Loikkaako Fifa ojasta vielä pahempaan allikkoon 2030? Qatariakin ongelmallisempi valtio hakee MM-kisoja

Kahdeksan vuoden kuluttua järjestettäviä kisoja hakee kaksi ihmisoikeuksien kannalta vielä Qatariakin ongelmallisempaa maata.

Saudi-Arabia aikoo ilmoittaa hakemuksestaan MM-jalkapallon isännäksi 2030. Maan on tarkoitus hakea jaettuja kisoja yhdessä Egyptin ja Kreikan kanssa, kertoo muun muassa The Times.

Mikäli hakemus sattuisi menemään läpi, pelattaisiin MM-jalkapalloa kahdeksan vuoden kuluttua tämän vuoden tapaan talvella, sillä Saudi-Arabian paahtava kuumuus ei mahdollista kesäkuukausina pelaamista.

Marras-joulukuussa Qatarissa pelattavat tämän vuoden kisat ovat herättäneet runsaasti kritiikkiä maan heikon ihmisoikeustilanteen takia. Saudi-Arabian kohdalla mentäisiin ojasta vielä pahempaan allikkoon.

Yhdysvaltalaisen Freedom House -tutkimuslaitoksen mukaan Saudi-Arabia on kansalaisten vapausindeksillä mitattuna maailman kuudenneksi vähiten vapaa itsenäinen valtio. Sen lukema on 7 ja status ”ei vapaa”. Tämän vuoden isäntä Qatar on sijalla 43 ja luku 25 antaa niin ikään statukseksi ”ei vapaa”.

Mahdollisista 2030 kisaisännistä ongelmallinen on myös numeron 18 kirjauttava Egypti sijalla 31, joka sekin on ”ei vapaa”.

Kreikka sentään luokitellaan vapaaksi maaksi, mutta sen lukema 87 on eurooppalaista keskitasoa. Listauksen vapaimmat maat täydellä sadalla pisteellä ovat Suomi, Ruotsi ja Norja.

Norjan tietotoimiston NTB:n mukaan Egypti ja Kreikka ovat vahvistaneet olevansa hankkeessa mukana. Viime vuosina suuria summia niin sanottuun urheilupesuun satsannut Saudi-Arabia on tiettävästi valmis maksamaan ainakin osan kumppanimaidensa järjestelykustannuksista.

Urheilupesulla tarkoitetaan diktatuurien maineen kiillottamista urheilun avulla. Saudiarabialaisia esimerkkejä tästä ovat viime ajoilta esimerkiksi LIV-golfkiertue sekä Newcastlen valioliigajoukkueen ostaminen.

Vuoden 2030 jalkapallon MM-lopputurnauksen hakemista yhteishakemuksella suunnitelevat myös Espanja ja Portugali sekä Chilen, Paraguayn ja Uruguayn muodostama kolmikko. Kisaisännän valitsee Fifan kongressi vuonna 2024.