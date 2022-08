Nyt loppui oluella läträäminen! Norjalaiset jalkapallofanit puhallutetaan ennen peliä

Kroatiassa ei haluta tavata humalaisia norjalaisia.

Norjalaisjoukkue Bodö/Glimtin kannattajat joutuvat keskiviikkoiltana pitämään Mestarien liigan karsintaottelun etkot Zagrebissa ilman väkijuomia. Norjalaislehti VG kertoo, että paikalliset viranomaiset puhalluttavat vieraskannattajat Dinamo Zagrebin kotistadionilla.

Kroatiassa norjalaisfanit puhallutetaan ennen ottelua. Mikäli veren alkoholipituisuus ylittää 0,5 promillea, pääsy stadionille evätään. Kovasta humalatilasta voi olla lisäseurauksia Kroatian viranomaisilta.

VG:n mukaan 90-kiloisen miehen veren alkoholipitoisuus kohoaa 0,2–0,3 promilleen hänen juotuaan yhden oluen. Norjassa esimerkiksi rattijuopumuksen raja on 0,2.

– Näin se vain menee, kun pelaamme eri seuroja vastaan eri stadioneilla. Joskus säännöt ovat erilaisia ja asian kanssa on elettävä. Paikalla on 70–80 vieraskannattajaa, ja toivon, ettei mitään ongelmia tule ja he voivat yhdessä nauttia illasta, seuran GM Frode Thomassen sanoi VG:lle.

Bodö/Glimt oli viime kauden sensaatiojoukkue eurooppalaisissa seurajoukkuekilpailuissa. Joukkue voitti Konferenssiliigan lohkovaiheessa AS Roman peräti 6–1 ja kukisti puolivälierävaiheessa Roman uudelleen 2–1. Roma käänsi puolivälieräparin kotikentällään ja eteni lopulta Konferenssiliigan voittoon.

Norjalaisjoukkue voitti viime viikolla Mestarien liigan karsintojen viimeisen kierroksen avausosassa Dinamo Zabrebin 1–0. Otteluparin voittaja etenee Mestarien liigaan ja häviäjä Euroopan liigan lohkovaiheeseen.