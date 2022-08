Cristiano Ronaldolle rakennetaan uskomatonta luksustaloa – lähde: ankea näkymä pilaa unelman

Cristiano Ronaldo on teettämässä uutta kotia Portugaliin.

Jalkapalloilija Cristiano Ronaldo on rakennuttamassa uutta luksustaloa Portugaliin Lissabonin liepeille.

Taloprojektin hinnaksi on arvioitu 21 miljoonaa euroa. Meren äärelle Cascaisin laatualueelle nouseva pytinki on 3 000 neliömetrin kokoinen ja viimeisen päälle varusteltu. Kartanoon on suunnitteilla ainakin pieni elokuvateatteri, kylpyläosasto, pelihuone sekä autotalli, johon mahtuu peräti 30 menopeliä.

Arkkitehtinä häärii Vitor Vitorno.

Brittitabloidi Sunin mukaan Ronaldon taloprojektissa on yksi iso mutta. 12 000-neliöisen tontin vieressä on golfklubi parkkipaikkoineen päivineen. Näkymä ei ole lehden lähteiden mukaan Ronaldon mieleen, ja tähtihyökkääjällä onkin suunnitelma tilanteen korjaamiseksi.

Sunin mukaan Ronaldo haluaa ostaa ja hävittää Oitavos -nimisen golfklubin. Hänen edustajansa neuvotteli klubin omistajan Miguel Champalimaudin kanssa tällä viikolla.

– Hinta ei ole ongelma. Ronaldo on perfektionisti, ja hänellä sattuu olemaan varaa täydellisyyden saavuttamiseen, lähde totesi Sunille.

Cascaisissa on komeat näkymät.

Lissabonin keskustaan on Cascaisista vain 20 kilometriä.

Ronaldon palkka Manchester Unitedissa on runsaat 31 miljoonaa euroa vuodessa. Portugalilaisesta tuli vuonna 2020 kautta aikain ensimmäinen miljardin dollarin tienestit urallaan rikkonut joukkueurheilija.

Ronaldo on ajautunut sivuraiteille ManUssa. Hän pelasi vain viisi minuuttia, kun United voitti maanantaina Liverpoolin 2–1.

Ronaldo, 37, on yhdistetty elokuun mittaan useaan joukkueeseen, viimeisimpänä hänen kasvattajaseuraansa Sporting Lissaboniin.

Ronaldolla on viisi lasta, joista kaksi on yhteisiä hänen nykyisen puolisonsa Georgina Rodriguezin kanssa.