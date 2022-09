Muistatko 10-kertaisen olympiamitalisti Franziska van Almsickin? Ex-uimari on nyt mukana yllättävässä miljoonaprojektissa

Entinen huippu-uimari Franziska van Almsick haluaa nostaa naisurheilun arvostusta Saksassa.

Itä-Berliinissä kasvanut Franziska van Almsick ui itsensä maailman urheiluväen tietoisuuteen Barcelonan olympia-altaassa 1992. Hän oli tuolloin vain 14-vuotias mutta kauhoi silti kaksi hopeaa ja kaksi pronssia.

Ura jatkui menestyksekkäänä Ateenan 2004 olympiakisoihin asti. Van Almsick voitti kaksi maailmanmestaruutta ja 21 Euroopan mestaruutta. Olympiamitaleita kertyi kymmenen, mutta kultamitali jäi uupumaan.

Selkäuinti oli Franziska van Almsickin bravuuri.

Uransa jälkeen van Almsick on työskennellyt eri tehtävissä. Urheilun saralla hän innostui kannattamaan TSG Hoffenheimia, koska asui seuran kotipaikan lähistöllä.

Nyt van Almsick, 44, on löytänyt futisseuran omasta synnyinkaupungistaan Berliinistä. Tiistaina julkistettiin hanke, jonka keulakuvana on juuri van Almsick. Hän on mukana joukossa, joka on kerännyt miljoonaa euroa Viktoria Berliinin naisten joukkueelle.

– Tarkoituksemme on luoda pelaajille ammattimaiset olosuhteet ja maksaa heille palkkaa, van Almsick sanoi uutistoimisto dpa:n haastattelussa.

Franziska van Almsick on ollut tuttu näky saksalaisten urheilujärjestöjen juhlatilaisuuksissa viime vuosina.

Miljoonan euron kerääminen onnistui, kun hankkeen veturit saivat mukaan 87 sijoittajaa ja lisäksi yrityksiä sponsoroimaan Regional-liigassa pelaavaa joukkuetta. Sijoittajien joukossa on muun muassa alppihiihdon kolminkertainen olympiavoittaja Maria Höfl-Riesch.

Uuden tukirenkaan tavoitteena on saada naisurheilulle enemmän näkyvyyttä ja arvostusta.

– Meidän täytyy tarkastella yhteiskunnallista kehitystä ja miettiä, miten naiset pystyvät itse parantamaan omaa asemaansa, van Almsick perusteli.

Esikuvakseen hän mainitsi amerikkalaisnäyttelijä Natalie Portmanin, joka keräsi rahoittajaryhmän Angel City FC -seuran taakse.

Viktoria Berliinin urheilulliseksi tavoitteeksi van Almsick ja kumppanit ovat asettaneet Bundesliigaan nousun viiden vuoden sisällä.