Vakio: Norwichin alkukauden otteet Championshipissä eivät vakuuta

Manchester City ja konettaan käynnistelevä Tottenham ovat viikon vakiokierroksen ylivoimaisimmat suosikit.

1 Aston Villa–Manchester C (2)

Valioliiga: Villa on vaisu. Viimeksi joukkue hallitsi kotiottelua West Hamia vastaan pitkään näennäisesti, mutta tulostaululle kirjattiin tasaisista pelitapahtumista huolimatta 0–1-tappio. City ei hätkähtänyt aikaisesta kahden maalin tappioasemasta kotiottelussa Palacea vastaan, vaan nousi kliinisellä esityksellä ansaittuun 4–2-voittoon. Tasoero on Cityn eduksi kiistaton ja se on vieraskentälläkin hieman yli 70 prosentin suosikki.

2 Tottenham–Fulham (1)

Valioliiga: Spurs haki viimeksi maalipaikkojen valossa ansaitun 2–0-vierasvoiton Nottingham Forestista. Fulham taisteli pitkään Arsenalin vieraana pisteistä, mutta joutui lopulta taipumaan sinällään maalipaikkojen valossakin reiluun 1–2-tappioon. Spursin kone ei ole vielä toistaiseksi käynyt kaikilla sylintereillä, mutta esitykset ovat olleet ajoittain lupaavia. Selkeä ero perustasossa nostaa kotijoukkueen 70 prosentin suosikiksi.

3 Newcastle U–Crystal P (1)

Valioliiga: Newcastle oli lähellä nousta maalin tappioasemasta aina voittoon asti, mutta lopulta pisteet tasattiin Wolvesin vieraana 1–1. Palace pääsi Cityn vieraana jo kahden maalin karkumatkalle, mutta joutui lopulta taipumaan kotijoukkueen edessä ansaittuun 2–4-tappioon. Newcastle on rankingissa pykälän Palacea edellä ja St. James Parkilla noin 50 prosentin suosikki.

4 Wolverhampton–Southampton (X2)

Valioliiga: Wolves tasasi pisteet kotikentällä Newcastlea vastaan 1–1, mutta oli etenkin ottelun loppuhetkillä hätää kärsimässä. Southampton esiintyi odotuksiin nähden kelvollisesti, vaikka joutui taipumaan 0–1-kotitappioon Manchester Unitedia vastaan. Wolves on hieman Sotonia korkeammin rankattu, mutta suosikkiasema jää kotiedusta huolimatta maltilliseen 45 prosentin tuntumaan.

5 Nottingham–Bournemouth (12)

Valioliiga: Forest kärsi kotikentällä 0–2-tappion Tottenhamia vastaan ja jäi myös maalipaikkojen valossa loppulukemia vastaavalla tavalla alakynteen. Bournemouth romahti Liverpoolin vieraana 0–9-tappioon, eivätkä murskalukemat jätä selittelyille sijaa. Forestin pelaajamateriaali on kiistatta laadukkaampi, mutta sarjanousijoiden alkukauden otteissa ei ole lopulta ollut merkittävää eroa. Forest ansaitsee kotikentällään noin 45 prosentin suosikkiaseman.

6 Brentford–Leeds U (1)

Valioliiga: Brentford tasasi pisteet kotikentällä Evertonia vastaan 1–1, mutta niukka voittokaan ei olisi ollut maalipaikkoihin nähden vääryys. Leeds kärsi kauden ensimmäisen tappionsa hävittyään Brightonin vieraana pelitapahtumiin nähden reilusti 0–1. Kumpikin on aloittanut kautensa kelvollisesti. Bees on perustasoltaan hieman edellä ja kotikentällä noin 46 prosentin suosikki.

