Vakio: Ruotsia uhkaa nöyryyttävä putoaminen C-liigaan

Maaottelutauolla vakiokupongilla on Englannin Ykkösliigan ja Kansojen liigan otteluja.

1 Shrewsbury–Burton Albion (1)

Ykkösliiga: Shrewsburyn alkukausi on sujunut melko tarkasti odotusten mukaan, vaikka se onkin kerännyt hieman peliesitystensä oikeuttamaa runsaammin pisteitä. Burtonin alkukausi on ollut synkkä. Viime kierroksen 2–0-voitto vieraissa Exeteristä oli kauden ensimmäinen. Tasoero on kasvanut kauden edetessä Shrewsburyn eduksi ja isännät ovat hieman yli 50 prosentin suosikkeja.

2 Sheffield W–Wycombe (1)

Ykkösliiga: Sheffield joutui hakemaan vauhtia Ykkösliigasta ainakin toisen kauden ajan, kun tie nousi pystyyn nousukarsinnoissa. Alkukauden otteet ovat olleet kelvollisia ja nousu näyttää realistiselta tavoitteelta. Myös Wycomben nousuhaaveet kariutuivat viime kaudella karsinnoissa, mutta alkanut kausi on ollut sille selvästi edeltävää haasteellisempi. Sheffield on joukkueista selkeästi laadukkaampi ja noin 60 prosentin todennäköisyydellä toteutuva suosikkiasema perusteltu.

3 Peterborough–Port Vale (1)

Ykkösliiga: Peterborough palasi välittömästi yhden kauden jälkeen takaisin Ykkösliigaan. Alla on neljä peräkkäistä niukkaa tappiota sarjan laatujoukkueita vastaan. Sarjanousija Port Vale on suorittanut alkukaudesta selvästi odotettua vahvemmin ja paikka keskikastissa on myös peliesitysten valossa ansaittu. Peterborough on heikoista viime tuloksistaan huolimatta selvästi vieraitaan laadukkaampi ja voittaa kotikentällään noin 55 prosentin todennäköisyydellä.

4 Morecambe–Cambridge U (X2)

Ykkösliiga: Morecamben kaudesta kertoo paljon se, että viime kierroksen 2–1-vierasvoitto Forest Greenistä oli sille kauden ensimmäinen. Cambridge ylitti viime kaudella sarjanousijalle asetetut odotukset rajusti. Sama näyttäisi jatkuvan tälläkin kaudella. Joukkue on ansaitusti keskikastissa, vaikka kaksi viime peliä ovat tuottaneet tappiot. Tasoero menee vieraiden hyväksi siinä määrin, että niukka vierassuosikkiasema on perusteltu.

5 Bristol R–Accrington S (1X)

Ykkösliiga: Bristol nappasi viime kauden päätteeksi huikean nousun Ykkösliigaan, mutta kausi ylhäällä on alkanut odotettuakin haasteellisemmin. Accrington on jatkanut edellisiltä kausilta tutulla sapluunalla ja myös peliesitykset ovat vastanneet melko tarkasti keskikastin joukkueelle tyypillistä suoritustasoa. Vieraat ovat rankingissa niukasti edellä, mutta kotietu pitää Bristolin noin 40 prosentin suosikkina.

6 Barnsley–Charlton (1)

Ykkösliiga: Täksi kaudeksi Ykkösliigaan pudonnut Barnsley kamppailee odotetusti paikastaan nousukarsintoihin ja edellisestä tappiosta on ehtinyt kulua kuukauden päivät. Myös Charltonin alkukausi on sujunut melko odotetusti ja joukkue on viime kauden tapaan suoriutunut varsin keskimääräisesti. Barnsley on joukkueista laadukkaampi ja kotona hieman alle 50 pinnan suosikki.

7 Slovenia–Norja (X2)

Kansojen liiga: Slovenia on lohkon jumbosijalla voitoitta, mutta kesäkuussa se onnistui tasaamaan pisteet lohkon kärkijoukkueita Serbiaa ja Norjaa vastaan. Norja on tappioitta lohkon piikkipaikalla ja todennäköinen nousija A-liigaan. Ero perustasossa puhuu Norjan puolesta ja se on vieraskentälläkin noin 45 prosentin suosikki.

8 P-Irlanti–Kosovo (1X)

Kansojen liiga: Pohjois-Irlannin suoritustason trendi on ollut jo useamman vuoden laskussa, eivätkä otteet Kansojen liigassa ole tuoneet tähän muutosta. Kosovo sen sijaan on noussut rankingeissa tasaisesti 2018 MM-kisojen karsinnoista lähtien. Kotijoukkue kaipaa kipeämmin pisteitä pitääkseen Kyproksen takana. Merkittävää tasoeroa joukkueiden välillä ei ole, mutta kotietu pitää isännät niukkana 40 prosentin suosikkina.

9 Espanja–Sveitsi (1)

Kansojen liiga: Espanja on ennen viimeistä kierrosta lohkon piikkipaikalla pisteen turvin. Sveitsi on jumbona ja uhkana on putoaminen B-liigaan. Joukkueiden viimeisimmät kohtaamiset ovat olleet hyvin tasaväkisiä, kuten EM-kisojen rangaistuspotkukilpailun vaatineesta puolivälierästäkin muistetaan. Tasoero ja kotietu puoltavat Espanjaa, joka on kotona noin 65 prosentin suosikki.

10 Tshekki–Portugali (12)

Kansojen liiga: Tshekki kärsi kesäkuussa odotetut tappiot lohkon kärkijengejä vastaan, mutta pystyi tasamaan kotikentällään pisteet Espanjaa vastaan 2–2. Portugali joutui taipumaan ainoaan tappioonsa Sveitsin vieraana 0–1, mikä teki lohkon tilanteesta entistä kimurantimman. Tshekki nauttii kotiyleisönsä tuesta, mutta ero perustasossa nostaa Portugalin vieraskentälläkin yli 50 pinnan suosikiksi.

11 Serbia–Ruotsi (1)

Kansojen liiga: Serbia on yhä iskuetäisyydellä kärkisijaan ja taistelee noususta A-liigaan, mutta pistemenetyksiin ei ole enää varaa. Kolme peräkkäistä tappiota kesäkuussa vesittivät Ruotsin saumat kärkisijaan, mutta pisteen päässä niskaan hengittävä Slovenia on pidettävä takana. Serbia on kotikentällä hieman yli 50 prosentin suosikki.

12 Skotlanti–Irlanti (12)

Kansojen liiga: Skotlanti on lohkossa kaksi pistettä edellä pelin vähemmän pelanneena, vaikka hävisi kesäkuussa Irlannin vieraana tylyin 0–3-lukemin. Piste-ero asettaa Irlannin käytännössä pakkovoiton eteen, mikäli se haluaa pitää nousumahdollisuudet elossa. Skotlanti on joukkueista piirun laadukkaampi ja kotikentällä hieman harvemmin kuin kerran kahdesta voittava suosikki.

13 Israel–Albania (1)

Kansojen liiga: Israel on tappioitta lohkon piikkipaikalla ja todennäköisin nousija A-liigaan. Albanian ainoa tappio tuli kesäkuussa pelatussa joukkueiden edellisessä kohtaamisessa, jonka Israel voitti 2–1. Joukkueiden välinen tasoero ei ole suuri, mutta kotietu tekee Israelista noin 45 prosentin ennakkosuosikin.