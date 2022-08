Eurofutistuomio: Minne katosi Liverpoolin Mo Salah? Erling Haalandilla on edessä miljoonaneuvottelut yllättävän tahon kanssa

Ilta-Sanomien Eurofutistuomiossa ruoditaan Euroopan kenttien kuumimpia puheenaiheita.

Eurofutistuomiossa perataan viikonlopun jalkapallotapahtumat. Raadissa näkemyksiään esittävät toimittajat Jaakko Tiira ja Antti Salmensaari.

Jaakko Tiira

Tähti

Juuri Crystal Palace -pelin kaltaisiin tilanteisiin Manchester City on huippumaalintekijää kaivannut. City oli puoliajalla 0–2-tappiolla, mutta Erling Haalandin 19 minuuttiin takoma hattutemppu käänsi ottelun 4–2-voitoksi. Norjalaistähden pelaaminen on ajoittain vielä hakemista, mutta maaliverkko on silti heilunut kuusi kertaa neljään peliin. Huh!

Onko tässä maailman paras hyökkääjä? Ainakin Erling Haaland itse ajattelee niin.

Puheenaihe

Kriisit peruttu. Liverpool sai Valioliigan kriisiseuran soihdun hävittyään maanantaina Manchester Unitedille. ”Pool” korjasi kurssiaan lauantaina murjomalla Bournemouthia Anfieldilla tylyin 9–0-lukemin. Myös United voitti lauantaina, kun Southampton kaatui vieraskentällä.

Tyyli

Arsenal nappasi kuin nappasikin kauden neljännen voittonsa yhtä monesta pelistä. Vierasjoukkue Fulham pääsi varkain johtoon Tykkimiesten rumputulen keskellä, kun Gabriel nukahti ja menetti alimmaisena pallon Aleksandar Mitrovicille, joka viimeisteli. Brassitoppari korjasi erheensä ottelun lopussa ja runnoi 2–1-voittomaalin kulmapotkusta 85. minuutilla.

Gabriel Magalhaes piti Arsenalin voittoputken elossa.

Moka

Bundesliigassa pelattiin lauantaina kummallinen ottelu, kun Union Berlin haki tylyn 6–1-vierasvoiton nousijajoukkue Schalken vieraana. Erikoisen rumista lukemista tekee se, että Schalke vei maaliodottamat 2,17–1,05. Kuuden maalin päästäminen reilun yhden xG:llä on jo melkoinen saavutus.

Yllätys

Norwichin piti olla Teemu Pukin maalien varassa. Kotkalaisen parannellessa koipeaan taustalta on noussut uusi ratkaisuja. Josh Sargent, 22, upotti lauantaina ottelun ainokaisen Sunderlandin verkkoon. Maali oli viime kaudella kahdesti maalanneelle jenkkihyökkääjälle jo kauden neljäs. Kenties Sargentin vire avaa Pukille siirron takaisin Valioliigaan?

Antti Salmensaari

Tähti

Bayern Münchenin supertähdet hakkasivat päätään 82 minuutin ajan seinään nimeltä Yann Sommer. Sveitsiläisveskari torjui Allianz Arenan myllytyksessä 19 kertaa ja pelasti yksin 1–1-vierastasapelin Borussia Mönchengladbachille. 19 torjuntaa on Bundesliigan ennätys. Sori Huuhkaja-fanit, mutta Lukas Hradecky ei ole sarjan paras veskari.

Puheenaihe

Manchester City maksaa Erling Haalandille tähtitieteellistä liksaa, ja norjalaistähti on vastannut maaleillaan odotuksiin. Haalandin tili lihoo vielä entisestään, kunhan futismaailman puhutuin hyökkääjätähti päättää, millaisilla nappulakengillä haluaa maaleja potkia. Tällä kaudella jalassa on nähty jo Niken ja Adidaksen popot. Uusi kenkädiili on miljoonien arvoinen.

Tyyli

Muistatko vielä Pedron? Espanjan takavuosien EM- ja MM-sankari on Chelseasta lähtönsä jälkeen palloillut tutkan alla Italian Serie A:ssa. Perjantaina 35-vuotias konkarilaituri tuli vaihdosta kentälle Interiä vastaan, syötti voittomaalin ja viimeisteli itse 3–1-osuman. Pelin jälkeen käsivarrelle laskeutui Lazion maskottikotka Olimpia.

Moka

Viikonlopun ainoaa 9–0-ryöpytystä ei nähty Anfieldillä. Suomalaisveskari Carljohan Erikssonilla oli epäkiitollinen tehtävä olla Dundee Unitedin maalilla, kun Skotlannin liigan jumbo hävisi kotonaan sarjakärki Celticille 0–9. Erikssonille kirjattiin pelissä neljä torjuntaa. Dundee United ei ole voittanut vielä peliäkään ja vaeltaa synkässä neljän pelin tappioputkessa.

Yllätys

Liverpool murjoi Bournemouthia peräti 9–0, mutta joukkueen kirkkain tähti Mohamed Salah onnistui ihmeellisellä tavalla välttelemään täydet 90 minuuttia maalitilanteita. Kolminkertainen Valioliigan maalikuningas jäi ottelussa maalitta ja syötöttä. Näissä murskajaisissa pitäisi osallistua talkoisiin, jos meinaa pärjätä maalipörssin voittokamppailussa huippuvireistä Haalandia vastaan.