Vakio: Liverpool nousee vihdoin suosta – kotijoukkueet vahvoilla Valioliigassa

Vaihtomerkit kannattaa säästää Championshipin kohteisiin, joissa löytyy mahdollisuuksia myös rivin arvoa nostaviin ohipeleihin.

1 Manchester C–Crystal P (1)

Valioliiga: City joutui yllättäen tyytymään Newcastlen vieraana 3–3-tasapeliin, vaikka olisi toki ansainnut maalipaikkojen valossa voiton. Kenttätasapaino horjui ajoittain Newcastlea vastaan pahasti, mutta toisaalta se pystyi myös itse luomaan voittoon oikeuttavan määrän laadukkaita maalipaikkoja.

Palace esiintyi selvästi odotettua laadukkaammin, kun se kaatoi kotikentällään Aston Villan ansaitusti 3–1. Palace tuntuu jatkavan siitä mihin viime kaudella jäi ja ensimmäisillä kierroksilla etenkin kaksikko Wilfried Zahan ja Eberechi Ezen yhteispeli on nostanut joukkueen hyökkäyksen uudelle tasolle.

Ero perustasossa puhuu Cityn puolesta omaa kieltään, vaikka vieraiden startti kauteen on sekin ollut vahva. City tiedostaa varmasti Palacen vastahyökkäys uhkan, sillä edelliskaudella vastaava ottelu päättyi Palacen 2–0-voittoon! Tasoero on kuitenkin selkeä ja isäntien hieman yli 80 prosentin suosikkiasema kotikentällä perusteltu. Vakiossa oikein pelattu kotivoitto merkitään varmaksi.

2 Liverpool–Bournemouth (1)

Valioliiga: Liverpoolin kausi ei ole alkanut missään nimessä odotetusti, kun se on kolmen kierroksen jälkeen edelleen ilman voittoa. Maanantai-iltana kärsitty 1–2-tappio Manchester Unitedin vieraana oli pelitapahtumiin nähden ansaittu, eikä peliesitykset tasapeleihin päättyneissä otteluissa Palacea ja Fulhamia vastaan nekään yltäneet odotusten mukaiselle tasolle. Liverpool kärsii jonkin verran loukkaantumisista, mutta myös viime hetken vahvistuksia etsitään etenkin keskikentän rooleihin.

Bournemouth hävisi kotona Arsenalia vastaan ansaitusti 0–3. Mopolla moottoritielle -tyyppisesti Valioliigaan lähteneen Bournemouthin otteluohjelma on ollut todella vaativa ja sen täytyy olla tyytyväinen onnekkaasta avauskierroksen voitosta Aston Villaa vastaan. Aikaa vahvistuksien hankkimiseen on edelleen, mutta liikenne siirtomarkkinoilla on toistaiseksi hiljaista. Ykköskärki Dominic Solanken pelikunto on vielä ottelun alla kysymysmerkki.

Tasoero on Liverpoolin eduksi valtava ja kotijoukkue on kotikentällä lähes 90 prosentin suursuosikki. Liverpoolin vaisut esitykset ovat säikäyttäneet vakion pelaajat ja kotivoitto on jäämässä selkeästi alipelatuksi.

3 Chelsea–Leicester (1)

Valioliiga: Chelsean peliesitys jäi rajusti odotuksista, kun se hävisi Leedsin vieraana 0–3. Heikko esitys selittynee osin keskikentän poissaoloilla, kun Chelsea joutui tulemaan toimeen ilman N’Golo Kanten sekä Mateo Kovacicin juoksuvoimaa. Kaksikko jatkaa edelleen sivussa ja estyneenä on myös Leedsiä vastaan ulosajettu Kalidou Koulibaly.

Leicesterin vaisut otteet saivat jatkoa, kun se hävisi kotikentällään Southamptonille 1–2. Tappio oli myös pelitapahtumien valossa ansaittu. Leicesterin tilannetta vaikeuttaa puolustaja Wesley Fofanan edelleen kesken oleva siirto juuri tulevan vastustajan Chelsean riveihin. Fofanan lisäksi avainpelaajiin lukeutuva James Maddison on pienen vamman takia epävarma osallistuja lauantain vierasotteluun.

