Manchester Unitedin legandat kohtaavat Suomen legendat – katso United Legends-Finland All Stars suorana ISTV:stä perjantaina

Pelaajien nimilista on henkeäsalpaava, kun Manchester Unitedin legendojen manageri Bryan Robson ja Suomen legendojen manageri Keith Armstrong marssittavat joukkonsa hyväntekeväisyysotteluun Helsingin Bolt-areenalla perjantaina 23.9.2022. ISTV näyttää ottelun United Legends-Finland All Stars suorana lähetyksenä kello 17.30 alkaen.

Legends Weekend tuo maailman seuratuimman urheiluseuran Manchester Unitedin legendaarisia entisiä jalkapalloilijoita Suomeen harvinaiseen kohtaamiseen, jossa vastapuolella on niin ikään legendaarisia Suomen pelaajia.

ISTV näyttää ottelun suorana monikameralähetyksenä. Ottelun selostaa Mikko Innanen. Lähetys alkaa artikkelin yllä olevassa videoruudussa studio-osuudella kello 17.30. Itse ottelu alkaa kello 18.

Ennen illan pääottelua esiotteluna nähdään kotimaisten some- ja viihdetähtien ottelu Aston Gilla-FC FightBack. Sen lähetyksen selostaa Tapio Suominen ja lähetys alkaa studio-osuudella kello 16 erillisessä artikkelissa.

– Manchester United ei jätä ketään kylmäksi. Se on paitsi maailman rakastetuin, samalla myös vihatuin seura joka herättää intohimoja myös niiden parissa, jotka eivät kuningaslajia aktiivisesti seuraa. On mahtavaa saada legendat ja vanhat kollegat Suomeen. Uskon, että all star -matsistamme tulee tyylikäs ja näyttävä, kertoo Suomen joukkueen managerina toimiva Keith Armstrong Legends Weekendin tiedotteessa.

Armstrongin miehistön vastus on todellakin maailmanluokkaa, kun managerina on Manchester Unitedin ja Englannin maajoukkueen entinen kapteeni, seurahistorian arvostetuimmaksi pelaajaksi nimetty ja Unitedissa yli 450 ottelua pelannut Bryan Robson.

Pelaajien nimilistat löytyvät alta. Lisätiedot Legends Weekendistä löydät tapahtuman järjestäjän sivuilta tästä.