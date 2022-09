Kuva Cristiano Ronaldosta nostatti valtaisan raivon somessa – ”Pilaa maineensa”

Cristiano Ronaldo julkaisi Instagramissa yhteiskuvan, joka ei ollut hänen seuraajiensa mieleen.

Maailman ehkä tunnetuin jalkapalloilija Cristiano Ronaldo jakaa jälleen mielipiteitä. Hän julkaisi Instagramissa viikonloppuna kuvan, jossa poseeraa kiistellyn psykologin ja tv-persoonan Jordan Petersonin kanssa.

– Kiva nähdä sinua, vanha ystävä, Ronaldo oli kirjoittanut julkaisuun, johon lisäsi tunnisteeksi ”#seeyousoon” eli suomeksi ”nähdään pian”.

Kanadalainen Peterson on nostattanut paljon kohua rajuilla kommenteillaan, jotka ovat koskeneet esimerkiksi sukupuoliasioita, tasa-arvoa, koronavirustautia ja sananvapautta.

Ronaldo julkaisi viime viikolla koskettavan viestin kuningatar Elisabetista, mutta tuoreempi yhteiskuva kohupsykologin kanssa on ärsyttänyt sosiaalisessa mediassa.

Lue lisää: Cristiano Ronaldolta koskettava viesti kuningatar Elisabetista

Daily Mail kokosi joitakin reaktioita juttuunsa, jonka lehti otsikoi ytimekkäällä lauseella: Hän pilaa maineensa.

– Kuvitelkaa, kuinka monet vaikutuksille alttiit nuoret miehet viettävät illan katsomalla videoita Jordan Petersonista, eräs tviittasi.

– Hän (Ronaldo) todellakin pilaa maineensa, yksi kirjoitti.

Ronaldolla on Instagramissa peräti 476 miljoonaa seuraajaa. Mainittu julkaisu oli kerännyt maanantai-iltaan mennessä yli 550 000 tykkäystä.

Ronaldo on voittanut urallaan Mestarien liigan neljästi. Lisäksi hänellä on muun muassa kolme Englannin Valioliigan mestaruutta, kaksi Espanjan liigamestaruutta ja kaksi Italian Serie A:n ykkössijaa. Portugalin maajoukkueessa kruunu on ollut Euroopan mestaruus vuonna 2016.

Hänet on palkittu maailman parhaalle jalkapalloilijalle jaettavalla Kultaisella pallolla viidesti – viimeksi 2017.

Pelaaja nostatti närää kesällä, kun hänen uutisoitiin haluavan pois nykyisestä seurastaan Manchester Unitedista.

37-vuotiaan ura kuitenkin jatkuu edelleen Manchesterissa.