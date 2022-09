Vakio: Alipelattujen Newcastlen, Burnleyn ja Lutonin kotivoitot kierroksen runkomerkit

Norwichin kannatus on lähtenyt laukalle, joten luotto tuloksiaan paremmin pelanneen West Bromwichin venymiseen voi olla kannattava peli-idea.

1 Tottenham–Leicester (1X)

Valioliiga: Spurs esiintyi edellisessä Valioliigan kamppailussaan kelvollisesti voitettuaan kotikentällä Fulhamin 2–1. Paremmalla viimeistelyonnella lukemat olisivat voineet olla Spursin eduksi selkeämmätkin. Viikolla Mestarien liigassa Spurs kärsi 0–2-tappion Sportingin vieraana ja näytti varsin haavoittuvaiselta ottelun loppuhetkillä kotijoukkueen käännettyä ottelun edukseen.

Leicesterin heikot otteet saivat jatkoa, kun se hävisi aikaisesta johtoasemastaan huolimatta Brightonin vieraana 2–5. Leicesterin pelaajamateriaalin potentiaalin tietävät kaikki viime kausina Valioliigaa seuranneet ja sen otteluohjelma jatkuu maajoukkuetauon jälkeen alkukautta helpompana. Pelillisen tasapainon löytyessä Leicester voi parantaa otteitaan syyskauden edetessä tuntuvastikin.

Tasoero on Spursin eduksi selkeä ja kotivoitto toteutuu isäntien rasituksesta huolimatta noin 65 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa kotivoitto on merkitty hurjaan 80 pinnan kannatukseen, joten selkeä kotisuosikki vaatii vähintään vaihtomerkin rinnalleen.

2 Newcastle U–Bournemouth (1)

Valioliiga: Newcastle tasasi viimeksi pisteet kotona Palacea vastaan 0–0, mutta olisi ansainnut peliesityksellään täydet pisteet. Newcastlen otteet ovat olleet läpi alkukauden nousujohteisia. Siirtoikkunan loppuhetkillä Newcastlea pitkällä sopimuksella vahvistamaan saapunut Alexander Isak näyttää sopeutuneen nopeasti Valioliigan vaatimustasoon.

Bournemouth onnistui kääntämään Forestin vieraana kahden maalin tappioaseman 3–2-voitoksi ja peliesitys oli selvästi odotettua vahvempi. Toisesta sarjanousijasta napatusta voitosta ei ole kuitenkaan syytä liikaa innostua ja Bournemouth on edelleen pelivoimansa puolesta varsin vaatimaton joukkue.

Newcastlen alkukausi on sujunut nousujohteisesti ja ero perustasossa on Bournemouthiin nähden selkeä. Isännät ansaitsevat noin 75 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman. Kotijoukkueen kannatus on säilynyt vakiossa maltillisena ja suursuosikki Newcastle kuuluukin kierroksen runkomerkkeihin.

3 Norwich–West Bromwich (X2)

Championship: Norwich jatkoi tuloksellisesti hurjaa virettään, kun se kaatoi kotikentällä Bristolin 3–2. Myös Teemu Pukki sai ottelussa maalihanansa auki ja vastasi kahdesta ensimmäisestä Norwichin osumasta. Norwich on napsinut voittoja voiton perään, mutta peliesitykset eivät ole läheskään aina yltäneet odotusten mukaiselle tasolle. Myös otteluohjelma on ollut viimeisten viikkojen aikana Norwichille varsin suotuisa.

WBA:n vaikeudet saivat jatkoa, kun se hävisi viikolla kotiottelunsa Birminghamia vastaan 2–3. Kuten useasti aikaisemminkin tällä kaudella WBA loi ottelun parhaat maalipaikat ja olisi ansainnut esityksellään enemmän.

Norwich on edennyt viime viikot voitosta voittoon, mutta peliesitykset eivät ole aina yltäneet tulosten tasolle. WBA:n tilanne on isäntiin nähden päinvastainen, ja toteutuneet tulokset ovat rajusti alakanttiin peliesityksiin nähden. Norwich on kotiedun turvin niukka 41 prosentin suosikki. Vakiossa Norwich nauttii pelikansan suosiota ja isäntien kannatus on mennyt jo yli 60 pinnan. Ylipelattu kotivoitto on pakko jättää ulos riveistä.

