Eurokenttien kummajainen häädettiin kotistadioniltaan – tilanne oli sietämätön

FC Sheriff pelaa muun muassa Manchester Unitedia vastaan.

Jalkapallon eurokenttien kummajainen, Transnistrian ylpeys Sheriff Tiraspol pelaa Eurooppa-liigan E-lohkossa Manchester Unitedin, Omonian ja Real Sociedadin kanssa.

Se ei kuitenkaan saa Uefan päätöksen nojalla pelata kotiotteluitaan kotikaupungissaan. Syynä on Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa sekä Transnistrian alueen venäjämielisyys. Lisäksi Transistriassa on Daily Mailin mukaan noin 1500 venäläistä sotilasta.

Sheriff Tiraspol on todellinen erikoisuus Euroopan jalkapallokartalla. Moldovaan kuuluva Transnistria julistautui itsenäiseksi jo vuonna 1991, mutta mikään valtio ei ole tunnustanut Moldovan ja Ukrainan rajalla sijaitsevan alueen itsenäisyyttä.

Transnistrian pääkaupungin Tiraspolin joukkue pelaa kuitenkin Moldovan liigassa ja on 25 toimintavuotensa aikana voittanut maan mestaruuden 20 kertaa, vaikka Transnistria on halunnut iratutua Moldovasta jo yli 30 vuoden ajan. FC Sheriffin 29 pelaajan ringissä on vain kolme moldovalaispelaajaa.

Joukkuetta rahoittaa monialayhtiö Sheriff, joka omistaa muun muassa huoltoasema- ja supermarketketjut, tv-kanavan, tislaamon, hotelleja ja paikallisen matkapuhelinverkon. Se työllistää yli 13 000 henkilöä ja muodostaa Radio Free Europen mukaan 60 prosenttia koko Transnistrian taloudesta.

Viime kaudella mestareiden liigan alkulohkovaiheessa turnauksen voittoon edenneen Real Madridin voittanut FC Sheriff pelaa Eurooppa-liigan ottelunsa toistaiseksi Zimbru-stadionilla Moldovan pääkaupungissa Chisinaussa.