Chelsea on edellisestä tappiostaan ärsytetty ja vaatimattomasti kauden aloittanut Leicester on selvästi isäntiä heikompi joukkue. Chelsea on kotikentällä selkeä 74 prosentin suosikki. Chelsea on jäämässä vakiossa vaille riittävää kannatusta ja alipelattu suursuosikki kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

4 Brighton–Leeds U (1)

Valioliiga: Brighton esiintyi jälleen odotettua laadukkaammin, kun se haki maalipaikkojenkin valossa ansaitun 2–0-vierasvoiton West Hamista. Graham Potter tiimeineen ei saa riittävästi krediittiä työstään. Useita avainpelaajiaan menettänyt joukkue on löytänyt heti ensimmäisillä kierroksilla tasapainon, jolla peliesitykset ovat olleet jopa hieman viime kauden tasoa laadukkaampia.

Leeds vastasi yhdestä viime kierroksen suurimmista yllätyksistä, kun se kaatoi kotikentällä vakuuttavan peliesityksen päätteeksi Chelsean 3–0. Jesse March on saanut haalittua itselleen ennestään tuttuja pelaajia kriittisille pelipaikoille ja useat uudet hankinnat ovat lunastaneet odotuksia ensimmäisten kierrosten aikana.

Brighton on pelivoimaltaan selvästi Leedsiä edellä, vaikka vieraiden otteet ovat olleet nousujohteisia. Brighton on kotikentällään hieman yli 50 prosentin suosikki. Vakiossa isäntien kannatus on jäänyt vain 40 pinnaan. Kymmenisen pinnaa alipelattu kotivoitto kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

5 Brentford–Everton (1X)

Valioliiga: Brentford joutui taipumaan ansaittuun 2–3-tappioon paikallisvastustaja Fulhamin vieraana, vaikka onnistui nousemaan kahden maalin tappioasemasta hetkellisesti tasoihin. Brentfordin otteet ovat olleet ensimmäisillä kierroksilla kelvollisia ja se hätyyttelee rankingissa pian top-10 -sijoituksia.

Evertonin peliesitys jäi hieman jälkeen ennakko-odotuksista sen tasattua kotikentällään pisteet Forestia vastaan 1–1. Everton oli ottelussa hallitsevampi osapuoli, mutta ei tasapeliä voi pitää suurena vääryytenä maalipaikkoihin nähden. Evertonin hyökkäys kaipaa edelleen kipeästi vahvistuksia.

Brentford on tällä hetkellä pelivoimaltaan Evertonia edellä ja isännät ansaitsevat kotikentällään noin 47 prosentin suosikkiaseman. Kotivoitto on vakiossa niukasti ylipelattu, mutta ei riittävästi, että laadukkaampi Brentford tulisi jättää kokonaan ulos riveistä.

6 Arsenal–Fulham (1X)

Valioliiga: Arsenal jatkoi vakuuttavia otteitaan voitettuaan Bournemouthin vieraissa 3–0. Myös ottelussa nähty tasoero vastasi tarkasti loppulukemia, eikä Arsenal antanut kotijoukkueelle selkeässä johtoasemassakaan mahdollisuutta päästä mukaan peliin.

Fulham esiintyi sekin vahvasti, kun kotiottelu Brentfordia vastaan hoitui maalipaikkoihin nähden ansaitusti 3–2. Fulham on osoittanut olevansa valmis Valioliigan vaatimustasoon, vaikka se ei ole siirtoikkunassa hankkinut riveihinsä merkittävästi vahvistuksia. Hyvät peliesitykset ovat nostaneet Fulhamin pelivoimaa merkittävästi kahta muuta nousijajoukkuetta korkeammalle.

Kumpikin joukkue on aloittanut kautensa odotettua vahvemmin. Arsenal on luonnollisesti paikallisvastustajaansa laadukkaampi ja kotikentällä noin 71 prosentin suosikki. Arsenal on keräämässä vakiossa hieman todennäköisyysarviota runsaampaa kannatusta ja 19 prosentin todennäköisyydellä toteutuvaa tasapeliäkin voi harkita mukaan riveihin.

7 Middlesbrough–Swansea (1)

Championship: Boron alkukausi toistaa edelliskaudelta tuttua kaavaa. Hyvät peliesitykset eivät tuota pisteitä. Viimeksi Readingin vieraana hävittiin 0–1, vaikka maalipaikat menivät Boron eduksi voittoon oikeuttavalla tavalla. Marcus Forss on saanut toistaiseksi hyvin vastuuta avauskokoonpanossa, mutta tehoja kaivataan mielellään jo tulevalla kierroksella Swanseaa vastaan.