4 Burnley–Bristol C (1)

Championship: Burnley jatkoi tappioitta jo kuudennessa peräkkäisessä matsissa, kun se tasasi pisteet paikallisottelussa Prestonia vastaan 1–1. Edeltävällä kierroksella pisteet tasattiin kärkikahinassa WBA:n vieraana niin ikään 1–1. Isoja muutoksia kesän aikana läpi käyneen Burnleyn pelillinen sapluuna on alkanut löytymään, eikä suoritustaso ole enää ailahdellut viime kierroksilla niin paljon kuin kauden alussa.

Bristolin pitkä tappioton jakso tuli päätökseen, kun se joutui taipumaan Norwichin vieraana 2–3-tappioon. Bristolin esitys oli tappiosta huolimatta kelvollinen ja joukkue pystyi aiheuttamaan itseään selvästi laadukkaamman Norwichin puolustukselle ongelmia ennakkoluulottomalla hyökkäyspelillään.

Burnley on laadullisesti sinällään hyvin kautensa aloittanutta Bristolia selkeästi edellä. Isännät ovat lähes 60 prosentin todennäköisyydellä voittavia suosikkeja. Vakiossa kotivoitto on jäämässä vaille riittävää kannatusta ja alipelattu kotisuosikki kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

5 Watford–Sunderland (1)

Championship: Watfordin otteet eivät ole vakuuttaneet, vaikka joukkue onnistui pitämään tärkeät hyökkäyspään pelaajat joukkueessa Valioliiga-seurojen tarjouksista huolimatta. Viikkokierroksella Watford joutui taipumaan ansaittuun 0–2-tappioon Blackburnin vieraana.

Sunderland palasi voittokantaan kaadettuaan Readingin vieraissa 3–0. Voitto oli myös pelitapahtumien valossa ansaittu, vaikka kolmen maalin marginaali liioittelikin nähtyä tasoeroa. Sunderlandin kausi on alkanut kiistatta odotettua paremmin ja se hätyyttelee pelivoimansa puolesta jo sijoituksia kymmenen parhaan sakissa.

Watfordia on syytä pitää edelleen laadukkaampana, vaikka joukkueiden odotuksiin peilatut suoritteet alkukaudelta ovat Sunderlandin osalta selvästi positiivisemmat. Watfordin suosikkiasema kipuaa kotikentällä noin 53 prosenttiin. Isäntien kannatus on vakiossa kohdallaan ja oikein pelattu kotivoitto merkataan varmaksi.

6 Preston–Sheffield U (1)

Championship: Preston kärsi kauden avaustappion, kun se hävisi toissa viikolla kotikentällä Birminghamille 0–1. Tappio oli myös pelitapahtumien valossa ansaittu. Viikolla Preston tasasi pisteet paikalliskahinassa Burnleyä vastaan 1–1 ja pistejakoa oli linjassa tasaväkisissä merkeissä edenneiden pelitapahtumien kanssa.

Sheffield paranteli asemiaan sarjan piikkipaikalla, kun se nappasi loppuhetkien maalilla täyden pistesaaliin 1–0-voittoon päättyneessä vierasottelussa Swanseaa vastaan. Maalipaikkojen valossa voitto oli kuitenkin onnekas, sillä kotijoukkue oli ottelussa pitkiä aikoja kuskin paikalla.

Sheffield on noussut myös pelivoimassa sarjan kärkeen. Preston on sekin pelannut odotuksiin nähden kelvollisen alkukauden, mutta ero perustasossa nostaa Sheffieldin vieraskentälläkin noin 43 prosentin suosikiksi. Vakiossa Sheffield on merkitty jo päälle 50 pinnan kannatukseen, joten kohteen edullisin peli-idea rakentuu kotijoukkueen menestyksen varaan.

7 Millwall–Blackpool (1X)

Championship: Millwall joutui taipumaan viikolla 0–3-tappioon kotikentällä QPR:ää vastaan, vaikka laadukkaat maalipaikat jakautuivat joukkueiden välille tasaisesti. Edeltävällä kierroksella tuuri oli Millwallille myötäinen, kun se voitti Cardiffin tasaisina edenneistä pelitapahtumista huolimatta 2–0.

