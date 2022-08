Manchester United taas ostoksilla! Pulitti brassitähdestä poskettoman läjän rahaa

ManU hankki pelaajan jättisummalla.

Jalkapallon Englannin Valioliigassa pelaava Manchester United on päässyt sopimukseen hollantilaisseura Ajaxin kanssa brasilialaisen Antonyn siirrosta.

Ajaxin mukaan laitapelaaja Antony, 22, siirtyy Unitediin peräti 95 miljoonalla eurolla, ja summa saattaa nousta erilaisten lisien jälkeen 100 miljoonaan euroon.

Antonyn on vielä läpäistävä lääkärintarkistus ja sovittava henkilökohtaisista ehdoista ennen kuin siirto on varma.

Uutistoimisto ANP:n mukaan kyseessä on Hollannin liigan siirtoennätys. Antony on tehnyt 31 maalia 134 ottelussaan Ajaxille ja Sao Paulolle. Yhdeksässä miesten maaottelussa hän on viimeistellyt kaksi maalia.

Manchester United on maksanut Antonya enemmän vain Paul Pogbasta, joka pelaa nykyään Juventuksessa. United on hankkinut tänä kesänä jo Lisandro Martinezin, Tyrell Malacian, Christian Eriksenin ja Casemiron.

Manchesteriläisjätti on aloittanut kautensa kahdella tappiolla ja kahdella voitolla.