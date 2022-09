Karut kuvat Qatarin kulisseista kertovat – näin pahasti vaiheessa MM-kisojen valmistelut ovat

Jalkapallon MM-kisojen avausotteluun Qatarissa on alle kaksi kuukautta.

Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa myönsi tämän vuoden miesten MM-kisat Qatarille vuonna 2010. Valintaa on kritisoitu voimakkaasti monesta syystä. Päätökseen liittyy muun muassa lahjontaepäilyjä ja raporttien mukaan kisastadionien rakennustöissä oli kuollut jo viime vuonna yli 6 500 työntekijää.

Yksi ongelma liittyy Qatarin tylyyn ilmastoon, joka pakottaa kisat pelattavaksi talvella, koska kesällä on liian kuuma. Kisojen on määrä alkaa 20. marraskuuta Qatarissa.

Vaikka kisat lähestyvät kovaa vauhtia, järjestelyt kisapaikoilla vaikuttavat olevan pahasti kesken. Paikan päälle Dohaan matkustanut brittilehti Daily Mailin toimittaja Ian Herbert julkaisi Twitterissä kuvia kovasti vaiheessa olevasta infrastruktuurista.

– Majoitus on todellinen huolenaihe. ”Fanituvat” ovat edelleen vahvasti rakennusvaiheessa. Valtava, sieluton kompleksi on vain puoliksi rakennettu, siellä on rivi rivin perään tällaisia rakennustyömaita. Ruokailutilat ovat epäselviä, Herbert kirjoitti yhden karun kuvan saatteeksi.

Toisessa julkaisemassaan kuvassa Herbert esitteli yhtä kolmesta telttakyläkompleksista, jota kisavieraille rakennetaan.

– Se on myös vahvasti rakennusvaiheessa. Turvallisuushenkilöstö sanoi, että sinne tulisi vielä uima-allas ja kuntosali. Ranta on lähellä, hän kertoi toisen kuvan taustoista.

Qatar on islamilainen maa, jonne alkoholin vieminen on täysin kielletty, ja sitä myydään maassa vain harvoissa paikoissa. Siksi keskustelua on herättänyt myös se, saavatko kisaturistit lainkaan olutta nautittavakseen. Saavat, mutta voimakkain rajoituksin.

Oluenmyynti saa alkaa kolme tuntia ennen ottelua ja se jatkuu tunti ottelun päättymisen jälkeen. Alkoholia ei kuitenkaan ole ostettavissa itse otteluiden aikana. Silloin fanit voivat poistaa janoaan alkoholittomalla oluella tai muilla virvokkeilla.

Pääkaupunki Dohan keskustassa sijaitsevalla virallisella fanialueella myydään alkoholia päivittäin kello 18.30–01.00, kun aiemmissa kisoissa olutta sai myydä läpi päivän.

Herbert räpsäisi kuvan myös keskeneräisestä Cornichen kokoontumisalueesta.

– Fifan fanialue on pääpaikka alkoholin saantiin 18.30–01.00 joka päivä. Päätös tehtiin, jotta päivän kaksi aikaisinta peliä pysyisivät alkoholittomina. Puoleensavetävin kokoontumispaikka on Corniche vesirajalla. Viime hetken ponnistelut sen valmistumisen eteen ovat käynnissä, Herbert kirjoittaa.

MM-kisojen avausottelu Qatar–Ecuador pelataan 20. marraskuuta kello 18.00. Kisat huipentuvat finaaliin joulukuun 18. päivänä.