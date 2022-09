Mitä jäi käteen viikonlopusta? Tässä näkemyksiä.

Eurofutistuomiossa käydään läpi viikonlopun kuumimpia tapahtumia. Raadissa ovat tällä kerralla toimittajat Janne Oivio ja Teemu Suvinen.

Janne Oivio

Tähti

Monien derbyjen viikonloppuna suuren sankarin viitan saa AC Milanin Rafael Leao, joka tykitti kaksi maalia Interin verkkoon Derby della Madonninassa. Leaon kausi on alkanut tehokkaasti. 23-vuotias raamikas kärkipelaaja ampui 11 liigamaalia viime kaudella. Nyt näyttää siltä, että se lukema on tällä kertaa kevyttä kauraa.

Puheenaihe

Raha ei tuo välitöntä menestystä. Newcastle törsäsi kesällä hurjasti rahaa, mutta setelit eivät ohittaneet Crystal Palacen veräjänvartijaa Vicente Guaitaa kertaakaan. Avauskierroksen voiton jälkeen on kaatunut vain pikkuseura Tranmere liigacupissa. Eddie Howe tuntenee jo nyt kovia saudipaineita.

Tyyli

Tasaisen varma. Marseille nousi takaisin sarjakakkoseksi Ranskassa viime kaudella ja on taas vihollisensa PSG:n vanavedessä. Neljä liigavoittoa putkeen on vakuuttava suoritus. Usein l’OM on sortunut mokaamaan keskikastin joukkueita vastaan. Nyt tulosta tulee. Ehkä Ranskassa nähdään pitkästä aikaa jännittävä kausi?

Moka

Miksi jalkapallon taloussäännöt ovat edes olemassa? Barcelona on ollut konkurssin partaalla, mutta taloudelliset ”vipuvarret” yllättäen sallivatkin sen tuhlata yli 150 miljoonaa siirtomarkkinoiden loppuvaiheessa. 3–0-voitto Sevillasta ei ollut enää yllätys. Jotkut pelaavat aivan omilla säännöillään.

Leipzig otti rumasti nokkaansa Frankfurtissa.

Yllätys

Saksan rahaseura Rasenballsport Leipzig – joka Red Bullistakin tunnetaan – joutui Frankfurtin kylvettämäksi. 0–4-tappio pudotti syvemmälle keskikastiin. Bayern Münchenin haastajaksi haikaileva seura on aloittanut kauden surkeasti. Valmentaja Domenico Tedescon asema on pian vaakalaudalla.

Teemu Suvinen

Tähti

Manchester Unitedin jättihankinta Antony kipusi heti avaukseen ja kiitti luottamuksesta sijoittamalla pallon jo ensimmäisellä jaksolla takakulmaan. Jopa Cristiano Ronaldo nousi seisaaltaan taputtamaan 95 miljoonaa euroa maksaneen Antonyn suoritukselle.

Puheenaihe

Pelimäärät, taas. Tottenhamin puolustaja Eric Dier kritisoi Valioliigan erikoista, kiihtyvää otteluohjelmaa. Hän ihmetteli, miksi Tottenham aloitti kauden verkkaisella yksi matsi viikkoon -tahdilla, mutta tästä eteenpäin marraskuun MM-kisoihin saakka Tottenham pelaa jatkuvasti myös viikolla. Dierin mukaan asiassa ”ei ole mitään järkeä”.

Robert Lewandowski tykitti taas Barcelonalle maalin.

Tyyli

Erling Haaland valloittaa Valioliigaa vauhdilla ja rikkoo ennätyksiä. Keskiviikkona Manchester City tylytti Nottinghamia 6–0, Haaland teki hattutempun. Lauantaina City jäi lauantaina Aston Villan kanssa tasapeliin, mutta Haaland osui taas. Hän on tehnyt kuudessa ottelussaan Valioliigassa yhteensä kymmenen maalia. Norjalaiskone ei tarvinnut sopeutumisaikaa vaan alkoi loistaa heti alusta alkaen.

Moka

Leicesterin synkkä taaperrus jatkuu, vaikka sunnuntaina näytti hetken jo hyvältä. Kelechi Iheanacho vei Ketut vierasjohtoon jo ensimmäisellä peliminuutilla. Riemua ei riittänyt pitkäksi aikaa, sillä Brighton tylytti sarjajumboa peräti 5–2.

Yllätys

Saksalaisjätti Bayern München jäi lauantaina tasapeliin Union Berliniä vastaan vieraissa. Se oli jo toinen peräkkäinen tasapeli hallitsevalle mestarille, joka on sarjataulukossa kolmantena. Union Berlin on aloittanut sähäkästi: sillä on yhtä paljon (11) pisteitä kuin Bayernilla ja se on taulukossa neljäntenä.