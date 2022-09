Jere Virtanen antoi CNN:lle haastattelun ja sai 5 000 yhteydenottoa maailmalta – nyt hän tuo ManUn legendat perjantaiksi Suomeen

Jere Virtanen toteuttaa unelmansa ja tuo Manchester Unitedin entiset jalkapalloilijat Helsinkiin tällä viikolla. ISTV näyttää legendapelin perjantaina suorana Unitedin ja Huuhkajien legendojen välillä. Ottelu Töölön jalkapallostadionilla alkaa klo 18.

Miten päädyit järjestämään pelin Manchester Unitedin ja Huuhkajien legendojen välillä 23. syyskuuta?

Alkujaan minun piti tuoda neljä entistä Unitedin pelaajaa Suomeen seuramuseoni avajaisiin, mutta pandemia tuli väliin. Kun CNN teki kuitenkin jutun hankkeestani, sain käsittämättömät 5 000 yhteydenottoa maailmalta ja annoin sen jälkeen haastatteluita Brasiliasta Indonesian kautta Kamputseaan. Ne oli huomattu myös Manchesterissa, jossa jotkut vanhoista Unitedin pelaajista ehdottivat, että miksi ei pelattaisi samalla ottelukin Helsingissä. Solmin legendapeleistä sen jälkeen kolmen vuoden sopimuksen.

Mikä on suurin haaste tällaisen näytösottelun järjestämisessä?

Oikeiden ihmisten saaminen kiinni – ei entisten pelaajien suuntaan Englannissa vaan vähän yllättäen täällä Suomessa. Meillä on viisi tapahtumaa neljän päivän aikana, joten on ollut paljon sovittavaa.

Onko Manchester United seurana mukana tapahtumassa?

Ei virallisesti, mutta esimerkiksi Jason Leach, joka vaikuttaa muun muassa seuran museossa, juontaa tapahtumagaalan. Sopimus pelistä on kuitenkin entisten pelaajien ja Jere Virtasen sekä Helsinki Red Roomin välinen.

Miten Unitedin joukkue kootaan tapahtumaan? Mukana näyttää olevan aika tuntemattomiakin pelaajia.

Pyysin kahta asiaa. Kun ei ole mahdollista saada tänne – ainakaan vielä – Paul Scholesia ja muuta ”The Class of ’92” -porukkaa, toivoin että näillä ManU-pelaajilla olisi ensinnäkin halua ja intoa tulla tänne mutta myös historiaa seuran junioriakatemiasta. Se on minulle jopa tärkeämpää kuin jonkun yksittäisen pelaajan pelit edustusjoukkueessa. Akatemia luo seurakulttuuria. Silti jokaisen tänne tulevan entisen pelaajan on täytynyt pelata vähintään yksi ottelu edustusjoukkueessa.

Mukana on myös Keith Gillespien tapaisia pelaajia, jotka tekivät mittavan uran, mutta suurin osa peleistä nähtiin jossain muussa seurassa kuin Unitedissa.

Keith Gillespie on yksi Helsinkiin saapuvista entisistä ManU-pelaajista.

Paljonko vaaditaan yleisöä Töölön stadionille, että perjantain tapahtumasta tulisi voitollinen?

Oma yleisötavoitteeni otteluun on 3 000 katsojaa. Samana iltana pelataan Huuhkajien Kansojen liigan ottelu Romaniaa vastaan, joten jalkapalloväkeä on silloin liikkeellä.

Montako kannattajaa Unitedilla on Suomessa?

Faniklubien maksavia suomalaisjäseniä, joko Manchesteriin tai Suomeen, on vajaa tuhat. Privaattijäseniä keskustelupalstoilla ja muilla vastaavilla on 2 000-3 000. Kun huomioidaan kaikki suomalaiset, jotka tunnustavat kannattavansa seuraa, liikutaan määrässä joka on arvioni mukaan toistasataa tuhatta.

Jos tämä legendaottelu onnistuu, mistä haaveilet seuraavaksi?

