Kommentti: Stadin derbyssä nähtiin törkein mahdollinen loukkaus – tästä kohutussa ultra-kulttuurissa on kyse

Pahin mahdollinen nöyryytys, jonka ultra-kannattajat voivat kokea on oman banderollin menettäminen, kirjoittaa Jaakko Tiira.

Maanantaina pelattu HJK:n ja HIFK:n välinen paikallispeli, tuttavallisemmin Stadin derby sai rumia käänteitä.

Uhkaava tilanne laukesi, kun mellakkapoliisit marssivat keskikentälle. Todellisuudessa ongelmat, jotka johtavat syvälle ultra-kannattajakulttuurin ytimeen, alkoivat jo viikkoja ennen ottelua.

Uppouduin jokunen vuosi sitten futishuliganismiin. Erityisesti englantilaiseen huliganismiin, koska juuri jalkapallon synnyinmaassa ilmiö on ollut kaikkein näkyvin.

Tänä päivänä Englannin Valioliiga tunnetaan maailman mahtavimpana sarjana, mutta 1980-luvulla asiat olivat toisin. Englantilainen jalkapallo oli aallonpohjassa katsomoissa rehottaneen väkivallan takia.

Lopulta kymmeniä kuolonuhreja vaatineet Heyselin (1985) ja Hillsborough’n (1989) katsomokatastrofit saivat englantilaiset toimimaan.

Seisomakatsomot poistettiin, katsomoista poistettiin aidat. Poliisi käytti vuosien saatossa miljardeja puntia katsomoväkivallan kitkemiseen. Huliganismi ei ole täysin poistunut, mutta ongelma on saatu kuriin.

Mitä enemmän brittihuliganismiin perehdyin, sitä hämmentävämpänä ilmiö näyttäytyi. Opin, että futishuligaanin arkkityyppiä ei ole. Skaala vaihtelee työttömästä sekakäyttäjästä pankissa työskentelevään perheenisään.

Jalkapallo on huligaaneille toissijaista. Heitä kiinnostaa väkivalta, sen tuottama adrenaliini – irtiotto arjesta, ryhmään kuuluminen.

Etelälontoolaisen Millwallin kannattajat lukeutuivat takavuosina Englannin pahamaineisimpiin.

Englannissa futishuliganismiin liittyy myös tarkkoja koodeja. Niistä näkyvin on casual-pukeutuminen – kalliit merkkivaatteet, kuten Stone Island tai Burberry. Tappelussa täytyy aina näyttää vastapuolta tyylikkäämmältä.

Maassa makaavia ei potkita, eikä aseita saa käyttää.

BBC julkaisi vuonna 2015 dokumenttielokuvan, jossa seurattiin nuorta Manchester Cityä ”kannattanutta” huligaania. Hän oli saanut poliisilta porttikiellon stadionille ja sen lähistölle pelipäivinä.

Eräässä kohtauksessa kuvattiin, kun nuori huligaani keskusteli puhelimessa Cityn sinä päivänä kohdanneen West Hamin ”Firman” nokkamiehen kanssa. Englannissa huligaaniryhmiä kutsutaan firmoiksi.

Puhelimessa päätettiin paikka, jossa tapeltaisiin – neljällä neljää vastaan. Tappelu jäi kuitenkin nujakoimatta, kun toinen firma ei onnistunut karistamaan poliisia kannoiltaan.

Huliganismi ei ole sama asia kuin ultra-kannattajakulttuuri, mutta jälkimmäisestä on usein lyhyt matka huliganismiin.

Ultra-kulttuurin juuret ovat 1960- ja 1970-lukujen vaihteen Italiassa. Toisin kuin Englannissa, italialaiset kannattajapäädyt ovat huippuunsa organisoituja ja hyvin hierarkkisia. Isoimmat johtajat ovat usein ammattikannattajia, jotka käyttävät valtaa myös seuroissa.

Italialaiset ultra-päädyt eivät kuitenkaan ole yhtenäisiä, kuten usein luullaan. Ne koostuvat useista isojen pomojen alla toimivista pienemmistä ryhmistä, jotka käyvät sisäisiä valtakamppailuita. Osa on äärioikeistolaisia, osa hyvin vasemmistolaisia.

Rooman Stadio Olimpicolla pelaavan Lazion kannattajapäädyn tifo viime viikonlopun Napoli-ottelussa.

Suomalainen futiskannattuskulttuuri – tifoineen, soihtuneen ja yhteislauluineen – jäljittelee enemmän italialaista ultra-kulttuuria kuin englantilaista kollektiivista myötäelämistä.

