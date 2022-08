Lukas Hradeckylle pitkä jatkosopimus

Lukas Hradecky solmi jatkosopimuksen.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen tähtipelaajiin kuuluva Lukas Hradecky, 32, on allekirjoittanut jatkosopimuksen seurajoukkueensa Bayer Leverkusenin kanssa, kertoo seura Twitter-tilillään.

Maajoukkueen maalivahdin tuore seurajoukkuesopimus kestää vuoteen 2026 asti.

Hradecky on pelannut viime kaudella Saksan Bundesliigan kolmanneksi yltäneessä Leverkusenissa kaudesta 2018–2019 lähtien. Luottomaalivahdille on kertynyt 172 ottelua, ja niissä hän on pitänyt maalin puhtaana 48 kertaa.

Leverkusenin alkukausi Saksan kentillä on ollut tahmea, sillä joukkue on voittanut neljästä ensimmäisestä ottelustaan vain yhden. Edelliskauden kolmossijan myötä Hradecky pääsee toista kertaa urallaan pelaamaan Mestarien liigan lohkovaiheessa, jossa suomalainen torjuu palloja Atletico Madridia, Portoa ja Club Bruggea vastaan.