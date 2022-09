Cristiano Ronaldon markkina-arvo on täysin omaa luokkaansa – näin arvokas on supertähden yksi Instagram-julkaisu

Cristiano Ronaldo on maailmankuulu supertähti.

Cristiano Ronaldo on edelleen ykkönen.

Manchester Unitedin vaihtopenkille juuttuminen ei ole seuraajien silmissä himmentänyt Cristiano Ronaldon sädekehää. Ronaldo on 480 miljoonalla seuraajallaan maailman ylivoimaisesti suosituin jalkapalloilija ja koko kuvapalvelun seuratuin yksityishenkilö.

BBC:n julkaisemassa viihdedataa analysoivan Nielsen Gracenoten listauksessa Ronaldo pesee PSG:n tähtitrion Lionel Messin (360 miljoonaa), Neymarin (178) ja Kylian Mbappen (72,5) mennen tullen.

Urheilullisesti laskuun kääntynyt urakäyrä ei vaikuta portugalilaisen suosioon. Hänen seuraajamääränsä on kasvanut viime vuoteen verrattuna 48 prosenttia.

Yhden Ronaldon Instagram-julkaisun arvoksi Gracenote arvioi hurjat 3,58 miljoonaa dollaria.

Ronaldon, 37, ja Messin, 35, lopettaessaan jättämää tyhjiötä ovat nousemassa täyttämään Real Madridin 22-vuotias brassitähti Vinicius Jr. ja Barcelonan espanjalaispelaaja Gavi, 18.

Mestarien liigan finaalin voittomaalin tehneen ”Vinin” Instagram-tilillä (23 miljoonaa seuraajaa) on tapahtunut vaikutusvaltaisimpien pelaajien listan kärkikymmenikössä räjähdysmäisin kasvu. Brassitähti on saanut vuodessa 90% lisää seuraajia.

Barcelonan Gavilla menee sosiaalisessa mediassa lujaa.

Gavin seuraajamäärä on ampaissut yli 5 000 prosentin kasvuun ja hänen Instagram-tilillään on 6,2 miljoonaa seuraajaa. Gavin julkaisujen sitoutumisaste on lähes 30 prosenttia. Kymmenestä Instagramissa vaikutusvaltaisimmasta pelaajasta parhaiten seuraajiaan saa sitoutettua Ranskan ja Chelsean sympaattinen keskikenttäpelaaja N’Golo Kante (11%).

Kovaa vauhtia lajin seuraavaksi supertähdeksi matkalla olevalla Erling Haalandilla on 18,6 miljoonaa seuraajaa.

Marras-joulukuussa pelattavissa Qatarin MM-kisoissa yksittäisistä joukkueista eniten seuraajia kerää Ranska (11,7 miljoonaa) ennen Brasiliaa (11,3) ja Portugalia (10,3).

Ronaldon maailmanlaajuinen suosio näkyy myös maajoukkueen suosiossa. Gracenoten mukaan 86% Portugalin maajoukkueen seuraajista on ulkomailta.