Blackpool jäi viikkokierroksella täysin aseettomaksi Bristolin vieraana, eikä 0–3-tappiota voinut pitää ansaitsemattomana. Edeltävän kierroksen 1–0-vierasvoitto Huddersfieldistä tuli sen sijaan onnekkaasti, sillä kotijoukkue loi ottelun parhaat maalipaikat.

Millwall on joukkueista laadukkaampi ja kotikentällään noin 48 prosentin suosikki. Vakiossa kotivoitto on niukasti ylipelattu, joten kotisuosikki tarvitsee vähintään vaihtomerkkiä rinnalleen.

8 Wigan–Reading FC (1X)

Championship: Wigan jatkoi voitokkaana toisessa peräkkäisessä ottelussa kaadettuaan Huddersfieldin vieraissa 2–1. Täysi pistepotti tuli Wiganille jälleen hieman onnekkaasti, kuten myös edeltävällä kierroksella 2–1-lukemiin päättyneessä vierasottelussa Lutonia vastaan.

Readingin otteissa riittää hajontaa. Ennen viikkokierrosta se otti yllättävän 2–1-voiton kotikentällä Stokesta ja esiintyi myös pelillisesti voittoon oikeuttavalla. Viikolla joukkue kuitenkin romahti 0–3-tappioon kotikentällä pelivoimaltaan samaa kaliiberia olevaa Sunderlandia vastaan.

Kummankin joukkueen kausi on käynnistynyt odotettua vahvemmin, vaikka tuloksissa on ilmaa peliesityksiin nähden. Kotietu pitää Wiganin noin 40 prosentin suosikkina. Wigan on jäämässä vakiossa hieman liian pienelle kannatukselle ja kohde merkataankin kotivoiton ja tasapelivarmistuksen kautta.

9 QPR–Stoke (X2)

Championship: QPR palasi viikkokierroksella voittokantaan, kun se kaatoi Millwallin vieraskentällä tasaisessa ottelussa 2–0. Ärrien otteet ovat parantuneet kauden vanhetessa ja tämänhetkinen sarjasijoitus kuvaa melko tarkasti myös sen todellista pelivoimaa.

Stoke palasi sekin voittojen tielle, kun viikkokierroksen vierasottelu Hullia vastaan hoitui 3–0. Pelitapahtumat etenivät kuitenkin selvästi loppulukemia tasaväkisemmissä merkeissä. Stoken edeltävän kierroksen peliesitys jäi rajusti alle odotusten, kun se kärsi maalipaikkojen valossa ansaitun 1–2-tappion itseään heikomman Readingin vieraana.

Kummankaan joukkueen alkukausi ei ole toistaiseksi vakuuttanut, eikä joukkueiden välillä myöskään ole merkittävää tasoeroa suuntaan taikka toiseen. Kotietu pitää isännät noin 43 prosentin suosikkina. Vakiossa QPR on merkattu yli 50 prosentin ennakkosuosikiksi, joten reilusti ylipelattu kotivoitto on pakko jättää ulos riveistä.

10 Luton–Blackburn (1)

Championship: Luton tasasi viikkokierroksella pisteet kotikentällä Coventrya vastaan pelitapahtumiin nähden loogisesti 2–2. Edeltävällä kierroksella joukkue kärsi yllättävän 1–2-tappion kotikentällä Wigania vastaan, vaikkei esiintynyt maalipaikkojen valossa vierasjoukkuetta heikommin.

Blackburn kipusi sarjataulukossa jo kolmanneksi kaadettuaan kotikentällä Watfordin 2–0. Myös Blackburnin peliesitys oli odotettua laadukkaampi ja täysi pistesaalis ansaittu. Korkeasta sarjasijoituksesta ei kuitenkaan ole vielä syytä innostua liikaa, sillä Roversin peliesitykset ovat olleet hyvin lähellä sarjan keskimääräistä tasoa.

Luton on joukkueista laadukkaampi ja kotikentällä noin 48 prosentin suosikki. Vakion pelijakauma mukailee liikaa joukkueiden alkukauden tuloksia, ja Luton on jäämässä vaille riittävää kannatusta. Alipelattu kotisuosikki kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

11 Huddersfield–Cardiff C (X2)

Championship: Huddersfield kärsi viikolla kauden kuudennen tappionsa hävittyään kotiottelun Wigania vastaan 1–2. Ottelu jäi samalla kesällä joukkueen peräsimeen tulleen Danny Scofieldin viimeiseksi. Seura tiedotti Scofieldin potkuista keskiviikkona. Hyvää työtä viime kaudella tehneen espanjalaisvalmennustiimin vaihtoa on viimeistään nyt helppo pitää outona ratkaisuna seurajohdolta.

