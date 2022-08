Syyskuussa edessä on kotiottelu Real Betisiä vastaan ja vierasottelu Roomassa.

Helsingin Jalkapalloklubi aloittaa Eurooppa-liigan lohkovaiheen vajaan kahden viikon päästä 8. syyskuuta kotiottelulla Real Betisiä vastaan. Euroopan jalkapalloliitto Uefa vahvisti lohkovaiheen otteluohjelman lauantaina.

HJK on lohkovaiheen alussa kovan haasteen edessä, sillä toiseen otteluunsa se matkustaa Italiaan AS Roman vieraaksi 15. syyskuuta. Helsinkiläisten toinen kotiottelu on ohjelmassa 6. lokakuuta Ludogoretsia vastaan, ja joukkueet kohtaavat toistamiseen viikkoa myöhemmin Bulgariassa.

Valmentajasuuruus Jose Mourinhon luotsaama Roma saapuu Töölöön 27. lokakuuta. HJK:n lohkovaihe päättyy 3. marraskuuta Sevillassa Betisin vieraana.

HJK eteni seurahistoriassaan toista kertaa Eurooppa-liigan lohkovaiheeseen, kun joukkue kaatoi karsinnan päätöskierroksilla slovenialaisen Mariborin ja tanskalaisen Silkeborgin.