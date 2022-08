Hurja väite: Manchester United asetti Cristiano Ronaldolle kovan vaatimuksen

Portugalilaistähdeltä vaaditaan Sky Sportsin mukaan ryhtiliikettä.

Manchester United on asettanut Cristiano Ronaldolle kovan vaatimuksen, kertoo uutiskanava Sky Sports Twitterissä.

– Ymmärtääksemme Manchester United haluaa nähdä muutoksen Cristiano Ronaldon asenteessa tai heidän on ehkä harkittava hänen sopimuksensa irtisanomista, uutiskanavan tuoreessa twiitissä kirjoitetaan.

Päivityksen oheen on lisätty lyhyt videoinsertti, jossa kerrotaan Ronaldon tämänhetkisestä tilanteesta. Videolla portugalilaispalloilija kiukuttelee suureleisesti ja Unitedin päävalmentaja Erik ten Hag seuraa suojattinsa toimia tiukka ilme kasvoillaan.

Ronaldon tilanne on puhuttanut jalkapallokansaa jo pidemmän aikaa. Hänellä on vielä vuosi sopimusta jäljellä Unitedin kanssa, mutta hän on avoimesti ilmaissut halunsa lähteä Old Traffordilta.

Ronaldoa ei näkynyt joukkueen preseason-kiertueella. Valioliigaotteluissa hän on ollut mukana, muttei ole onnistunut vakuuttamaan faneja peliesityksillään eikä käytöstavoillaan.

Unitedin katastrofaalinen kauden aloitus Valioliigassa ei ole helpottanut portugalilaispalloilijan tilannetta. Punapaidat hävisivät lauantaina Valioliigan altavastaajalle Brentfordille maalein 0–4 kotikentällään. Kauden avauskierroksella ManU hävisi lukemin 1–2 Brightonille.