja erilaisten pelaajavalintojen testaamiseen.

Tshekki nauttii kotiyleisönsä tuesta, mutta ero perustasossa nostaa Portugalin vieraskentälläkin noin 54 prosentin suosikiksi. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja laadukkaiden varmavalintojen ollessa kortilla on oikein pelattu vierasvoitto merkittävä varmaksi.

11 Serbia–Ruotsi (1)

Kansojen liiga: Serbia on edelleen iskuetäisyydellä lohkon kärkisijaan ja taistelee noususta A-liigaan, mutta pistemenetyksiin ei viimeisellä kierroksella ole varaa. Keväästä 2021 asti Serbian maajoukkueen päävalmentajana toimineen Dragan Stojkovicin projekti on sujunut toistaiseksi erinomaisesti ja laadukkaiden hyökkäyspäänoptioiden kohdalla voidaan puhua jopa runsaudenpulasta. Tulevien MM-kisojen menestys jääneekin kiinni siitä, miten hyvin joukkueen kollektiivinen puolustuspeli saadaan organisoitua.

Kolme peräkkäistä tappiota kesäkuun Kansojen liigan matseissa vesitti Ruotsin saumat kärkisijaan, mutta pisteen päässä niskaan hengittävä Slovenia on pidettävä takana. Myös keväällä kärsitty tappio MM-kisojen jatkokarsinnoissa Puolaa vastaan jätti toisen peräkkäisen lopputurnauspaikan toteutumisen kivuliaan lähelle.

Serbia on tällä hetkellä Ruotsia laadukkaampi ja se pääsee myös henkisesti otteluun paremmista asetelmista. Serbia on kotikentällä hieman yli 50 prosentin suosikki. Vakiossa kotivoitto on jäämässä jopa niukasti alipelatuksi, joten isännät kelpuutetaan kohteessa varmaksi asti.

12 Skotlanti–Irlanti (12)

Kansojen liiga: Skotlannin asetelmat tasaisessa lohkossa paranivat tuntuvasti, kun se voitti torstaina pelatun rästiottelun Ukrainaa vastaan 3–0. Myös Skotlannin peliesitys oli vahva ja voitto maalipaikkojen valossa ansaittu.

Irlanti on lohkossa kolmantena viisi pistettä tuttua vastustajaa Skotlantia perässä. Takamatka pisteissä asettaa Irlannin lauantain vierasottelussa klassiseen pakkovoitto-tilanteeseen. Vaikka Irlanti lähtee otteluun altavastaajana, antaa kesäkuun kotiottelussa napattu 3–0-voitto varmasti itseluottamusta haastavaan tilanteeseen.

Skotlanti on joukkueista piirun laadukkaampi ja nauttii ottelussa luonnollisesti kotietua. Torstain rästiottelusta kertynyt rasitus kaventaa hieman kotijoukkueen mahdollisuuksia, mutta noin 47 prosentin todennäköisyydellä toteutuva suosikkiasema on silti perusteltu. Vakion pelijakaumassa ei ole suurempaa vääristymää suuntaan taikka toiseen ja kohde rastitetaan kummankin joukkueen voittojen kautta.

13 Israel–Albania (2)

Kansojen liiga: Israel on tappioitta lohkon piikkipaikalla ja todennäköisin nousija A-liigaan. Venäjän sulkeminen kilpailun ulkopuolelle on toki edesauttanut Israelin, kuten lohkon kolmen muunkin joukkueen, mahdollisuuksia tuntuvasti. Isossa kuvassa Israelin suoritustaso on kehittynyt viime vuosina selvästi parempaan suuntaan.

Albanian ainoa tappio tässä Kansojen liigan painoksessa tuli juuri kesäkuussa kotikentällä kärsityssä 1–2-tappiossa Israelia vastaan. Albaniaan pätee sama kehityssuunta kuin Israeliin, josta kertoo muun muassa sijoittuminen niukasti kolmanneksi kovatasoisessa MM-karsintalohkossa.

Joukkueiden välinen tasoero menee vain niukasti Israelin eduksi. Isännät ansaitsevat noin 45 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa kotivoiton kannatus on karannut hämmentävän suureksi ja yli 20 prosenttiyksikköä ylipelattu Israel on syytä jättää ulos riveistä. Albanian olisi suotavaa hakea vähintään ottelun lopun tasatilanteessa täyttä pistesaalista normaalia korkeammilla riskitasoilla, eikä kerran kolmesta toteutuva vierasvoitto ole hassumpi peli-idea pienen budjetin järjestelmiin.