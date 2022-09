Vakio: Alipelattu Wolverhampton nostetaan rohkeasti varmaksi

Tällä viikolla vaihtomerkit kannattaa säästää Championshipin kohteisiin.

1 Aston Villa–Manchester C (2)

Valioliiga: Villa on vaisu. Edeltävää kotiottelua West Hamia vastaan joukkue hallitsi pitkään näennäisesti, mutta tulostaululle kirjattiin tasaisista pelitapahtumista huolimatta 0–1-tappio. Viikolla Arsenalin vieraana nähtiin kenties kauden heikoin esitys, kun Arsenal nappasi täysin ansaitun 2–1-voiton.

City kruisaili viikolla 6–0-kotivoittoon Forestin kustannuksella, eikä jättänyt sarjanousijalle mitään saumaa. City ei myöskään hätkähtänyt edellisellä kierroksella aikaisesta kahden maalin tappioasemasta kotiottelussa Palacea vastaan, vaan nousi kliinisellä esityksellä ansaittuun 4–2-voittoon. Kahdessa viime ottelussa hattutempun iskenyt Erling Haaland saattaa joutua Villan vieraana lepovuoroon, sillä ensi viikolla on edessä Mestarien liigan kauden avaus Sevillan vieraana.

Tasoero on Cityn eduksi kiistaton ja se ansaitsee vieraskentälläkin hieman yli 70 prosentin suosikkiaseman. Cityn kannatus on vakiossa hieman koholla, mutta mikään ei tällä hetkellä viittaa Villan välittömään tasonnostoon ja suursuosikki on syytä pitää pienissä järjestelmissä varmana.

2 Tottenham–Fulham (1)

Valioliiga: Spurs tasasi viikolla pisteet West Hamin vieraana 1–1 ja pistejakoa voi pitää reiluna lopputulemana tasaisina edenneisiin pelitapahtumiin nähden. Edeltävän kierroksen peliesitys oli puolestaan vahva, kun Spurs haki ansaitun 2–0-vierasvoiton Forestista.

Fulham jatkoi vahvoja otteitaan, kun se onnistui kaatamaan kotikentällään Brightonin 2–1. Pistejako olisi kenties voinut kuvata pelitapahtumia kotivoittoa paremmin, mutta vieraiden suosikkiasemaa puoltaneisiin odotuksiin nähden Fulham esiintyi väkevästi. Myös edeltävällä kierroksella Fulham taisteli pitkään Arsenalin vieraana pisteistä, mutta joutui lopulta taipumaan sinällään maalipaikkojen valossakin reiluun 1–2-tappioon.

Spursin kone ei ole vielä toistaiseksi käynyt kaikilla sylintereillä, mutta esitykset ovat olleet ajoittain lupaavia. Selkeä ero perustasossa nostaa isännät noin 69 prosentin suosikeiksi. Vakiossa Spurs on oikein pelattu ja selkeä ennakkosuosikki kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

3 Newcastle U–Crystal P (12)

Valioliiga: Newcastle joutui taipumaan viimeisillä sekunneilla 1–2-tappioon Liverpoolin vieraana, mutta esiintyi selvästi ennakko-odotuksia laadukkaammin. Newcastlen uusin hankinta Alexander Isak esitteli itsensä Valioliigan yleisölle viimeistelemällä hienon maalin Liverpoolin verkkoon. Viimeisimmistä otteluista sivussa olleiden Bruno Guimaresin ja Allan Saint-Maximin pelikunto on edelleen epävarma ja näiden avauskokoonpanon pelaajien osallistumista on syytä pitää silmällä pelivalintaa harkitessa.

Palace menetti hyvin hallussa olleen ottelun ja joutui tyytymään kotiottelussa Brentfordia vastaan 1–1-tasapeliin. Edeltävällä kierroksella Palace pääsi Cityn vieraana jo kahden maalin karkumatkalle, mutta joutui taipumaan kotijoukkueen laadun edessä ansaittuun 2–4-tappioon. Isossa kuvassa Palace on kuitenkin aloittanut kautensa vahvasti ja pelivoima vastaa tällä hetkellä aika tarkasti tasoa, jossa se oli parhaimmillaan viime kaudella.

Newcastle on rankingissa pykälän Palacea edellä ja St. James Parkilla poissaolot huomioiden noin 48 prosentin suosikki. Vakiossa kotijoukkueen kannatus on hieman koholla ja kotivoitto tarvitsee vähintään vaihtomerkin rinnalleen.

4 Wolverhampton–Southampton (1)

Valioliiga: Wolves joutui tyytymään viikkokierroksella maalittomaan tasapeliin Bournemouthin vieraana, vaikka olisi maalipaikkojen valossa ansainnut voiton. Edeltävällä kierroksella rooli oli päinvastainen, kun se tasasi pisteet kotikentällä Newcastlea vastaan 1–1, vaikka oli etenkin ottelun loppuhetkillä hätää kärsimässä.

