Sami Hyypiä ja hänen vaimonsa tuomittiin avioeroon – tällainen avioehto heillä on

Julkisuudessa matalaa profiilia pitäneen pariskunnan yhteinen matka alkoi vuonna 2002.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi ex-jalkapalloilija Sami Hyypiän ja hänen vaimonsa Susanna Hyypiän avioeroon.

Oikeus antoi ratkaisunsa harkinta-ajan jälkeen viime kuussa.

Oikeuden ratkaisu on lainvoimainen. Hyypiät hakivat avioeroa yhdessä.

Sami Hyypiä kommentoi avioerohakemusta viime syksynä Instagram-tilillään.

– Tiedoksi teille: olemme yhdessä puolisoni kanssa hakeneet avioeroa. Kaikki ok, elämä jatkuu. Emme aio kommentoida asiaa enempää nyt emmekä tulevaisuudessa, Hyypiä kirjoitti.

Pari aloitti seurustelun vuonna 2002. He pitivät julkisuudessa hyvin matalaa profiilia suhteestaan.

Naimisiin he menivät vuonna 2007. Heillä on kaksi yhteistä lasta, vuonna 2005 ja 2007 syntyneet pojat.

Ex-pariskunnalla on myös tiukka, kesäkuussa 2007 allekirjoitettu avioehto.

Avioehdon mukaan kummallakaan ”ei ole avio-oikeutta toisen nyt omistamaan omaisuuteen, eikä sellaiseen omaisuuteen, minkä toinen meistä avioliiton aikana saa lahjana, perintönä, testamentilla tai millä muullakaan saannolla eikä sen sijaan tulleeseen omaisuuteen”.

Avioehdon tulkinnassa ja avioliiton varallisuussuhteissa noudatetaan Suomen lakia.

Valioliigan suurseurassa Liverpoolissa uransa huippuvuodet pelannut Sami Hyypiä, 48, lopetti pelaajauransa vuonna 2011.

Susanna Hyypiä, 48, omaa sukuaan Rissanen, on tehnyt pitkän uran mallina. Sittemmin hän on tullut tunnetuksi kouluratsastajana. Hän on myös kouluttanut hevosia.