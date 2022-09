Mika Lehkosuo on Pikkuhuuhkajien uusi päävalmentaja

Mika Lehkosuon sopimus on 2+2-vuotinen.

Helsinki

Suomen Palloliitto on nimennyt Mika Lehkosuon alle 21-vuotiaiden miesten jalkapallomaajoukkueen seuraavaksi päävalmentajaksi. Tehtävässä Juha Malisen korvaava Lehkosuo, 52, aloittaa työssä ensi vuoden alussa 2+2-vuotisella sopimuksella.

Lehkosuo valmensi kotimaisessa jalkapalloliigassa pitkään Honkaa ja HJK:ta, jossa hän voitti kolme Suomen mestaruutta. HJK eteni Lehkosuon valmennuksessa myös Eurooppa-liigan lohkovaiheeseen.

– Olen tosi innoissani tästä haasteesta. On hienoa päästä jälleen edustamaan Suomea – olen saanut kokea sen kunnian aiemmin pelaajana sekä Mixu Paatelaisen valmennustiimissä (2013–2015). Nyt pääsen kantamaan Suomen värejä uudessa roolissa päävalmentajana, 17 kertaa A-maajoukkueessa esiintynyt Lehkosuo sanoi Palloliiton tiedotteessa.

– Mikalla on organisaatioomme sopivat uteliaisuus ja halu jatkuvaan kehittymiseen. Mikan työmoraali on todella kova, ja hänellä on kyky saavuttaa erinomaisia tuloksia, Palloliiton urheiluotoimenjohtaja Hannu Tihinen sanoi.

Viime vuosina Lehkosuo on työskennellyt norjalaisseura Kongsvingerissä.