Naamioituneina uhitelleet futisfanit aiheuttivat kohun – Palloliiton pomolta tiukka lausunto

Suomen Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti haluaa, että jalkapallo-otteluiden katsomoissa ei tarvitse pelätä.

Stadin derbynä tunnetussa HJK:n ja HIFK:n välisessä Veikkausliigan paikallisottelussa nähtiin maanantaina ikävä episodi, kun punapaitojen kannattajapäädyssä poltettiin vastustajan kannattajien lakana. Provokaatiosta suivaantuneet HJK:n kannattajat yrittivät tunkeutua kentälle, ja poliisi joutui muodostamaan keskiviivalle tiiviin rivistön välikohtauksen estämiseksi.

Tapahtuman takia ottelu jouduttiin keskeyttämään seitsemäksi minuutiksi ja pelaajat ohjattiin stadionin sisätiloihin.

Ilta-Sanomat tavoitti Suomen Palloliiton puheenjohtajan Ari Lahden Islannista kommentoimaan asiaa.

Miksi jalkapallo on ainoa laji, jossa tällaisia ylilyöntejä tapahtuu?

– Eilisen kaltaiset tapahtumat ovat aika rajattuja Suomessa. Kolme faniryhmää on valinnut tämän väkivallan tien, ja ne ovat HJK, HIFK ja FC Lahti. Luulen, että syy siihen löytyy pitkälti Ruotsin puolelta, josta nämä faniryhmät hakevat mallia. Vaikea kuvitella, että väkivaltainen käytös muuten nousisi esille.

Miksi muiden lajien parissa ei nähdä vastaavaa?

– Mahtaako johtua siitä, että jalkapallo herättää suuria tunteita. Silti tunne ei saisi kuohua yli, eivätkä ylilyönnit ole perusteltuja.

Stadin Derbyt alkoivat vuonna 2015 ja niiden yhteydessä välikohtauksia on nähty useina vuosina. Mitä Palloliitto on tehnyt asian korjaamiseksi?

– Olemme yrittäneet valistaa, että jalkapallo ja väkivalta eivät kuulu yhteen. Järjestäville seuroille on sanktioita, mikäli otteluissa tapahtuu väkivaltaisuuksia. Ennalta ehkäisevinä toimenpiteinä on järjestyshenkilöiden riittävän määrän takaaminen.

Ovatko nämä riittäviä toimia?

– Täytyy miettiä, onko syytä koventaa joko rangaistuksia tai vaatimuksia näissä suuren riskin otteluissa ja näyttää voimaa. Se, että voimaa pitäisi näyttää on tietysti surullista lajin kannattajia kohtaan, mutta jalkapallo-ottelussa täytyy ehdottomasti olla turvallista.

Millaista vuoropuhelua Palloliitto on käynyt Veikkausliigan johdon kanssa tästä asiasta?

– Käymme yhdessä läpi esimerkiksi lisenssimääräyksiä, ja juuri hyväksyimme ensi kauden määräykset. Veikkausliiga ja seurat keskustelevat yhdessä turvatoimista ennen suuren riskin otteluita. Toimenpiteistä huolimatta ei ole helppoa saada kitkettyä kaikkea ikävää käytöstä pois. Hyvään tunnelmaan ei haluta puuttua, mutta väkivaltaa tai muiden katsojien terveyden vaarantamista ei voida sallia. Siksi esimerkiksi soihtujen sytyttämiseen puututaan.

Olet ollut pitkään KuPSin toiminnassa mukana. Miten siellä on onnistuttu pitämään katsojat kaidalla polulla?

– Tiivis vuoropuhelu aktiivisen faniporukan kanssa auttaa. Kuopiossa on hyvähenkinen ja äänekäs väkijoukko, joka ei ole aiheuttanut omien havaintojeni mukaan ongelmia.