Southampton nappasi viikolla monien yllätykseksi 2–1-voiton Chelsean kustannuksella ja esiintyi myös pelillisesti paljon ennakoitua laadukkaammin. Myös edeltävällä kierroksella Soton esiintyi kelvollisesti, vaikka joutui taipumaan 0–1-kotitappioon Manchester Unitedia vastaan.

Wolves on hieman Sotonia korkeammin rankattu, mutta suosikkiasema jää kotiedusta huolimatta maltilliseen 40 prosentin tuntumaan. Vakiossa kohteesta ollaan leipomassa täysin tasabookkia, joka jättäisi kotivoiton merkeistä edullisimmaksi. Wolvesin alipelattu voitto varmana on rohkea veto, mutta pienissä järjestelmissä perusteltu.

5 Nottingham–Bournemouth (1)

Valioliiga: Forest kärsi viikolla tylyn 0–6-tappion Manchester Cityn vieraana. Kuuden maalin ero liioittelee nähtyä tasoeroa, mutta ei Forest myöskään pystynyt missään vaiheessa ottelua haastamaan kotijoukkuetta. Edeltävän kierroksen 0–2-kotitappio Tottenhamia vastaan tuli sekin pelitapahtumiin nähden täysin ansaitusti. Forest on satsannut uusiin pelaajiin kovalla kädellä ja pelaa ison riskin peliä panoksenaan joukkueen säilyttäminen Valioliigassa myös ensi kaudella.

Bournemouthin ja päävalmentajana aina viikonlopun 0–9-vierastappioon Liverpoolia vastaan toimineen Scott Parkerin tiet erosivat. Syynä ei tiedotteen mukaan ollut Bournemouthin heikot pelilliset otteet vaan seurajohdon ja valmennustiimin väliset näkemyserot siitä, millaista strategiaa muun muassa pelaajahankintojen suhteen tulisi toteuttaa. Viikolla Bournemouth tasasi väliaikaisvalmennuksen alaisuudessa pisteet 0–0 Wolvesia vastaan, mutta pistejakoa voi pitää vieraiden hallinnassa edenneisiin pelitapahtumiin onnekkaana.

Forestin valmennusryhmä ei ole toistaiseksi saanut muodostettua uusista ja sinällään laadukkaista pelaajahankinnoistaan toimivaa joukkuetta. Laadukkaita vaihtoehtoja alkaa kuitenkin olla runsaasti ja ryhmän potentiaali on kiistaton. Ero perustasossa menee Forestin eduksi ja suosikkiasema kipuaa kotikentällä 50 prosenttiin. Forestin kannatus on vakiossa hieman koholla, mutta kotivoitto säilyy riveissä varmana niukasti ylipelattunakin. Isäntien on yksinkertaisesti voitettava tämä ottelu säilyttääkseen uskottavuutensa.

6 Brentford–Leeds U (1)

Valioliiga: Brentford tasasi viikkokierroksella pisteet Crystal Palacen vieraana 1–1. Ottelussa pitkään alakynnessä ollut Brentford osoitti jälleen sinnikkyytensä nousemalla toisella jaksolla tappioasemasta ansaitusti tasoihin. Edeltävässä kotiottelussa Evertonia vastaan pisteet tasattiin niin ikään 1–1, mutta Brentfordin niukka voittokaan ei olisi ollut vääryys.

Leedsin peliesitys kotiottelussa Evertonia vastaan oli linjassa ennakko-odotusten kanssa. Leeds nousi aikaisesta tappioasemasta tasoihin ja olisi voinut hieman paremmalla onnella jopa voittaa ottelun. Edeltävällä kierroksella se kärsi kauden ensimmäisen tappionsa hävittyään Brightonin vieraana pelitapahtumiin nähden ansaitusti 0–1.

Kumpikin joukkue on aloittanut kautensa kelvollisesti. Bees on perustasoltaan hieman edellä ja kotikentällä noin 46 prosentin suosikki. Vakiossa isäntien kannatus on jäämässä selkeästi todennäköisyysarviota maltillisemmaksi ja alipelattu Bees on kelpo valinta varmaksi asti.

7 Norwich C–Coventry C (X2)

Championship: Norwich nappasi jo neljännen peräkkäisen voiton kaadettuaan viikkokierroksella Birminghamin vieraissa 2–1. Tällä kertaa myös peliesitys oikeutti täyteen pistesaaliiseen. Edeltävällä kierroksella Sunderlandin vieraana Norwich voitti 1–0, mutta peliesitys ei ollut missään nimessä laadukas.

