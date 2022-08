Erling Haalandia esittävä 700-kiloinen patsas katosi mystisesti: ”Eikä kyse ole vain siitä”

Norjassa hämmentää patsasmysteeri.

Erling Haalandia esittävä patsas on jakanut mielipiteitä.

Jalkapallokentillä Erling Braut Haalandia on mahdoton olla huomaamatta. Niin tehokas ja taitava on 22-vuotias norjalaishyökkääjä.

Sen sijaan Haalandia esittävä kolme metriä korkea, 700 kiloa painava puinen patsas on hävinnyt teille tietymättömille. Kähvellys on tapahtunut Haalandin kotikaupungissa Brynessä.

Patsaan omistaja Tore Sivertsen kertoo, ettei ole yllättynyt taideteoksen katoamisesta. Hänelle soitti taannoin nimettömänä pysynyt henkilö, joka kertoi olleensa teon takana, koska patsas ”ei ollut hieno”.

Luomuksen takana ollut taiteilija Kjetil Barane kertoo VG:lle, että on kuullut samat huhut, mutta tietää tapauksesta vain vähän.

– Joku sanoi, että se on kadonnut. Matkustin Bryneen ja se todella oli hävinnyt. Patsaan omistajalla ei ole myöskään tietoa. Eikä kyse nyt ole vain siitä, että joku on siirtänyt 700-kiloisen patsaan. Jonkun on täytynyt nähdä jotain, Barane sanoi VG:lle.

Vielä viime viikolla patsas pönötti sen omistajan kattoterassille Brynessä. Patsaan nostamiseksi paikoilleen tarvittiin nosturi ja kuorma-auto. Aiemmin patsas on ollut sijoitettuna myös liikenneympyrässä.

Taiteilija ei ole huolissaan. Pienessä norjalaispitäjässä ei ole monta henkilöä, jolla olisi edellytykset moiseen temppuun.

– Patsas oli keskellä kaupungin keskustan sisäänkäyntiä, joten se on kaikille paikallisille tuttu. Se on seissyt paikallaan ja toivottanut kaikki tervetulleeksi. Jonkun on täytynyt nähdä jotain. Yhtäkkiä se ilmestyy takaisin liikenneympyrään tai jotain.

Taiteilija kertoo kuulleensa kylillä huhupuheita, että itse patsaan kohde eli Haaland ei olisi pitänyt luomuksesta. Hän ei näihin puheisiin usko.

– Jätän ne jutut omaan arvoonsa, koska hän ei ole nähnyt sitä. Odotan innolla päivää, jolloin Haaland tulee ja näkee sen, koska patsaan näkeminen livenä on ihan oma juttunsa.

Haaland siirtyi täksi kaudeksi Saksasta Borussia Dortmundista Englannin Valioliigan Manchester Cityyn. Kolmessa liigaottelussa on syntynyt yhtä monta osumaa.