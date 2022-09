Espanjan jalkapallossa kuohuu – 15 maajoukkuepelaajaa vaatii päävalmentajalle potkuja

Maajoukkuepelaajat ovat asettuneet valmentajaa vastaan.

Espanjan naisten maajoukkueen pelaajat ovat täydellisen tyytymättömiä päävalmentaja Jorge Vildan toimintaan. 15 maajoukkuepelaajaa on jättänyt eroilmoituksen maan jalkapalloliittoon RFEF:ään.

Espanjan tiedotusvälineissä on kerrottu jo aiemmin, että maajoukkuepelaajat vaativat päävalmentajan eroa.

– Kukin pelaaja on lähettänyt sähköpostiviestin, jossa he kertovat nykytilanteen kuormittavan heitä henkisesti ja fyysisesti. Tässä tilanteessa he eroavat maajoukkuetoiminnasta, RFEF ilmoitti.

RFEF asettui valmentajan tueksi.

– Emme turvaudu pelaajiin, jotka eivät halua kantaa Espanjan paitaa. Liitto sitoutuu toimintaamme sitoutuneisiin pelaajiin. Tarvittaessa pelaamme vaikka nuorisojoukkueella, RFEF uhkaili kapinallisia.

– Tämä tilanne on jalkapallossa ennen kokematon.

Espanja pelasi kesän EM-kisoissa samassa alkulohkossa Suomen kanssa.