Coventry pääsi viikolla pelaamaan ensimmäistä kertaa kotikentälleen, vain hävitäkseen Prestonille 0–1. Tappio oli myös maalipaikkojen valossa ansaittu. Edeltävät tappiot niin Hullia kuin Millwalliakin vastaan tulivat kuitenkin epäonnisesti.

Norwichin alkukauden otteet ovat jääneet toistaiseksi odotuksista, mutta kotietu ja ero perustasossa nostavat sen Coventrya vastaan noin 54 prosentin suosikiksi. Vakiossa Norwichin kannatus on kivunnut railakkaasti päälle 70 pinnan, joten kotivoiton ohitus on näillä peliprosenteilla ainoa looginen pelivalinta.

8 Swansea–QPR (1)

Championship: Swansea tahkosi jo neljännen peräkkäisen matsin ilman voittoa, kun se tasasi viikolla pisteet Stoken vieraana 1–1. Täysi pistepotti menetettiin vasta lisäajan takaiskumaalin myötä, mutta maalipaikkojen valossa Swansea jäi selkeästi kotijoukkuetta jälkeen. Siirtoikkunassa vahvistunut Swansea etsii vielä parasta pelillistä sapluunaansa.

QPR nappasi toisen peräkkäisen voiton, kun se kaatoi viikolla kotikentällään Hullin 3–0. Voitto oli myös maalipaikkojen valossa ansaittu, vaikka kolmen maalin marginaali liioitteleekin kentällä nähtyä tasoeroa. Ärrien suoritustasossa on nähty runsaasti hajontaa ja se on ollut useissa otteluissa yksilöiden, kuten huikeaa alkukautta pelaavan Ilias Chairin, varassa.

Swansea on pelivoimassa pykälän verran Ärriä edellä ja noin 44 prosentin suosikkiasema perusteltu. Vakion pelikansa on tehnyt joukkueiden viimeaikaisista tuloksista omat päätelmänsä ja merkannut vieraat vastaavaksi suosikiksi. Näin selkeästi alipelattu kotivoitto kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

9 Rotherham–Watford (2)

Championship: Rotherham kärsi viikolla kauden ensimmäisen tappion hävittyään Sunderlandin vieraana sarjanousijoiden välisen kamppailun 0–3. Selkeitä loppulukemia voi pitää tarkkana kuvauksena pelitapahtumista, sillä Sunderland oli pelillisesti useamman askeleen Rotherhamia edellä läpi ottelun.

Watford palasi viikolla voittokantaan kaadettuaan kotona niin ikään kärkijoukkueisiin lukeutuvan Boron 2–1. Voitto ja täysi pistesaalis oli tärkeä, mutta maalipaikkojen valossa pistejako olisi ollut kotivoittoa oikeampi lopputulos. Boroa vastaan avauksessakin nähdyt Joao Pedro ja Ismaila Sarr jäivät kuin jäivätkin Watfordiin ja tulevat olemaan avainasemassa joukkueen tavoitellessa välitöntä nousua takaisin Valioliigaan.

Rotherhamin kelvollisista otteista ei sovi vielä innostua liikaa, kuten peliesitys viikolla Sunderlandin vieraana osoitti. Ero perustasossa nostaa Watfordin vieraissakin kerran kahdesta voittavaksi suosikiksi. Vakiossa sekä vedonlyöntimarkkinoilla Watfordin mahdollisuudet on arvioitu selvästi maltillisemmaksi ja pelit kulkevat viikonloppuna eri muodoissa vieraiden menestyksen kautta.

10 Preston–Birmingham (1X)

Championship: Preston nappasi kauden toisen voittonsa kaadettuaan viikolla Coventryn vieraskentällä 1–0. Prestonin maaliero on seitsemän pelatun kierroksen jälkeen käsittämätön: kaksi tehtyä eikä ainuttakaan päästettyä maalia. Myös peliesitykset ovat olleet kelvollisia, mikä on antanut syyn nostaa North Endin pelivoimaa.

Birminghamin heikot otteet saivat jatkoa, kun se hävisi viikolla kotiottelunsa Norwichia vastaan 1–2. Tappio oli myös maalipaikkojen valossa perusteltu. Vielä heikompi esitys nähtiin Birminghamilta edeltävällä kierroksella, kun se hävisi sarjanousija Rotherhamin vieraana ansaitusti 0–2.

Prestonin palautumisaika jää viikkokierroksen jäljiltä päivää lyhyemmäksi, mutta ero perustasossa on selkeä. Isännät ansaitsevat noin 55 prosentin suosikkiaseman. Preston on kerännyt vakion alustavassa pelijakaumassa jo yli kymmenen prosenttiyksikköä liikaa peliä puoleensa, joten selkeän ennakkosuosikin rinnalle kelpaa 28 prosentin todennäköisyydellä toteutuva tasapeli.