7 Norwich C–Coventry C (12)

Championship: Norwich jatkoi voittojen tiellä kolmannessa peräkkäisessä ottelussaan kaadettuaan Sunderlandin vieraissa 1–0. Pistejako olisi kuitenkin ollut pelitapahtumiin nähden perustellumpi lopputulos. Coventry joutui taipumaan Hullin vieraana tasaisesti jakautuneista maalipaikoista huolimatta 2–3-tappioon. Norwichin alkukauden otteet ovat jääneet toistaiseksi odotuksista, mutta kotietu ja ero perustasossa nostavat sen edelleen noin 52 prosentin suosikiksi.

8 Swansea–QPR (1X)

Championship: Swansea kärsi toisen peräkkäisen tappion Boron vieraana 1–2, vaikka olisi ansainnut maalipaikkojen valossa pisteen. QPR onnistui yllättämään Watfordin 3–2-voittoon päättyneessä vierasottelussa, mutta tuossakin ottelussa pistejako olisi kuvannut pelitapahtumia tarkemmin. Swansea on pelivoimassa pykälän verran Ärriä edellä ja noin 44 prosentin todennäköisyydellä voittava suosikki.

9 Rotherham–Watford (2)

Championship: Sarjanousija Rotherham jatkaa edelleen tappioitta. Viimeksi kaatui kotikentällä Birmingham 2–0 ja Rotherham olisi voinut iskeä taululle rumemmatkin lukemat. Watford joutui taipumaan kotona 2–3-tappioon QPR:aa vastaan, vaikkei esiintynyt vierasjoukkuetta heikommin. Rotherhamin otteista ei sovi vielä innostua liikaa, sillä ero perustasossa nostaa Watfordin vieraissakin kerran kahdesta voittavaksi suosikiksi.

10 Preston–Birmingham (1)

Championship: Prestonin peliesitys jäi selvästi odotuksista, kun se tasasi pisteet Cardiffin vieraana 0–0. Birminghamin heikot otteet saivat jatkoa, kun joukkue hävisi Rotherhamin vieraana ansaitusti 0–2. Prestonin palautumisaika jää viikkokierroksen jäljiltä päivää lyhyemmäksi, mutta hieman yli 50 prosentin suosikkiasema on silti kotikentällä perusteltu.

11 Millwall–Cardiff C (12)

Championship: Millwall kärsi pitkästä aikaa tappion kotikentällä hävittyään Readingiä vastaan 0–1. Myös peliesitys oli selvästi odotettua vaisumpi. Cardiff esiintyi jälleen vahvasti kotikentällä, mutta joutui tyytymään pelitapahtumien hallinnasta huolimatta 0–0-tasapeliin Prestonia vastaan. Joukkueet ovat pelivoimaltaan lähellä toisiaan, eikä Millwallin suosikkiasema ole kotiedusta huolimatta kuin maltillinen 40 prosenttia.

12 Luton–Wigan (1)

Championship: Luton tasasi pisteet kotikentällä Sheffieldiä vastaan 1–1. Pistejako oli linjassa tasaisina edenneiden pelitapahtumien kanssa. Wigan romahti kotona 1–5-tappioon Burnleyä vastaan, vaikka ottelu oli maalipaikkojen valossa selvästi loppulukemia tasaväkisempi. Lutonin kausi on startannut tuloksellisesti vaisusti, mutta tasoero sarjanousija Wiganiin on selkeä. Kotivoitto toteutuu noin 52 prosentin todennäköisyydellä.

13 Blackburn–Bristol C (12)

Championship: Blackburn kärsi kotikentällä 0–1-tappion Stokelle, mutta olisi ansainnut maalipaikkojen valossa pisteille. Bristolin vierasottelu Blackpoolia vastaan päättyi vaiheikkaiden tapahtumien jälkeen 3–3 ja tasapeliä voi pitää myös pelitapahtumiin nähden perusteltuna. Bristolin alkukauden otteet ovat olleet isäntien vastaavia laadukkaampia, mutta kotietu pitää Blackburnin niukkana 40 prosentin suosikkina.