Ensin pitää hoitaa kaksi seuraavaa tapahtumaa kunnialla. Olen ottanut yhteyttä jo tulevia vuosia ajatellen joihinkin entisiin pelaajanimiin, joilla voisi olla takuuvarmasti globaalia vetovoimaa.

Olen saanut myös yhteydenottoja yli kymmenestä maasta, että toisin esineistöä Helsinki Red Roomista näytille ja kertoisin tarinoita niihin liittyen. On myös mahdollista, että Unitedin virallinen museo tulisi mukaan näihin hankkeisiin.

Mitä olet hankkinut museoosi viimeksi?

Huutokauppavoitoista, joita elämänkumppanini kutsuu huutokauppahäviöiksi, voin mainita George Bestin kehystetyn replica-pelipaidan hänen aidolla nimikirjoituksellaan.

Mitä haaveilet kokoelmiisi seuraavaksi?

Vuoden 1958 lento-onnettomuuteen eli ”Busby Babesiin” liittyvää esineistöä lisää. Erityisesti Duncan Edwardsiin liittyviä. Olen autellut hänen säätiötään eri asioissa.

Jere Virtasella on ManU-museossaan muun muassa istuimia Old Traffordin stadionilta.

Miten olet onnistunut säilyttämään hymyn huulilla Unitedin kannattajana viime vuosina?

Optimismi on kaiken kannattamisen lähtökohta. Joka peli on edelleen voitettavissa. Olen kasvanut Unitediin kiinni David Beckhamin, Ryan Giggsin ja kumppanien vanavedessä, ja tiedän että se voittamisen kulttuuri on seurassa edelleen olemassa vaikka se ei näy tällä hetkellä kentällä.

Miksi ManU on urheilumaailman suurin nukkuva jättiläinen?

Sir Alex Ferguson järjesti vielä 20:nnen mestaruuden sen tason joukkueella, että moni ei olisi pystynyt samaan, mutta sen jälkeen moni asia on ollut ja mennyt valitettavasti toisin.

United on edelleen maailman suurin jalkapalloseura, mutta jos omistajilla on vain kaupallisia intressejä, löytää pelaajia jotka myyvät pelipaitoja, näin on käynyt.

On vaikea voittaa mestaruuksia, jos seuran tase ratkaisee.

Mistä unelmoit Manchester Unitedin kannattajana?

Näistä asioista, joita jo teen. Että saan vaalia ja levittää seuran historiaa täällä ja maailmalla.

Entä yksityismuseon pyörittäjänä ja legendapelien järjestäjänä?

Yksi unelmani jo toteutui, kun Bryan Robson ilmoitti, että tulee manageriksi tähän Suomeen tulevaan Unitedin joukkueeseen, vaikka samaan aikaan Englannissa ovat vastakkain Liverpoolin ja ManUn vanhat pelaajat. Oma pelinumeroni oli seitsemän hänen esimerkistään, joten tämä on eräänlainen pikkupojan unelman täyttymys.

Haaveilen myös siitä, että esimerkiksi ysikakkosia tulisi joskus pelaamaan tänne. Tai vaikkapa Eric Cantona.

” Haaveilen myös siitä, että esimerkiksi ysikakkosia tulisi joskus pelaamaan tänne. Tai vaikkapa Eric Cantona.

Entäpä jalkapallon fanikulttuurin suhteen?

Se on tämän touhun suurimpia nautintoja. Vaikka kuulostaa kliseeltä, että jalkapallokannattaminen on kuin uskonto, olen nauttinut samanhenkisten ihmisten seurasta eri puolilla maailmaa.

Suomi on ollut aiemmin Unitedin kannattamisessa jonkinlainen musta piste. Siksikin olen halunnut korostaa fanikulttuuria täällä – on se Unitediin tai paikallisiin suomalaisiin seuroihin liittyvää.

Haastattelu on julkaistu alun perin Ilta-Sanomien ja Urheilulehden Brittifutis 2022-23 -kausioppaassa.