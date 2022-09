Sebastian Dahlström asui maassa, jota kukaan ei ole tunnustanut – näin venäjämielisyys näkyi arjessa

Sheriffiä edustanut suomalaisjalkapalloilija pani alueen venäjämielisyyden nopeasti merkille.

Valioliigajätti Manchester United kohtaa torstai-iltana moldovalaisseura Sheriff Tiraspolin Euroopan liigassa.

Sheriffin kotipeliä ei kuitenkaan pelata joukkueen kotikaupungissa Tiraspolissa, vaan maan pääkaupunki Chisinaussa.

Euroopan jalkapalloliitto Uefan tekemän päätöksen taustalla on Ukrainan sota. Sheriff ponnistaa venäjämielisestä Transnistrian tasavallasta.

Kansainvälisen huomion kohteeksi noussut Transnistria ja sen pääkaupunki Tiraspol on tuttu paikka Sebastian Dahlströmille. Nykyään Kuopion Palloseuraa edustava 25-vuotias keskikenttäpelaaja pelasi Sheriffissä vuoden 2020.

– Moldova on Euroopan köyhin maa, joten se näkyy katukuvassa. Pelaajan näkökulmasta meillä oli aivan huippuolosuhteet. Treenikeskus oli ihan mieletön, Dahlström kertoo IS:lle.

Suomalainen asui Tiraspolissa uudella hyvämaineisella alueella.

– Siellä oli muutama hyvä ravintola ja muutama kiva kahvila, joissa tuli jengikavereiden kanssa vietettyä aikaa. Ei siellä hirveästi muuta tekemistä ollut, vaan kaikki laitettiin jalkapalloon.

Moldova on Euroopan köyhin maa. Se näkyy Tiraspolin katukuvassa.

Transnistriassa asuu vajaat puoli miljoonaa asukasta. Ukrainan vastaisella rajalla maan itäosissa sijaitseva tasavalta julistautui itsenäiseksi jo vuonna 1990, mutta yksikään maa ei ole tunnustanut sitä.

Helsinkiläinen sanookin, että muutto Transnistriaan tuntui kuin olisi matkannut ajassa taaksepäin.

– Se tulee tietyllä tapaa jäljessä Suomeen verrattuna. Se, että ne ovat olleet Neuvostoliiton alla ja Transnistria on venäjämielinen, näkyy yleisessä ilmapiirissä.

Venäjämielisyyden näkyvin osa on kieli. Dahlström antaa venäjämielisyydestä toisenkin esimerkin.

– Juhlapäivinä lyhtypylväissä oli Transnistrian ja Venäjän lippuja liehumassa.

Transnistrialla on omat asevoimat, hallitus ja valuutta, Transnistrian rupla. Se on ikään kuin valtio valtion sisällä.

– Mutta se on Moldovan rajojen sisällä, eikä kukaan ole sitä tunnustanut, joten se ei ole valtio, mutta oma yhteiskunta se on.

Sebastian Dahlström kipparoi HJK:ta ennen Moldovan keikkaansa. Nykyään hän pelaa KuPS:ssa.

Dahlström kertoo ystävystyneensä joukkueen hierojan kanssa.

– Edelleen tulee viestiteltyä. Kiva aina kuulla, miten niillä menee.

Naapurimaassa riehuvan sodan myötä jännitteet Transnistriassa ovat lisääntyneet. Niistä hän ei kuitenkaan ole ystävänsä kanssa keskustellut. Uutisia on kuitenkin tullut seurattua.

– Maailman tilanteesta on hyvä pysyä kartalla. En seuraa mitenkään erityisen tiiviisti, mutta tietysti kun siellä on asunut, niin se osuu lähemmäs itseäni ja kiinnostaa. Tulee mietittyä mikä on tämän hetken tilanne.

Manchester Unitedia Chisinaussa isännöivä Sheriff on Moldovan ylivoimainen ykkösjoukkue. Seuran resurssit ja olosuhteet ovat Moldovan sarjaan omaa luokkaansa.

Viime syksynä seura pelasi ensimmäistä kertaa Mestarien liigan lohkovaiheessa. Jatkopaikkaa se ei napannut, mutta kaatoi turnauksen voittoon edenneen Real Madridin vieraskentällä.

Euroopan liigan lohkovaiheessa Sheriff on nyt viidettä kertaa.

Moldova on Euroopan mittapuulla futiskääpiö. Tämä näkyy myös Sheriffin kokoonpanossa. Kun seura haki Euroopan liigan avauksessaan 3–0-vierasvoiton kyrposlaisesta Omoniasta, ei avauksessa ollut ainuttakaan moldovalaista.

Vaikka Sheriffin kotipaikka on Transnistriassa sijaitseva Tiraspol, maan mahtiseura on ollut moldovalaisen jalkapallon lähettiläs.

Neuvostohistoria ilmenee Tiraspolissa.

Mutta onko Sheriff nimenomaan transnistrialainen vai moldovalainen joukkue?

Dahlström varoo tekemästä yleistystä, mutta mieltää maan pääsarjaa pelaavan joukkueen moldovalaiseksi.

– Olen nähnyt Moldovan jalkapalloliiton tekemän uutisen, missä he ovat kiittäneet Sheriffin menestyksestä ja näkyvyydestä, mitä se tuo Moldovan jalkapallolle ja koko maalle, HJK:n kasvatti lisää.

– Tämä on oma fiilis, mutta kyllä he kokevat sen moldovalaiseksi joukkueeksi ja ovat ylpeitä, että he menestyvät Euroopassa.