11 Millwall–Cardiff C (X2)

Championship: Millwall kärsi jo kolmannen peräkkäisen tappion, kun viikkokierroksen vierasmatsi Burnleyta vastaan hävittiin 0–2. Myös Millwalliin peliesitys oikeutti selkeään tappioon. Millwallin vahva kotivire päättyi sekin edeltävällä kierroksella, kun joukkue hävisi selkeästä suosikkiasemasta huolimatta Readingille 0–1 ja jäi myös pelillisesti alakynteen.

Cardiffin kelvolliset esitykset eivät tunnu kerryttävän pistetiliä. Viikolla joukkue hävisi kotiottelun Lutonia vastaan tasaisista pelitapahtumista huolimatta 1–2. Myös edellisessä kotiottelussa Cardiff esiintyi vahvasti, mutta joutui tyytymään hallinnasta huolimatta 0–0-tasapeliin Prestonia vastaan.

Joukkueet ovat pelivoimaltaan lähellä toisiaan. Millwallin esitykset viimeisimmissä otteluissa ovat jääneet odotuksista, kun taas Cardiff on esiintynyt toteutuneita tuloksiaan paremmin. Isännät ovat kotiedun turvin marginaalisia 38 prosentin suosikkeja. Kotivoitto on vakiossa selkeästi ylipelattu ja paras etu löytyy Cardiffin venymisestä haastavalla vieraskentällä.

12 Luton–Wigan (1X)

Championship: Luton onnistui hakemaan viikolla täydet pisteet Cardiffin vieraana 2–1-voitollaan, vaikkei esiintynyt merkittävästi kotijoukkuetta etevämmin. Edeltävässä kotiottelussa pisteet tasattiin Sheffieldiä vastaan 1–1 ja pistejako oli tuolloin tarkasti linjassa tasaisina edenneiden pelitapahtumien kanssa.

Wigan piti viikkokierroksella pintansa ja onnistui tasaamaan pisteet kotikentällä WBA:ta vastaan 1–1 selkeästä altavastaaja-asemasta huolimatta. Niukasti laadukkaita maalipaikkoja sisältänyt ottelu eteni selvästi odotettua tasaväkisemmissä merkeissä, ja Wiganin tienaamaa pistettä voi pitää pelillisesti ansaittuna. Edeltävällä kierroksella Wigan romahti kotikentällä 1–5-tappioon Burnleyä vastaan, vaikka ottelu olikin maalipaikkojen valossa selvästi loppulukemia tasaväkisempi.

Lutonin kausi on startannut tuloksellisesti vaisusti, mutta pelivoimansa puolesta se kuuluu kirkkaasti kymmenen parhaan joukkoon. Wiganin otteissa on toistaiseksi nähty niin runsasta hajontaa, että sen todellista pelivoimaa voi vain arvailla. Alkukauden kelpo-otteet ovat nostaneet sen toistaiseksi heikoimmiksi valahtaneiden joukkueiden edelle. Kotietu ja ero perustasossa nostavat Lutonin 53 prosentin suosikiksi. Vakiossa Luton on keräämässä hieman liikaa kannatusta, joten kotivoitto tarvitsee vähintään vaihtomerkin rinnalleen.

13 Blackburn–Bristol C (X2)

Championship: Blackburn palasi viikolla voittokantaan voitettuaan vierasottelun Blackpoolia vastaan 1–0. Myös peliesitys oli kelvollinen ja niukka voitto ansaittu. Edellisessä kotiottelussa Blackburn kärsi 0–1-tappion Stokea vastaan, mutta olisi ansainnut tuolloinkin pelitapahtumien valossa pisteille.

Bristol on pelannut kahdella ensimmäisellä kierroksella kärsittyjen tappioiden jälkeen viisi matsia tappioitta. Viikolla kotiottelu Huddersfieldiä vastaan hoitui 2–0, mutta maalipaikat jakautuivat joukkueiden välille tasaisesti, eikä Bristolin peliesitys yltänyt selkeää suosikkiasemaa puoltaneiden odotusten tasolle.

Blackburnin alkukauden otteet ovat jääneet Bristolin vastaavia heikommiksi, mutta pelivoimassa vieraat eivät toistaiseksi ole kuin marginaalisesti edellä. Kotietu pitää kotijoukkueen niukkana 41 prosentin suosikkina. Vakiossa kotivoiton kannatus on menossa kymmenisen pinnaa yli todennäköisyysarvion, joten vieraiden menestykseen nojaava pelivalinta tarjoaa etua.