Cardiff nappasi ensimmäisen voiton sitten avauskierroksen, kun se haki tiistaina täydet pisteet vieraskentältä Boroa vastaan 3–2-voitolla. Cardiff onnistui iskemään kolmesti ensimmäisellä jaksolla ja puolusti johtoaan loppuun saakka, vaikka isännät loivat useita laadukkaita maalipaikkoja.

Isäntien alkukauden peliesitykset ovat olleet selkeästi Cardiffin vastaavia heikompia, eikä päävalmentajan erottaminen välttämättä selkeytä Huddersfieldin tilannetta yhtään ennen lauantain kotiottelua. Ero perustasossa menee Cardiffin eduksi siinä määrin, että se ansaitsee marginaalisen 35 prosentin suosikkiaseman. Vakion peliprosentit ovat hieman liikaa kallellaan isäntien suuntaan, joten pelivalinta kohdistuu viikolla napatun voiton myötä toivottavasti itseluottamuksensa takaisin saaneen Cardiffin suuntaan.

12 Birmingham–Coventry C (2)

Championship: Birmingham on saamassa pitkän tappioputken jälkeen uutta nostetta. Viikolla WBA:n vieraana napattu 3–2-voitto oli jo toinen peräkkäinen. Edeltävällä kierroksella joukkue selätti vieraskentällä Prestonin maalipaikkoihin nähden ansaitusti 1–0. Kaksi voittoa kelvollisin peliesityksin ovat omiaan nostamaan joukkueen itseluottamusta haastavan alkukauden jälkeen.

Alkukausi on ollut Coventrylle iso pettymys. Oman kotikentän joutuminen ensimmäisten kierrosten ajaksi käyttökieltoon sekoitti pakkaa, mutta myös pelillisesti joukkue on pelannut odotettua vaatimattomammin. Viikolla se tasasi kuitenkin pisteet haastavassa vierasottelussa Lutonia vastaan 2–2, ja pistejakoa voi pitää myös pelitapahtumiin nähden perusteltuna.

Alkukauden suoritustasosta kertovat tunnusluvut menevät Birminghamin viimeisistä voitoista huolimatta Coventryn eduksi, joka on myös perustasoltaan kotijoukkuetta edellä. Coventry on vieraskentälläkin niukka 38 prosentin suosikki. Sarjataulukko ja viimeisten kierrosten tulokset ovat sokaisseet vakiokansan ja isännät on merkitty hurjaan 50 pinnan kannatukseen. Kotivoiton ohitus on näillä peliprosenteilla ainoa looginen pelivalinta.

13 Middlesbrough–Rotherham (1)

Championship: Boron puolustusvirheet maksoivat sille täydet kolme pistettä, kun joukkue hävisi viikolla kotiottelun Cardiffia vastaan 2–3. Kuten usein aikaisemminkin tällä kaudella, Chris Wilderin suojatit pystyivät luomaan vastustajaa enemmän laadukkaita maalipaikkoja, mutta kolme helppoa maalia omiin avausjaksolla olivat anteeksiantamatonta huolimattomuutta.

Rotherham jatkoi kelvollisia otteitaan, kun se kaatoi kotona Blackpoolin selvin 3–0-lukemin. Myös edeltävällä kierroksella peliesitys oli laadukas Rotherhamin pidettyä pintansa selvästi laadukkaampaa Watfordia vastaan, 1–1-tasapeliin päättyneessä ottelussa.

Boro on esiintynyt selvästi tuloksiaan paremmin, mutta pelin taso ailahtelee edelleen otteluiden sisälläkin. Ero perustasossa on kärkijoukkueen ja sarjanousijan välillä selkeä, vaikka Rotherham onkin osoittanut olevansa valmis kamppailemaan sarjapaikasta. Kotijoukkue on noin 64 prosentin suosikki. Päätöskohteen pelijakaumassa ei ole suurempaa vääristymää suuntaan taikka toiseen ja selkeä ennakkosuosikki naulataan varmaksi.