Swansea kärsi kotikentällään 0–2-tappion Lutonia vastaan, vaikkei esiintynyt maalipaikkojen valossa merkittävästi kotijoukkuetta heikommin. Siirtoikkunassa vahvistuneen Swansean on syytä odottaa parantavan varsin keskinkertaisen viime kauden jälkeen. Ensimmäisen viiden kierroksen peliesitykset ovatkin olleet positiivisia.

Ero perustasossa menee selkeästi Boron eduksi, vaikka Swansea on osoittanut olevansa viime kautta vahvempi. Ero perustasossa ja kotietu nostavat isännät noin 57 prosentin suosikeiksi. Boron kannatus on jäämässä vakiossa todennäköisyysarviota maltillisemmaksi, joten kotivoitto kelpuutetaan kohteessa varmaksi asti.

8 Millwall–Reading FC (1)

Championship: Millwall joutui taipumaan Norwichin vieraana pelitapahtumiin nähden loogiseen 0–2-tappioon. Kokonaisuutena Millwallin kausi on alkanut odotetusti ja sijoitus yhdeksäntenä peilaa tarkasti yhtenä sarjan tasaisimmista suorittajista kunnostautuneen joukkueen pelivoimaa.

Reading onnistui viime kierroksella voittamaan kotikentällä Boron 1–0, vaikka maalipaikkojen valossa vastaava tappio olisi ollut perustellumpi loputulos. Viime kaudella pahojen puolustusongelmien kanssa tuskaillut Reading on saanut tilkittyä alakertaansa toistaiseksi paremmin ja alkukausi näyttää edellistä lupaavammalta, vaikka joukkue kärsii sille rikkomuksista tuomituista siirtorajoituksista.

Millwall on perustasoltaan selkeästi Readingia edellä ja kotikentällä noin kerran kahdesta voittava suosikki. Vakiossa viitisen pinnaa alipelatuksi jäänyttä Millwallia voi pienissä järjestelmissä harkita jopa varmaksi asti.

9 Cardiff C–Preston (X2)

Championship: Cardiff kärsi Bristolin vieraana maalipaikkoihin nähden ansaitun 0–2-tappion. Cardiffin pelivoiman trendi on laskusuunnassa. Vaikka kaksi pelattua kotiottelua ovat tuoneet täyden pistesaaliin, ainoastaan 1–0-voitto Birminghamista oli maalipaikkojen valossa ansaittu.

Preston tasasi pisteet kotikentällä Watfordia vastaan 0–0, mutta esiintyi selvästi ennakko-odotuksia vaatimattomammin. Ottelu oli Prestonille jo neljäs maalittomiin lukemiin päättynyt ottelu ja joukkueen puolustuspelistä kertovat tunnusluvut ovat olleet odotettua laadukkaampia.

Joukkueet ovat pelivoimaltaan lähellä toisiaan, mutta alkukauden otteet ovat nostaneet Prestonin hieman isäntien edelle. Kotietu pitää Cardiffin marginaalisena 38 prosentin suosikkina. Kummankin joukkueen tuskaillessa laadukkaiden maalipaikkojen luomisen kanssa kipuaa tasapelin todennäköisyys 32 pinnaan. Kohde on Vakiossa tarkasti oikein pelattu ja runsas rastitus enemmän kuin paikallaan.

10 Blackburn–Stoke (X2)

Championship: Blackburn kärsi toisen peräkkäisen tappion hävittyään Sheffieldin vieraana pelitapahtumiin nähden reilusti 0–3. Myös Blackburnin pelivoima on laskenut ensimmäisen viiden kierroksen aikana pykälällä ja se kuuluu tällä hetkellä tasaisen harmaaseen keskikastiin.

Stoken alkukauden otteissa on riittänyt hajontaa. Viime kierroksella se joutui taipumaan kotikentällä 0–1-tappioon Sunderlandia vastaan, vaikka pistejako olisi kuvannut tasaisia pelitapahtumia vierasvoittoa tarkemmin. Stoke tiedotti viikolla kenties koko sen nykyisen Championship stintin parhaasta hankinnasta, kun Burnleyn peräsimessä hyvää työtä tehnyt Sean Dyche ottaa joukkueen vetovastuun.