Italialaisen ultra-kannattajakulttuurin juuret ovat paikallisuudessa. Moni saapasmaalainen identifioituukin italialaisuuden sijasta ensin kotikaupunkiinsa. Ja juuri oman kaupungin joukkueen ultriin kuuluminen on monelle keino ilmaista kotiseuturakkautta.

Tästä syystä oma kannattajapääty on pyhä paikka, jonne ulkopuolisilla ei ole asiaa. Italialaisessa ultra-kulttuurissa symbolit ovat keskeisiä.

Pahin mahdollinen nöyryytys, jonka ultra-kannattajat voivat kokea on oman banderollin menettäminen. Banderollin menettäminen on tarkoittanut perinteisesti sitä, että kannattajaryhmä ei voi jatkaa enää toimintaansa.

Juuri banderolli oli keskeinen elementti, miksi Stadin derby lähti käsistä.

HJK:n kannattajaryhmänä tunnetun Klubipäädyn varastoon oli murtauduttu muutamaa viikkoa aiemmin. Sieltä varastettu banderolli ilmestyi maanantaina HIFK:n kannattajapäätynä tunnettuun Klackeniin. Siellä HIFK:n kannattajat yrittivät sytyttää banderollin soihdulla.

Poliisi tiesi asiasta, minkä takia se oli osannut varautua levottomuuksiin. Eikä varastetun banderollin ilmestyminen vastakkaiseen kannattajapäätyyn tullut yllätyksenä myöskään Klubipäädyn aktiiveille.

IS:llä ei ole tarkempaa tietoa oliko banderollin varastaminen HIFK:n kannattajaryhmä Stadin Kingien aktiivien toteuttama hanke vai muutaman valopään manööveri.

Törkeä tempaus se joka tapauksessa oli. Banderollin varastamiseen ja polttamisyritykseen on viitattu provokaationa. Ultrien koodistossa temppu oli enemminkin loukkaus ja nöyryytys.

IS:lle kerrotun mukaan kentälle ryntääminen ei ollut Klubipäädyn aktiivien – siis heidän, jotka organisoivat kannatustoimintaa – järjestämä tempaus.

Parinkymmenen kommandopipot päässä kentälle pyrkineen nuoren miehen joukkion henkilöllisyyksistä ei ollut Klubipäädyn aktiivien piirissä tarkempaa tietoa. He ovat kerrotun mukaan lähinnä derbyihin ilmaantuvia ”korsolaisia junnuja”.

”Kannattajia”, joille massatapahtumien tarjoama anonymiteetti on keino päästä rähisemään. Samaa ongelmaa on ollut etenkin Klackenissa. Siellä on nähty takavuosina sittemmin oikeuden lakkauttaman uusnatsistisen Pohjoismaisen vastarintaliikkeen jäseniä.

Kerrottua tukee Klubipäädyssä nostetut lakanat, jotka on tulkittavissa vastaukseksi Stadin Kingeille. Ylempänä olleessa luki ”Ultria vai murtovarkaita” ja alemmassa ”Valinta on teidän”.

Klubipäädystä kerrotun mukaan myös tunnelma laimeni pelin keskeyttäneiden levottomuuksien jälkeen. Monen tunne oli myötähäpeä.

Töölön irvokas näytelmä oli Suomen mittapuulla poikkeuksellinen. Kansainvälisessä skaalassa ei niinkään.

Ruotsissa Stadin derby ei ylittänyt uutiskynnystä.

Vaikka kyse on viime kädessä marginaalisen joukon hölmöilystä, ei ilmiötä sovi survoa marginaaliin.

Kiihkeissä paikallisotteluissa on luonnostaan kaikki eskalaation elementit.

On urheiluun luonnostaan kuuluva vastakkainasettelu, jota paikallisasetelma korostaa entisestään. On kannattajakulttuuri, johon suhtaudutaan suurella ylpeydellä. Ja on massatapahtuma, johon konflikteja etsivien on helppo sulautua. Kotimaisen pääsarjan kontekstissa Stadin derby on vieläpä täysin poikkeuksellinen massatapahtuma, niin kiinnostukseltaan kuin jännitteiltään.

Jos tarkkoja ollaan, kentälle rynnänneet kommandopipoiset miehet rikkoivat ultra-kulttuurin normistoa. Kannattajapäädystä ei poistuta niin pitkään, kun banderollit roikkuvat kaiteissa.