Jose Mourinholta napakka mielipide Helsingin olosuhteista: ”Toivottavasti emme pelaa”

AS Romaa luotsaava Jose Mourinho ei ollut mielissään HJK:n kotikentän Bolt-areenan keinonurmesta.

Jose Mourinho on AS Roman peräsimessä nyt toista kautta.

Valmentajalegenda Jose Mourinho kommentoi perjantaina hänen luotsaamansa AS Roman päätymistä samaan Euroopan liigan alkulohkoon HJK:n kanssa.

C-lohkon muut joukkueet ovat bulgarialainen Ludogorets ja espanjalainen Real Betis.

59-vuotias portugalilainen kuvaili Betistä hyvää jalkapalloa pelaavaksi joukkueeksi, jolla on huippuvalmentaja (Manuel Pellegrini).

– Eikä Ludogoretskaan ole helppo, Mourinho tuumi lehdistötilaisuudessa perjantaina.

Klubista Mourinholla ei ollut paljoa sanottavaa.

– Helsinkiä (HJK:ta) en tunne, mutta Pohjois-Euroopan joukkueet ovat kehittyneet huomattavasti viime vuosina, hän virkkoi.

Mourinho tietää, mistä puhuu, sillä Roma pelasi viime kaudella Konferenssiliigassa neljä kertaa norjalaista Bodö/Glimtiä vastaan. Norjalaisjoukkue nuiji syksyllä kotikentällään Roman peräti 6–1.

– On uskomatonta päästä viimein pelaamaan Suomessa. En malta odottaa. Valitettavasti sielläkin on keinonurmi, toivottavasti emme pelaa marraskuussa, Mourinho sanoi.

Myös Bodö/Glimtin kotistadionilla on tekonurmi. Roma hävisi Norjassa alkulohko-ottelun lisäksi puolivälierän ensimmäisen osassa, vaikka rynnikin lopulta otteluparista jatkoon ja voitti koko Konferenssiliigan.

Euroopan liigan alkulohkojen otteluohjelma julkistetaan lauantaina.

AS Roma on Serie A:n jaetulla kärkipaikalla kahdella voitolla. Se kohtaa lauantain huippuottelussa Juventuksen.

Mourinho on ainoa valmentaja, joka on voittanut Mestarien liigan, Euroopan liigan ja Konferenssiliigan. Viimeksi mainitun lusitaani voitti viime keväänä Roman kanssa.