Uusi kohuväite superparin erosta – pettikö Gerard Piqué Shakiraa Leonardo DiCaprion ex-puolison kanssa?

Gerard Piquén ja Shakiran ero on kehittymässä myrskyiseksi.

FC Barcelonan kapteeni Gerard Piqué ja kolumbialainen poptähti Shakira käyvät läpi myrskyisää eroa. Entinen superpari ei koskaan ehtinyt naimisiin, joten yhteisen omaisuuden jaosta ja yhteisten lapsien huoltajuudesta käydään kiistaa.

Eron taustalla oli tiettävästi Piquen uskottomuus. Hän oli kevään mittaan tapaillut 20-vuotiasta, vaaleahiuksista opiskelijaa. Shakira sai tietää suhteesta, minkä jälkeen Pique sai lähteä pariskunnan yhteisestä asunnosta.

Myöhemmin Piqué on nähty katalonialaisilla festareilla 23-vuotiaan Clara Chia Martin kanssa. Espanjassa kohuttiin myös väitteistä, joiden mukaan Pique olisi tapaillut 18-vuotiaan joukkuekaverinsa Gavin äitiä. Näitä väitteitä ei ole kuitenkaan vahvistettu.

Eron vaiheita tiiviisti seurannut espanjalainen paparazzi ja toimittaja Jordi Martin paljasti Twitter-tilillään uutta tietoa suhteen vaiheista. Martinin mukaan Piqué teki syrjähypyn jo vuonna 2012. Asiasta kertoo muun muassa katalonialainen urheilulehti Sport.

Martinin paljastuksen mukaan Piquéllä olisi ollut vuonna 2012 suhde israelilaisen huippumallin Bar Refaelin kanssa. Refaeli oli tuolloin hiljattain eronnut edellisestä poikaystävästään näyttelijä Leonardo DiCapriosta, jonka kanssa hän oli seurustellut vuosina 2005–2011. Paljastus on nostattanut Espanjassa jälleen uuden myrskyn Shakiran ja Piquén eron liepeille.

Paljastuksen ajoitus on osuva, sillä hiljattain eronneen DiCaprion suhdekiemurat ovat viime aikoina saaneet runsaasti palstatilaa.

Piquén edustama Barcelona on Espanjan liigassa toisena kaikki ottelunsa voittaneen Real Madridin perässä. Myös katalonialaisten alkukauden saldon on komea, sillä Barcelona on voittanut viisi kuudesta ottelustaan ja pelannut kerran tasan.

Joukkueen monivuotinen kapteeni ja tähtitoppari Piqué, 35, on pudonnut tällä kaudella pääosin vaihtopelaajan rooliin.

Shakira ja Piqué alkoivat seurustella ennen vuoden 2010 Etelä-Afrikan MM-kisoja. He tapasivat laulajan Waka Waka -hittikappaleen musiikkivideon kuvauksissa. Tämä ralli oli 2010 MM-kisojen tunnuskappale.

Shakiralla ja Piquéllä on kaksi yhteistä lasta, 9-vuotias Milan ja 7-vuotias Sasha.