Ero perustasossa puhuu Stoken puolesta, mutta kotietu pitää isännät niukkana 39 prosentin suosikkina. Vakiossa Blackburn on keräämässä hämmentävän suurta kannatusta, kun alustavassa pelijakaumassa isännät on merkitty reilusti yli 50 prosentin suosikkiasemaan. Valmennustiimiä vaihtanut Stoke tarjoaa kohteessa varsin mehevää etua, eikä 30 prosentin todennäköisyydellä toteutuva tasapelikään ole huono pelivalinta.

11 Hull–Coventry (2)

Championship: Hull romahti WBA:n vieraana ansaittuun 2–5-tappioon. Kesän siirtoikkunassa rivejään tuntuvasti vahvistanut Hull on kärsinyt heti epäonnesta, kun sekä Jean-Michael Seri että Ozcan Tufan ovat loukkaantumisten takia sivussa.

Coventryltä peruuntui jo kolmas kotiottelu kentän heikon kunnon takia. Viimeisin ottelu Millwallin vieraana oli 2–3-tappiolukemista huolimatta kelpo esitys. Coventryn edelliskausi jäi tuloksellisesti jälkeen siitä, mitä se peliesityksillään olisi ansainnut. Tavoite kuuden joukkoon on tälläkin kaudella realistinen, mutta kotipelien siirrot eivät anna missään nimessä optimaalista starttia kauteen.

Isäntien pelituntuma on parempi, mutta sitä rasittaa jo alkukaudesta kärsityt loukkaantumiset. Coventry ansaitsee laadukkaampana kokonaisuutena vieraskentälläkin noin 43 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa Hull on pelattu käsittämättömään 50 prosentin suosikkiasemaan ja edulliset rivit kulkevat varmaksi merkattavan vierasvoiton kautta.

12 Wigan–Burnley (X2)

Championship: Wigan onnistui kaatamaan Birminghamin vieraissa 1–0, vaikka pelasi 80 minuuttia vajaamiehisenä. Sarjanousijan otteet ovat olleet myös muissa alkukauden otteluissa odotettua laadukkaampia ja se on kivunnut pelivoimassa pykälän heikoimmin kauden aloittaneiden joukkueiden edelle.

Burnley menetti kahden maalin johtoasemansa, kun hyvin hallussa ollut kotiottelu Blackpoolia vastaan päättyi 3–3. Rajuja muutoksia kesän aikana läpi käyneen Burnleyn peliesityksissä on riittänyt ensimmäisillä kierroksilla hajontaa. Pelivoimassa se on ennen tulevan viikonlopun kierrosta kuudentena, mutta joukkueella riittää potentiaalia parantaa.

Wigan on esiintynyt odotettua laadukkaammin, mutta tasoeroa on edelleen syytä pitää merkittävänä Burnleyn eduksi. Ero perustasossa nostaa Burnleyn vieraskentälläkin noin 45 prosentin suosikiksi. Vakiossa Burnley on jäämässä niukasti alipelatuksi, joten kohteen rastitus on syytä aloittaa etua tarjoavasta vierasvoitosta.

13 Watford–QPR (1X)

Championship: Watford tasasi pisteet Prestonin vieraana 0–0, mutta olisi ansainnut peliesityksellään niukan voiton. Kärkimiesten Ismaila Sarrin ja Joao Pedron siirtoja isompiin seuroihin työstetään edelleen kulisseissa ja on epätodennäköistä, että kumpaakaan nähdään enää tällä kaudella Watfordissa. Näiden lisäksi merkittävänä poissaolijana on loukkaantumisesta kärsivä kapteeni Tom Cleverley.

QPR joutui sekin tyytymään hallinnastaan huolimatta 1–1-tasapeliin sarjanousija Rotherhamia vastaan. Isossa kuvassa QPR:n alkukausi on jäänyt odotuksista ja pelivoima vastaa tällä hetkellä melko tarkasti sarjan keskimääräistä joukkuetta.

Watfordin rasitteena ovat poissaolot, mutta selkeä ero perustasossa ja kotietu pitävät sen noin 54 prosentin suosikkina. Vakiossa kotivoitto on kerännyt hieman todennäköisyyttään runsaamman kannatuksen, joten vaihtomerkki on syytä asettaa kotivoiton suojaksi.