Huuhkajat ja Helmarit pelasivat vuoden sisällä EM-lopputurnauksessa ja laji on saanut runsaasti uusia harrastajia ja kasvattanut suosiotaan erityisesti naisten ja tyttöjen keskuudessa. Harmittaako, että tänään puhutaan negatiivisista asioista, vaikka illalla on naisten MM-karsintaottelu Ratinassa?

– Tosi paljon harmittaa, koska on tehty määrätietoista työtä Huuhkajien ja Helmarien brändin kirkastamisessa. Tampereella nähdään ennätysyleisö, joka on kaiken lisäksi aiempaa heterogeenisempi ja iloisempi. Voin kuvitella, että monen nuoren tytön on vaikea ymmärtää, miksi tällaisia väkivaltaisuuksia ja hölmöilyjä tapahtuu. Meidän täytyy tehdä vakavasti töitä, jotta tällaiset saataisiin kitkettyä pois.

Millä keinoilla se onnistuu?

– Ääritoimena puhutaan rajoittamisesta. Ryhdytään vaatimaan nimettyjä faneja ja läpinäkyvyyttä fanikatsomoon. Katsojat pitäisi pystyä tunnistamaan ja kasvot peittävien huppujen käyttö pitäisi kieltää, koska niiden ansiosta voidaan tehdä anonyymisti ikäviä asioita.

– Järjestävän seuran vastuu on suuri, jolloin heillä pitäisi olla myös keinoja järeisiin pakkotoimiin väkivaltaisuuksien estämiseksi. Kaikkien intressissä on karsia ylilyönnit etukäteen, ja tähän asti olemme ehkä olleet liian kilttejä.

Ari Lahti (ylhäällä vas.) on iloinen, koska jalkapallokatsomoissa nähdään entistä enemmän naisia ja tyttöjä. Palloliiton puheenjohtajan vieressä naisten maajoukkueen ex-päävalmentaja Anna Signeul.

Suomen urheilun eettinen keskus (Suek) julkaisi maanantaina tiedotteen, jossa todettiin, ettei Suomen nykyinen lainsäädäntö tunne porttikiellon käsitettä. Suekin selvityksen laatineen Janne Ripatin mukaan porttikieltojärjestelmää ei Suomessa voida toteuttaa sopimusperusteisesti perusoikeussäännösten, kokoontumislain ja yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain puitteissa. Sopimusperusteinen porttikieltojärjestelmä tarkoittaa käytännössä sitä, että ostaessaan lipun henkilö sitoutuu järjestäjän määrittelemiin käyttäytymissääntöihin.

Kannatatko esitystä, joka mahdollistaisi porttikiellot rikkomuksiin syyllistyneille katsojille?

– Jos on kyse törkeästä rikkomuksesta, useamman vuoden porttikielto voi olla paikallaan, koska se pistää ihmisen miettimään tekojaan. Elinikäinen porttikielto tuntuu kovalta rangaistukselta, koska katumukselle pitää antaa mahdollisuus.

Palloliitto on saanut puheenjohtajakaudellasi useita uusia yhteistyökumppaneita. Ovatko sponsorit reagoineet katsomoväkivaltaan tai Stadin Derbyjen yhteydessä nähtyihin kahakoihin?

– Ei ole suoraan tullut tai ainakaan minun korviini kantautunut. Uskon meidän tukijoiden olevan fiksuja ja ymmärtävän, että epäkohdat ovat pienen joukon aiheuttamia. Siitä huolimatta meillä on velvollisuus huolehtia, ettei jalkapallokatsomossa tarvitse pelätä.

Liikut paljon kansainvälisissä jalkapallopiireissä. Ovatko Suomessa tapahtuneet väkivaltaisuudet olleet esillä Fifan, Uefan tai Pohjoismaiden futispäättäjien tapaamisissa?

– Eivät ole. Moneen muuhun maahan verrattuna meidän ongelmat ovat pieniä, mutta niihin on parempi puuttua jämerästi nyt, ennen kuin ilmiö kasvaa isommaksi. Vuoropuhelua liiton, liigan, seurojen ja faniryhmien välillä täytyy jatkaa.