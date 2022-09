Jose Mourinho keskeytti suomalaisselostajan kysymyksen Viaplaylla – teki heti yhden asian selväksi

Jose Mourinho odottaa Suomeen pääsyä.

Portugalilaisen valmentajavelhon Jose Mourinhon käskyttämä AS Roma kohtasi HJK:n torstai-iltana Euroopan liigan lohkovaiheessa.

Roma otti kotonaan tyylipuhtaan 3–0-voiton, mutta Mourinhon mukaan voitto ei tullut helpolla.

– He aloittivat ottelun hyvin ja laittoivat meidän avauspuoliajalla vaikeuksiin. Me olimme liian passiivisia ensimmäisellä nelivitosella. Toisella puoliskolla paineistimme enemmän, ja kun maalit tulivat, loppu oli historiaa, hän totesi Viaplayn haastattelussa.

Joukkueet siirtyivät tauolle 0–0-tasatilanteessa, mutta toisella puoliajalla Roma kuritti suomalaisjoukkuetta kolmella osumalla.

HJK:n taivalta rasitti Miro Tenhon 14. peliminuutilla ottama punainen kortti.

Viaplayn suomalaisselostaja Mikko Innanen oli esittämässä Mourinholle kysymystä portugalilaisen ja HJK:n päävalmentajan Toni Koskelan ottelun jälkeisestä tapaamisesta.

Mourinho kuitenkin keskeytti Innasen kysymyksen.

– Aina, aina, aina. Voitat tai häviät, tämä tunne ottelun jälkeen ja ennen sitä – kentällä ei ole vihollisia.

Innanen totesi väliin Mourinhon toimineen herrasmiesmäisesti.

Suomalaisjoukkueen kohtaaminen eurokentillä oli lukuisia henkilökohtaisia tunnustuksia pokanneelle Mourinholle ensimmäinen.

– Olen ollut mukana varmasti parissa sadassa europelissä, enkä ole ennen kohdannut suomalaista joukkuetta. En ole oikeastaan ennen edes vieraillut Suomessa. Odotan pääseväni kauniiseen maahanne, hän sanoi.

HJK on Euroopan liigan C-lohkon viimeisenä nollalla pisteellä. AS Roma on kolmantena kolmen pisteen turvin. Lohkoa johtaa espanjalainen Real Betis.